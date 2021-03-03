10 самых опасных трюков голливудских фильмов

Сам Харрисон Форд сказал как-то раз, что учитывая объем его гонораров, было бы честно самому сниматься в большинстве сцен фильмов. Вот в первой части "Индианы" Форд практически все трюки при езде на лошади выполнил сам и в сцене, где его привязанного тащат на грузовике, крупные планы тоже по-честному его.

Но самая опасная сцена была снята практически в самом начале "Ковчега". После кражи Идола Индиана убегает по туннелям подземного храма вот огромного валуна. Валун был сделан из стекловолокна, дерева и гипса и весил больше 360 кг. Так вот Форду пришлось совершить этот опасный забег дважды, сцена была идеально снята только со второго дубля. Страховка, конечно, была, но чисто номинальная, - механизм, который мог бы экстренно затормозить валун. Даже с учетом этой предосторожности Форд мог легко получить травму и это на второй неделе съемок.

Спилберг честно назвал себя "идиотом", за то, что позволил актеру выполнить трюк самому.