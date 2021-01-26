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Почему эти ужасы трипофоба так популярны

Почему эти ужасы трипофоба так популярны (18 фото)

Автор:
26 января 2021 12:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дача   интересное   модно   насекомые   отель   полезное   экология   
1136
18

Дачный участок или дом - просто простор для всякого рода фантазий. И эти сооружения, которые сегодня приобрели необычайную популярность, одна из таких фантазий. В принципе, штука нужная и даже важная, но не все понимают, для чего это нужно.

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Метки: Фабрика идей   дача   интересное   модно   насекомые   отель   полезное   экология   
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210
Дмитрий Сергеевич 52 минуты назад
а что делать, если участок 6 соток?
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34
Chern1ka 20 минут назад
С интересом, но с содроганием читала пост - каждая фотка как пытка
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