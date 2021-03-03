FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4794 поста • 1047 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 самых опасных трюков голливудских фильмов

10 самых опасных трюков голливудских фильмов (1 фото + 11 видео)

Автор:
03 марта 2021 20:42
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   кино   режиссеры   съемки   трюки   экстрим   
2108
1
11
Все чаще и чаще в кино, вместо, "живых" трюков используется компьютерная графика. Но как же круто, когда исполнение сложных сцен ложится на плечи актеров или каскадеров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   актрисы   кино   режиссеры   съемки   трюки   экстрим   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Таможня производит досмотр.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Alex 9 минут назад
Думаю Джеки Чан, редкий трюкач, никто с ним не сравнится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
m1skam 23 минуты назад
Том Круз вообще безбашенный актер.
Вот хорошее видео, про его трюки:

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо встретились на съемках нового фильма Квентина Тарантино Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо встретились на съемках нового фильма Квентина Тарантино 20 актеров, рискнувших жизнью ради роли 20 актеров, рискнувших жизнью ради роли
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23039



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
1
56
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
0
217
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ад перфекциониста: плитка в поликлинике
0
13
Ад перфекциониста: плитка в поликлинике
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
7
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#животные#Россия#картинки#автомобили#Разное#знаменитости#спорт
#фото#история#люди#дтп#аварии#СССР#искусство#в мире#падение#звезды
#интересное#интересно#кино#подборка#авто аварии#автомир#приколы#актеры#позитив#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться