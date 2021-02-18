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2000 рублей за доступ в соцсеть, или реакция на хайп вокруг Clubhouse

2000 рублей за доступ в соцсеть, или реакция на хайп вокруг Clubhouse (17 фото)

Автор:
18 февраля 2021 13:03
Метки: Clubhouse   Реакция   Юмор   клабхаус   прикол   приложение   соцсеть   
1011
17
Если вы еще не в курсе, то Clubhouse — это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. За минувшую неделю это приложение стало одним из самых обсуждаемых в российских соцсетях и самым скачиваемым в российском App Store. Мы тоже не будем отставать от трендов.
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Метки: Clubhouse   Реакция   Юмор   клабхаус   прикол   приложение   соцсеть   
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3k
alex 37 минут назад
я настолько стар, что из всего вышеизложенного знаю только инвайт, а ещё был зуко и юпи
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858
Кокс 18 минут назад
еще одна проверка населения на дол@оебизм
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5k
Regerald 19 минут назад
Посмотрел я этот топ чарт, в категории коммуникаций и социальных сетей никакого клубхауса не нашел во всей первой сотне, какое ещё первое место?
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16
Migg Полчаса назад
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
какая убогая реклама очередного дерьмища, хотя тикток ведь раскрутили...
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