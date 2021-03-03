10 самых опасных трюков голливудских фильмов

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Все чаще и чаще в кино, вместо, "живых" трюков используется компьютерная графика. Но как же круто, когда исполнение сложных сцен ложится на плечи актеров или каскадеров.
Компьютерная графика - это, конечно, бережное отношение к актерам, чтобы не было травм, или, еще хуже, смертей во время съемочного процесса. Однако, графику частенько выполняют не очень качественно, она "режет" глаз, а вот реальные трюки - это действительно круто.
"Миссия невыполнима: Протокол Фантом"
Про то, что Том Круз - адреналиновый наркоман известно многим. Его страстное желание самому выполнять трюки в Голливуде стало уже мемом. Только он мог согласиться лезть по внешней стороне одного из самых высоких зданий в мире. Стены здания стеклянные, что для трюков мало подходит.
Персонаж Тома Круза использовал высокотехнологичные магнитные перчатки. Они ну такие надежные, что едва его не убили.
В реальности актер, разумеется, висел на нескольких прочных тросах, которые потом удалили при помощи технологий, однако трюк все равно просто невероятный.
Персонаж Тома Круза использовал высокотехнологичные магнитные перчатки. Они ну такие надежные, что едва его не убили.
В реальности актер, разумеется, висел на нескольких прочных тросах, которые потом удалили при помощи технологий, однако трюк все равно просто невероятный.
"Солт"
Сам боевик с Анджелиной Джоли оказался не очень успешным, однако запомнился одной сценой. Героиня оказалась в засаде и сбегая, падает с моста на проезжающий грузовик. После чего она встает, прыгает еще на два грузовика и уезжает на мотоцикле.
Все трюки в этом фильме (да, и этот тоже) Джоли выполнила сама. У актрисы к тому моменту уже был статус многодетной матери, но она сказала, что именно ее дети стали главным мотиватором - они увидят, какая у них крутая мама. Разумеется увидят они боевик, когда немного повзрослеют.
Все трюки в этом фильме (да, и этот тоже) Джоли выполнила сама. У актрисы к тому моменту уже был статус многодетной матери, но она сказала, что именно ее дети стали главным мотиватором - они увидят, какая у них крутая мама. Разумеется увидят они боевик, когда немного повзрослеют.
"Полицейская история"
Еще одна легенда экстремального кинематографа - Джеки Чан. Актер бесстрашный совершенно и прославился тем, что выполнял все, даже самые опасные эпизоды, сам. Зная этот факт смотреть на страдания персонажей Джеки Чана еще больнее.
Один из самых запоминающихся трюков - это его прыжок в фильме 1985 года. В конце фильма антигерой отрывается от погони в ТЦ и чтобы его достать герой, которого как раз играл Чан, спускается вниз по металлическому шесту, которые окружен взымающимися лампами. Герой потом разбивает собой стекло и продолжает бежать.
Трюк, который и так был опасен, пошел не так как планировалось, хотя кажется, что все выполнено просто идеально. Съемочная команда не учла, что лампы, в таком большом количестве, сильно нагреют шест и из-за этого Джеки Чан получил ожоги ладоней второй степени.
Один из самых запоминающихся трюков - это его прыжок в фильме 1985 года. В конце фильма антигерой отрывается от погони в ТЦ и чтобы его достать герой, которого как раз играл Чан, спускается вниз по металлическому шесту, которые окружен взымающимися лампами. Герой потом разбивает собой стекло и продолжает бежать.
Трюк, который и так был опасен, пошел не так как планировалось, хотя кажется, что все выполнено просто идеально. Съемочная команда не учла, что лампы, в таком большом количестве, сильно нагреют шест и из-за этого Джеки Чан получил ожоги ладоней второй степени.
"Скорость"
Киану Ривз вообще поначалу не очень хотел сниматься во всяких экшн-сценах, но позже втянулся и стал выполнять большинство трюков самостоятельно.
