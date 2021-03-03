Как выглядит товарищ Сухов в "Белом солнце пустыни"? Или кот Базилио в "Приключениях Буратино"? Для большинства ответ на эти вопросы не вызывает затруднения - в памяти сразу всплывают образы, сыгранные известными и любимыми актёрами. А ведь если бы во время кастинга худсовет утвердил других артистов на эти роли, мы бы, скорее всего, представляли их совсем по другому. И удивлялись бы неужели на эту роль можно было бы взять другого актёра.