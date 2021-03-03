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Clubhouse - новая социальная сеть, захватившая пользователей соцсетей. Основана она на голосовом общении. За несколько недель соцсеть стала самым скачиваемым продуктом, все хотят присоединиться к комнатам в приложении и общаться с интересными и знаменитыми людьми. Однако не все комнаты отличаются серьезностью. Как это обычно бывает, появилось много смешных и бредовых тем с веселыми участниками. Давайте же посмотрим!
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11. Интересное собрание
А вы используете Clubhouse?
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Но что там с саньём в раковины?!?
Теперь вижу, что дурачества времен бурной юности вышли на новый уровень.