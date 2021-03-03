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Настоящий волшебник

Настоящий волшебник (24 фото)

Автор:
03 марта 2021 14:08
Метки: Л. Владимирский   иллюстратор   художник   
529
24
Картинки Л.Владимирского открывают дверь в детство
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Метки: Л. Владимирский   иллюстратор   художник   
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6k
Дарья 5 часов назад
Мы все выросли на его рисунках. Спасибо за детство!
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19k
Слепой Пью 19 минут назад
Без его иллюстраций это были бы просто хорошие книжки - с ними - великолепнейшие! Никогда не смогу представить своих героев детства по другому! Ведь можно было ВЖИВУЮ наблюдать за любимыми персонажами! В 5 лет боялся злой волшебницы Бастинды и до слез смеялся над лисой Алисой и котом Базилио...
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4k
ваня панкин 3 часа назад
книги про изумрудный город и остальные в мое время днем с огнем не сыскать было... спасали библиотеки...
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31k
InfoVoin 5 часов назад
Лишь бы наши переделкины до Изумрудного Города не добрались
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39k
Элек Мек InfoVoin 4 часа назад
Не доберутся,с тех пор полюс добра и зла изменились на 360 градусов.
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23k
Е-Лена 5 часов назад
Замечательно!
Действительно - выросли мы на этих волшебных рисунках...
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1k
Максим 5 часов назад
По сей день не могу иначе представить персонажей любимых книг детства.
Да уж. Ностальгия злая штука, расчувствовался.
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