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Последний рейс из Сталинграда

Последний рейс из Сталинграда (1 фото)

Автор:
21 марта 2021 15:25
Метки: вов   история   сталинград   
780
1
Одни из самых атмосферных и пронзительных немецких мемуаров о разгроме 6-й армии, что пока попадались.

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Метки: вов   история   сталинград   
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19  комментариев
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53k
Андрей 3 часа назад
Они должны навсегда запомнить: в Россию иностранцы приезжают или в гости, или работать. Или умирать.
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29k
KiploksAKS 20 минут назад
Гельмут Вельц, " Солдаты, которых предали".
http://militera.lib.ru/memo/german/weltz/index.htmlhttp://militera.lib.ru/memo/german/weltz/index.html
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12k
Роман 24 минуты назад
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1k
Сергей Полчаса назад
Мне не понятна цель автора поста. Вызвать у меня сочувствие этому нацистскому офицеру? Так ведь не получилось, ничего в моей душе не отразилось, кроме сожаления что этот немец не остался в снегах под Сталинградом, вместе с тысячами тех кому не повезло. Они шли за поместьями и рабами, и многие получили свои два квадратных метра русской земли, а некоторым, таким как этот, к моему сожалению удалось уцелеть. Он и его кригскамрады получили то что заслужили.
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−116
Владимир 2 часа назад
>>Владимир Котиков Владимир 3 минуты назад маленький ,.
>> не пытайся думать.. это не твоё..)

е@б@ный урод...сразу не посмотрел, что я с автором поста пишусь
ну тогда понятно :)
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
ТС, ты уже засрал все фишки воспоминаниями немцев. Какой-то коля уренгойный.
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−116
Владимир 2 часа назад
>>Владимир Котиков Владимир 15 секунд назад но осуждаю"...
>>Вовочка, дорогой мой человечек иди комментируй гифки,..
>>здесь аудитория взрослых и адекватных людей,.. а самое главное - не
>>глупых!!!

это ты сам решил, что не глупых?
ну нам - то не п0из0д0и


как по мне... нужно чтоб вообще никто из Сталинграда не ушел из фрицев
а их еще потом и домой отпустили
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4k
Владимир Котиков Автор поста Владимир 2 часа назад
маленький ,. не пытайся думать.. это не твоё..)
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63k
Максим 2 часа назад
Бедняжка)) Наши деды должны были сделать простю вещь. .Уничтожить каждого, кто перешагнул границу СССР. Всех до единого и плевать француз, немец, швед, голландец, поляк или еврей. ВСЕХ.. вот тогда бы они до сих пор боялись даже дышать в нашу сторону.
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429
taxcop Максим Час назад
Все мы дюже умные задним числом...
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24k
MatveiVainrub 3 часа назад
Курган
Январь сорок третьего года.
Бомбёжка. Метель. Сталинград.
Несутся в Германию письма
Замёрзших немецких солдат.
Читают в далёких квартирах:
«Пришлите кальсонов и гетр.
Мы прошагали полмира,
Но здесь не пройти километр.
Мы загнанные, как волки.
Едва стоим на ногах.
На Тракторном, Красном, у Волги
Нас бьют в подвалах, цехах.
Они сумасшедшие просто!
Такого нету нигде!
Стреляешь – а он, как апостол,
В атаку идёт по воде.
Приказ их подобен бреду,
И это страшный приказ.
За Волгой земли для них нету,
Но нету её и для нас.
Мы помним, как с бравурным пением
Втоптали Европу в грязь,
Как жгли города и селения -
По ходу, с брони, веселясь…
Как ползали все, будто стадо…
И вот наказал нас за то
Обычный солдат Сталинграда,
Расстрелянный в решето».
Стихи Растеряева
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−116
Владимир 3 часа назад
Коля из Уренгоя ты что ли?
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4k
Владимир Котиков Автор поста Владимир 2 часа назад
"Пастернака не читал, но осуждаю"... Вовочка, дорогой мой человечек иди комментируй гифки,.. здесь аудитория взрослых и адекватных людей,.. а самое главное - не глупых!!!
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3k
RoseM Владимир Котиков Час назад
"Пастернака не читал, но осуждаю" - вы, очевидно, не понимаете смысл данной фразы.

К вашему посту претензий нет.
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Владимир Котиков Автор поста RoseM 17 минут назад
Тебе тоже все разжевывать нужно??... как нельзя кстати это фраза по отношению к Владимиру и его высеру...
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https://topnewsrussia.ru/ Историко-геополитическое обозрение
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