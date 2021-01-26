Почему эти ужасы трипофоба так популярны

Дачный участок или дом - просто простор для всякого рода фантазий. И эти сооружения, которые сегодня приобрели необычайную популярность, одна из таких фантазий. В принципе, штука нужная и даже важная, но не все понимают, для чего это нужно.
Помимо того, что эти домики приносят очевидную пользу, они еще и популярны, потому что красивы и экологичны
Итак, если вы решили построить на своем участке отель для букашек, вам нужно понимать что это, для чего и как оно работает
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Домики также важны для журчалок – мушек, похожих на пчел, которые также поедают тлю и мелких гусениц
Туруны, златоглазки, а также крошечные трихограммы незаменимы для защиты садовых и огородных культур от совок, моли, плодожорок и капустных белянок.
И конечно главные посетители отелей - опылители всего и вся - пчелы и шмели
Кстати, в Европе, где такие домики очень популярны, давно задумались об угрозе исчезновения пчел и потому пчеловодство одно из самых перспективных направлений, не только из-за меда, но и как сохранение насекомых-опылителей
Материалы для постройки такого отеля для насекомых можно выбирать любые
Главное, чтобы было как можно больше отверстий. Трипофобам такие домики, конечно, не по нутру
Главное, для защиты от птиц, накрыть домики крышей, а еще лучше обтянуть со всех сторон сеткой
Использовать для садовых насекомых-помощников можно: просверленные куски дерева с вертикальными или горизонтальными ходами; небольшие остатки досок и бревен; шишки; солому; крупные опилки; кору; разнообразные растительные остатки, сухие соцветия или лозы; камни и гальку; колоски; полые стебли (злаков, бамбука, камыша, подсолнечника, кукурузы): глиняные кирпичи с отверстиями и пр. Источник: https://www.botanichka.ru/article/otel-dlya-zhukov-sadovyiy-domik-dlya-poleznyih-nasekomyih/
Лучше всего сделать дом секциями, либо скрепить детали цементом, чтобы конструкция не рассыпалась
Кого что привлекает - Для пчел главное — дырочки в камнях и полые просверленные отверстия или пустые стебли - Полезных пчел осмий на участок привлекают соломенные крыши, болотный камыш и другие трубчатые полые стебли - Для божьих коровок материалы лучше опрыскать сахарным сиропом. - Златоглазки обожают шишки и сухие стебли разнообразных лиан
Лучше всего установить отель поздней весной и на участке где полдня будет солнечно, а полдня тень
Еще пару советов - Не используйте пластик, крашенные детали, а также свежую траву и листья - начнется гниение и насекомые погибнут - Жарким летом возле домика ставьте еще и «бассейн» — емкость с водой. - Чтобы привлечь в новостройку пчелок, шмелей, бабочек и других насекомых, питающихся нектаром, посадите и посейте рядом разные цветы. Или поставьте домик в центре клумбы.
И непременно нужно предусмотреть зимовку
Там, где климат теплый, без снега, домики оставляют на своем месте, но если у вас выпадает снег, обязательно предусмотрите такое место, где бы домик занесло по самую крышу, либо снимайте его осенью и прячьте в ямку, где он гарантировано перезимует под слоем снега.
Да, в вашем домике могут поселиться также и вредные наскомые
Но если вы создадите идеальные условия для полезных, они быстро расплодятся и съедят вредных
Домики для чудесных ежей - важная часть защиты сада. Ежи будут счастливы поселиться в подобных сооружениях и съедят всех улиток и слизней, которые мешают вашему садоводству
Лучше всего поставить такие домики в дальнем углу сада, где тихо и ежей никто не побеспокоит
Авторский пост
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