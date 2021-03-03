Как выглядит товарищ Сухов в "Белом солнце пустыни"? Или кот Базилио в "Приключениях Буратино"? Для большинства ответ на эти вопросы не вызывает затруднения - в памяти сразу всплывают образы, сыгранные известными и любимыми актёрами. А ведь если бы во время кастинга худсовет утвердил других артистов на эти роли, мы бы, скорее всего, представляли их совсем по другому. И удивлялись бы неужели на эту роль можно было бы взять другого актёра.
Вот, к примеру, тот же Сухов из "Белого солнца". Ведь изначально на эту роль был утверждён Георгий Юматов.
Паниковский из "Золотого телёнка". Эта роль навсегда связана с Зиновием Гердтом. Но на пробах Швейцер изначально склонялся к тому, что эту роль отдать Ролану Быкову
А вот котом Базилио, которого сыграл в "Приключениях Буратино" Ролан Быков, мог стать Виктор Павлов
Владимир Высоцкий мог предстать перед нами в образе Нестора Махно, если бы фильм о нём всё-таки снял Давид Карапетян
А вот роль Жоржа Милославского в "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Гайдай пытался примерить на Вячеслава Невинного
Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" сыграл Алексей Петренко, но пробовался на неё и блистательный Евгений Евстигнеев
А вот Катей в "Афоне" вместо Евгении Симоновой могла бы стать Анна Каменкова, но ей не хватило того светлого задора, которым лучилась Симонова
На роль Андрея Болконского в фильм "Война и Мир" Сергея Бондарчука пробовалось множестово замечательных актёров. Один из них - Кирилл Лавров
Ну и закончим мы сегодняшнюю подборку одним из кандидатов на роль Остапа Бендера в комедию Леонида Гайдая "12 стульев". Александр Ширвиндт тоже был в той обойме молодых актёров среди которых Гайдай искал образ Великого Комбинатора
Источник:
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А у тебя не получился, несмотря на ник и рассуждения о Ширвиндте.