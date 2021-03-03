Настоящий волшебник

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Картинки Л.Владимирского открывают дверь в детство
Яркие, выразительные и добрые иллюстрации Л.Владимирского привлекают уже несколько поколений маленьких читателей и остаются незабываемыми для взрослых.
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Владимирский Леонид Викторович родился в Москве 21 сентября 1920 г. Вырос на Арбате, его мать была врачом, а отец - экономистом. После окончания школы поступил в инженерно-строительный институт (МИСИ), где до войны успел окончить три курса. В августе 1941 г. добровольцем пошел в армию и был направлен на курсы военно-инженерной академии им. Куйбышева, потом в инженерные части.
Cтроил мосты и фортификационные сооружения. Судьба не однократно берегла будущего художника от смерти, когда под бомбежками гибли суда и обозы, в которых он должен был находиться.
Окончил войну в звании старшего лейтенанта. Имеет медаль "За победу над Германией”.
В 1945 году, после демобилизации, поступил на первый курс художественного факультета института кинематографистов (ВГИК) на отдел мультипликации, которое окончил с отличием в 1951 г.
Cтроил мосты и фортификационные сооружения. Судьба не однократно берегла будущего художника от смерти, когда под бомбежками гибли суда и обозы, в которых он должен был находиться.
Окончил войну в звании старшего лейтенанта. Имеет медаль "За победу над Германией”.
В 1945 году, после демобилизации, поступил на первый курс художественного факультета института кинематографистов (ВГИК) на отдел мультипликации, которое окончил с отличием в 1951 г.
В качестве – главного художника был направлен на студию "Диафильм”, где нарисовал 10 детских диафильмов, в том числе "Приключения Буратино” (1953 г.) по сказке А.Толстого. В нем художник создал свой образ деревянного героя в полосатом колпачке, который теперь общеизвестен. Завоевав любовь детей, и пройдя проверку временем, образ Буратино Л.Владимирского стал классическим. Его используют в кино и театре, по нему делают куклы, его рисуют на этикетках различной продукции и т.д.
В процессе поиска «своего стиля», художник проиллюстрировал, нехарактерные для него впоследствии, книги – О.Обручева «Земля Санникова» и Б.Ляпунова «Борьба за скорость».
В процессе поиска «своего стиля», художник проиллюстрировал, нехарактерные для него впоследствии, книги – О.Обручева «Земля Санникова» и Б.Ляпунова «Борьба за скорость».
На этом этапе художник тесно сотрудничает с периодическими изданиями. Журналы, в которых можно увидеть великолепные образцы его графики, трудно полностью перечесть – «Огонек», «Работница», «Знание и сила», «Затейник», «Вокруг света», «Здоровье», «Наука и жизнь», «Крестьянка», «Пионер», «Мурзилка» и огромное множество других.
То же самое касается и газет – «Пионерская правда», «Комсомольская правда», «Известтия», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Советская Культура»…
То же самое касается и газет – «Пионерская правда», «Комсомольская правда», «Известтия», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Советская Культура»…
Уникальность в том, что вопреки тексту А.Толстого, где дважды указанно, что колпачок у Буратино был белым, Владимирский нарисовал его полосатым. Именно полосатый колпачок и стал классическим и неотъемлемым в любом изображении Буратино.
этого времени Владимирский стал заниматься только иллюстрированием книг для детей. Художник иллюстрировал: поэму "Руслан и Людмила” А.С.Пушкина, сказки "Путешествие Голубой стрелы” Дж.Родари, "Три толстяка” Ю.Олеши, "Приключения Петрушки” М.Фадеевой и А.Смирнова, "Приключения Кьодино-винтика” Г.Парка и М.Арджилли и множество других книг.
Вторая известная работа художника, принесшая ему всенародное признание – иллюстрации к шести сказочным повестям Александра Волкова.
Первая книга "Волшебник Изумрудного города” с рисунками Леонида Владимирского вышла в свет 1959 году. А потом пачками пошли письма детей с просьбой написать продолжение. Популярность книги была огромна! Все тиражи просто «сметали» с прилавков. Ее даже перепечатывали и перерисовывали вручную. По данным Книжной палаты, с тех пор с рисунками Л. Владимирского она переиздавалась более 100 раз.
