У фортификационного острова с запада имелся обводной канал, питавшийся водой Буга. Сначала военные перегородили саму реку дамбой, а потом взорвали перемычки канала, - весь поток хлынул в него. По сути, таким маневром инженеры переместили русло Буга.



Когда же приехали немецкие представители для совместной проверки новой границы, то наши выдали им обводной канал за реку Буг. Те поверили, и Тереспольский остров перешёл к СССР. Позднее 22 июня 1941 именно красноармейцы и пограничники, находившиеся там, приняли первыми бой с нацистами, что дало драгоценное время остальному гарнизону и мирным гражданам на укрытие в стенах Брестской крепости.