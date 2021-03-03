Настоящий волшебник

Владимирский Леонид Викторович родился в Москве 21 сентября 1920 г. Вырос на Арбате, его мать была врачом, а отец - экономистом. После окончания школы поступил в инженерно-строительный институт (МИСИ), где до войны успел окончить три курса. В августе 1941 г. добровольцем пошел в армию и был направлен на курсы военно-инженерной академии им. Куйбышева, потом в инженерные части.



Cтроил мосты и фортификационные сооружения. Судьба не однократно берегла будущего художника от смерти, когда под бомбежками гибли суда и обозы, в которых он должен был находиться.



Окончил войну в звании старшего лейтенанта. Имеет медаль "За победу над Германией”.



В 1945 году, после демобилизации, поступил на первый курс художественного факультета института кинематографистов (ВГИК) на отдел мультипликации, которое окончил с отличием в 1951 г.