Иногда даже случалось так, что художник просил Волкова переделать текст под свои рисунки. Например, когда уже была готова рукопись "Двенадцать подземных королей” Владимирский предложил сделать не двенадцать королей, а семь, по цветам радуги. Убрать пять королей - переделывать всю книжку!.. Волков «покряхтел, поворчал, но сел – и все переделал».
Иногда даже случалось так, что художник просил Волкова переделать текст под свои рисунки. Например, когда уже была готова рукопись "Двенадцать подземных королей” Владимирский предложил сделать не двенадцать королей, а семь, по цветам радуги. Убрать пять королей - переделывать всю книжку!.. Волков «покряхтел, поворчал, но сел – и все переделал».
Общий тираж книг А.Волкова с рисунками Л.Владимирсого сейчас трудно определить, но ясен его порядок - это десятки миллионов экземпляров (до100 млн.).
Образы героев «Волшебника…» стали настолько любимы, что им устанавливают по всей стране, даже подобия памятников (Санкт-Петербург, Анапа, Подмосковье).
Образы героев «Волшебника…» стали настолько любимы, что им устанавливают по всей стране, даже подобия памятников (Санкт-Петербург, Анапа, Подмосковье).
Буратино и Волшебник Леонида Владимирского стали популярыми не только благодаря книгам, но еще и тому, что были изданы открытки общим тиражом в 63 миллиона экземпляров.
В последующие годы были выпущены комплекты и к другим сказкам, оформленные художником: «Три толстяка», «Приключения Кьодино», «Незнайка», «Приключения Петрушки», «Руслан и Людмила». На некоторых открытках изображения повторяют книжные иллюстрации, но в большинстве они оригинальные.
В последующие годы были выпущены комплекты и к другим сказкам, оформленные художником: «Три толстяка», «Приключения Кьодино», «Незнайка», «Приключения Петрушки», «Руслан и Людмила». На некоторых открытках изображения повторяют книжные иллюстрации, но в большинстве они оригинальные.
Так же, Леонид Викторович оформлял поздравительные открытки. А самая первая его открытка - «Адмирал Нахимов» (1952г.).
В 1961 г. Л.Владимирский был принят в творческий союз художников. Так же, он является членом союза журналистов. Из многочисленных поездок по стране и за рубежом художник-журналист привозил изо-очерки, которые публиковались в центральной печати.
В 1967 году вышла книжка "Австралия. Путевой альбом”. А в 1968 - книга Г.Фиша «Мои друзья Скандинавы» в его оформлении. С карандашом и кистью в руках художник объехал практически весь Советский Союз. Являясь «Послом мира», он принимал участие в составе творческих делегаций во многих странах Земного шара.
В 1967 году вышла книжка "Австралия. Путевой альбом”. А в 1968 - книга Г.Фиша «Мои друзья Скандинавы» в его оформлении. С карандашом и кистью в руках художник объехал практически весь Советский Союз. Являясь «Послом мира», он принимал участие в составе творческих делегаций во многих странах Земного шара.
Еще в 1961 году молодому художнику удалось пообщаться с Великим Чарли Чаплином. Мэтр даже успел на своем примере научить «русского художника» - как правильно раздавать автографы.
О новых приключениях своего любимого героя Л.Владимирский написал и нарисовал две сказочные повести - "Буратино ищет клад” (1995 г.) и "Буратино в Изумрудном городе” (1996 г.).
Л.Владимирский - являлся активным общественным деятелем. С целью изучения, сохранения, развития и популяризации российской художественной культуры и искусства, Леонид Викторович принимал активное участие в подготовке творческих кадров. Шесть лет он руководил изо-студией в Российской Государственной Детской Библиотеке (РГДБ), участвовал в работе жюри конкурсов детского рисунка, выступал в школах и библиотеках, являлся председателем правления продюсерского центра "Друзья Изумрудного города”. Его научные статьи можно увидеть в журналах – «Студенческий меридиан», «Библиотека в школе» и др.
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Метки: Л. Владимирский иллюстратор художник
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Действительно - выросли мы на этих волшебных рисунках...
Да уж. Ностальгия злая штука, расчувствовался.