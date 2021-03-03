Clubhouse - новая социальная сеть, захватившая пользователей соцсетей. Основана она на голосовом общении. За несколько недель соцсеть стала самым скачиваемым продуктом, все хотят присоединиться к комнатам в приложении и общаться с интересными и знаменитыми людьми. Однако не все комнаты отличаются серьезностью. Как это обычно бывает, появилось много смешных и бредовых тем с веселыми участниками. Давайте же посмотрим!

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1. Люди взялись обсуждать все подряд, создавая комнаты по интересам 0 Источник:

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2. Рубрики бывают разные 0 Источник:

3. Новая приложуха с кучей полезностей? Ну ну! 0 Источник:

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5. Отличное музыкальное сопровождение 0 Источник:

6. Это от РПЦ? 0 Источник:

7. Только самые актуальные темы 0 Источник:

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9. Вечер в ужасной компании 0 Источник:

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12. Группа собутыльников 0 Источник:

13. И мемы по теме 0 Источник:

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