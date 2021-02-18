2000 рублей за доступ в соцсеть, или реакция на хайп вокруг Clubhouse

Если вы еще не в курсе, то Clubhouse — это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. За минувшую неделю это приложение стало одним из самых обсуждаемых в российских соцсетях и самым скачиваемым в российском App Store. Мы тоже не будем отставать от трендов.
1. Попасть в Clubhouse можно с помощью инвайта. Кстати говоря, до недавнего времени, эти приглашения продавали на сайтах бесплатных объявлений (стоимость доходила до 2000 рублей за один инвайт)
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6. Клабхаус образца 2006 года
Скайпкасты были доступны пользователям в промежуток с 3 мая 2006 года по 1 сентября 2008 года, после чего компания Skype прекратила работу этого сервиса.
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