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Несыгранные роли известных актёров. Фотопробы

Несыгранные роли известных актёров. Фотопробы (10 фото)

Автор:
03 марта 2021 20:11
Метки: актеры   кино   фотопробы   
865
10

Как выглядит товарищ Сухов в "Белом солнце пустыни"? Или кот Базилио в "Приключениях Буратино"? Для большинства ответ на эти вопросы не вызывает затруднения - в памяти сразу всплывают образы, сыгранные известными и любимыми актёрами. А ведь если бы во время кастинга худсовет утвердил других артистов на эти роли, мы бы, скорее всего, представляли их совсем по другому. И удивлялись бы неужели на эту роль можно было бы взять другого актёра.

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Метки: актеры   кино   фотопробы   
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868
Suver 9 часов назад
Мне кажется Евстегнеев больше похож на Распутина.
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O.Bender1 8 часов назад
На мой взгляд Бендер не получился ни у кого. Книжный персонаж, по уровню, много выше тех кто его сыграл. И я всегда думал, кто бы мог его сыграть? И увидев Ширвиндта в образе Бендера, думаю это был бы лучший Бендер. Кто видел фильмы с молодым Ширвиндтом поймут.
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9k
Antique computer O.Bender1 Час назад
Бендер получился у Юрского.

А у тебя не получился, несмотря на ник и рассуждения о Ширвиндте.
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3k
Мангуст 8 часов назад
Паниковский в исполнении Гердта просто великолепен. Но, думаю, и Ролан Быков был бы очень хорош в данной роли.
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Ыукп Мангуст 4 часа назад
Быков на вид - тихий, интеллигентый еврей. А паниковский - это русский. )
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−46
Аркаша 9 часов назад
Боты топят! прибавьте кармы пожалуйста. Только с пикабу и япа ушел. Школа чхарька любит вас!
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