В сцене, где был прыжок с "ягуара" на автобус во время движения, режиссер настаивал на работе каскадера - очень уж опасной она была. Но Ривз уперся, он втайне репетировал ее и настоял на самостоятельном выполнении. Получилось ну просто идеально, а кто там будет считать седые волосы на голове режиссера, правда?
В сцене, где был прыжок с "ягуара" на автобус во время движения, режиссер настаивал на работе каскадера - очень уж опасной она была. Но Ривз уперся, он втайне репетировал ее и настоял на самостоятельном выполнении. Получилось ну просто идеально, а кто там будет считать седые волосы на голове режиссера, правда?
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
Сам Харрисон Форд сказал как-то раз, что учитывая объем его гонораров, было бы честно самому сниматься в большинстве сцен фильмов. Вот в первой части "Индианы" Форд практически все трюки при езде на лошади выполнил сам и в сцене, где его привязанного тащат на грузовике, крупные планы тоже по-честному его.
Но самая опасная сцена была снята практически в самом начале "Ковчега". После кражи Идола Индиана убегает по туннелям подземного храма вот огромного валуна. Валун был сделан из стекловолокна, дерева и гипса и весил больше 360 кг. Так вот Форду пришлось совершить этот опасный забег дважды, сцена была идеально снята только со второго дубля. Страховка, конечно, была, но чисто номинальная, - механизм, который мог бы экстренно затормозить валун. Даже с учетом этой предосторожности Форд мог легко получить травму и это на второй неделе съемок.
Спилберг честно назвал себя "идиотом", за то, что позволил актеру выполнить трюк самому.
Но самая опасная сцена была снята практически в самом начале "Ковчега". После кражи Идола Индиана убегает по туннелям подземного храма вот огромного валуна. Валун был сделан из стекловолокна, дерева и гипса и весил больше 360 кг. Так вот Форду пришлось совершить этот опасный забег дважды, сцена была идеально снята только со второго дубля. Страховка, конечно, была, но чисто номинальная, - механизм, который мог бы экстренно затормозить валун. Даже с учетом этой предосторожности Форд мог легко получить травму и это на второй неделе съемок.
Спилберг честно назвал себя "идиотом", за то, что позволил актеру выполнить трюк самому.
"Казино Рояль"
Крэйг не скрывает, что прибегает к помощи дублеров, однако один из самых опасных и запоминающихся трюков в истории кино он выполнил сам.
Когда шли съемки про агента 007 Крэйг хотел максимальной аутентичности и настоял на том, что в сцене в погоне на стройке он будет работать сам. Актер промчался по лесам, забрался на высокий кран (60 метров) и перепрыгнул с него на соседний. Вся сцена смотрится очень правдоподобно - минимум трюков, но все очень "человеческие", а не зашкаливающая графика.
Когда шли съемки про агента 007 Крэйг хотел максимальной аутентичности и настоял на том, что в сцене в погоне на стройке он будет работать сам. Актер промчался по лесам, забрался на высокий кран (60 метров) и перепрыгнул с него на соседний. Вся сцена смотрится очень правдоподобно - минимум трюков, но все очень "человеческие", а не зашкаливающая графика.
"Пароходный Билл"
Трюки в кино начали придумывать уже в начале XX века, а ведь "Пароходный Билл" - это даже не боевик/блокбастер, а ироничная драмеди.
На город движется очень мощный ураган, летает все, что плохо лежит и жители пытаются спастись от стихии. Главный герой в момент катастрофы находится в постели, которую сдувает прямо на дорогу. Он прячется за мебелью и не замечает, что на него вот-вот грохнется фасад рушащегося здания.
Укрытие героя улетает, подхваченное порывом ветра, герой поднимается и чудом остается жив, пройдя через узенькое окошко чердака.
Сцена снята в комическом ключе, но на съемочной площадке было не до смеха. Причем настолько, что практически все участники съемочного процесса отказались присутствовать, а те смельчаки, что остались молились, чтобы все прошло хорошо. Самая маленькая ошибка могла стоить актеру жизни.
