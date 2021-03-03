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"Может ли мужчина писать в раковину": топ дебильных тем в новой соцсети Клабхаус

"Может ли мужчина писать в раковину": топ дебильных тем в новой соцсети Клабхаус (15 фото)

Автор:
03 марта 2021 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Clubhouse   клабхаус   команты   комнаты клабхаус   новая соцсеть   прикол   реакция соцсетей   соцсети   
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Clubhouse - новая социальная сеть, захватившая пользователей соцсетей. Основана она на голосовом общении. За несколько недель соцсеть стала самым скачиваемым продуктом, все хотят присоединиться к комнатам в приложении и общаться с интересными и знаменитыми людьми. Однако не все комнаты отличаются серьезностью. Как это обычно бывает, появилось много смешных и бредовых тем с веселыми участниками. Давайте же посмотрим!
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Метки: Clubhouse   клабхаус   команты   комнаты клабхаус   новая соцсеть   прикол   реакция соцсетей   соцсети   
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31k
Опаньки Час назад
опять реклама какого =то ***вна
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533
Ваня Пупкин 5 минут назад
За говно-пост минус, конечно.
Но что там с саньём в раковины?!?
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4k
Saiman 19 минут назад
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Это инстапоп Павел Островский, так скажем РПЦ с человеческим лицом. Руководство на него тоже как бы косо поглядывает. Но он собирает бабосик, строит на него храм и завлекает новых адептов, покусанных неприветливыми бабушками в каноничных храмах. Так что до поры до времени терпят.
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1k
Максим 2 часа назад
Я помню в студенческие годы мы любили собираться большой компанией и часто к концу посиделок, когда многие уже набрались, появлялся какой-нибудь не очень умный человек, который поднимал подобные вопросы. Некоторые поддерживали обсуждение, но всё происходило между очень не трезвыми людьми.
Теперь вижу, что дурачества времен бурной юности вышли на новый уровень.
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