На город движется очень мощный ураган, летает все, что плохо лежит и жители пытаются спастись от стихии. Главный герой в момент катастрофы находится в постели, которую сдувает прямо на дорогу. Он прячется за мебелью и не замечает, что на него вот-вот грохнется фасад рушащегося здания.
Укрытие героя улетает, подхваченное порывом ветра, герой поднимается и чудом остается жив, пройдя через узенькое окошко чердака.
Сцена снята в комическом ключе, но на съемочной площадке было не до смеха. Причем настолько, что практически все участники съемочного процесса отказались присутствовать, а те смельчаки, что остались молились, чтобы все прошло хорошо. Самая маленькая ошибка могла стоить актеру жизни.
"Миссия невыполнима: Племя изгоев"
И снова неутомимый Том Круз. Актеру показалось уже скучным просто прыгать по высоткам, он решил, что его персонаж вполне себе сможет уцепиться за взлетающий Airbus и повиснуть на нем.
Герой держится за самолет, которое летит на огромной скорости, двумя голыми руками. Крузу хотелось, чтобы все выглядело максимально натурально, поэтому страховка состояла из одной только сбруйки.
Стоит отметить, что режиссер Кристофер Маккуорри и Том Круз - отличный дуэт безумцев. Режиссер безостановочно придумывает новые трюки для Итана Ханта, а Тома хлебом не корми, дай подвергнуть свою жизнь опасности.
Герой держится за самолет, которое летит на огромной скорости, двумя голыми руками. Крузу хотелось, чтобы все выглядело максимально натурально, поэтому страховка состояла из одной только сбруйки.
Стоит отметить, что режиссер Кристофер Маккуорри и Том Круз - отличный дуэт безумцев. Режиссер безостановочно придумывает новые трюки для Итана Ханта, а Тома хлебом не корми, дай подвергнуть свою жизнь опасности.
"Конон-варвар"
Шварцнеггер получил свои первые роли, во многом, благодаря своей готовности работать без дублера. И даже позже, когда Арнольд стал известным, его не хотели подвергать опасности лишний раз, но была другая проблема - найти дублера с таким телосложением было трудно.
Для съемок в "Кононе" Арнольд учился работать палашом каждый день по два часа на протяжении трех месяцев. Он научился прыгать с большой высоты, падать, перекатываться и прочее, что помогло ему легче отснять сцены, где он ездил на лошади и сражался.
Но вот побег от злобных собак стал самым опасным трюком - собаки и вправду предоставляли большую угрозу, а у актера не было возможности для передышки.
Для съемок в "Кононе" Арнольд учился работать палашом каждый день по два часа на протяжении трех месяцев. Он научился прыгать с большой высоты, падать, перекатываться и прочее, что помогло ему легче отснять сцены, где он ездил на лошади и сражался.
Но вот побег от злобных собак стал самым опасным трюком - собаки и вправду предоставляли большую угрозу, а у актера не было возможности для передышки.
"Темный рыцарь: Возрождение легенды"
Последний фильм о Бэтмене, который снял Кристофер Нолан. В сцене, где антагониста Бэйна перевозят на самолете, его неожиданно перехватывает другое судно и выглядит это невероятно круто.
Сначала несколько захватчиков подвешивают корпус самолета, от чего у того ломаются крылья, а потом отрезают хвостовую часть и спускаются в салон.
Да, каскадеры действительно перепрыгнули в этой сцене с одного самолета на другой, находясь на огромной высоте.
Сначала несколько захватчиков подвешивают корпус самолета, от чего у того ломаются крылья, а потом отрезают хвостовую часть и спускаются в салон.
Да, каскадеры действительно перепрыгнули в этой сцене с одного самолета на другой, находясь на огромной высоте.
Бонус: "Невероятные приключения итальянцев в России"
Андрей Миронов не только один из лучших актеров советского кино, но еще и любил выполнять все трюки самостоятельно.
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Вот хорошее видео, про его трюки: