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Как военные инженеры СССР обхитрили немцев при разделе Польши и забрали у них побольше территории

Как военные инженеры СССР обхитрили немцев при разделе Польши и забрали у них побольше территории (3 фото)

Автор:
11 марта 2021 11:07
Метки: СССР   вов   история   
583
3
Почти все знают, как в сентябре 1939 года Советский Союз и Германия разделили между собой Польшу, стерев с карты это государство. Но моя статья будет не об историко-политической оценке тех событий, а о хитром трюке советских военных, с помощью которого они присоединили к СССР земли, отходившие по договору немцам.

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Метки: СССР   вов   история   
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1k
Максим 2 часа назад
Я люблю такие статьи, это история. Только сначала я бы написал предысторию раздела Польши. К сожалению, не многие люди знают её и от того готовы визжать об агрессии СССР (привет, новые леваки).
Итак:
1. Польша до этого сама участвовала в захвате территорий - Чехословакия, под предводительством Германии и при участии Венгрии. А как не вспомнить Великобританию, скромно покрывавшую этот акт, считая главным врагом большевиков? В общем британцы придали всему этому беспределу законный вид.
2. Польша так же имела виды на территории Союза. О чём не таясь не раз заявляла, надеясь на помощь Гитлера.

Вот с этими правками, пост бы заиграл другими красками.
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21k
Юрьевич 14 минут назад
"Когда же приехали немецкие представители для совместной проверки новой границы, то наши выдали им обводной канал за реку Буг. Те поверили, и Тереспольский остров перешёл к СССР."

Вот только не нужно немцев такими идиотами считать. У них в начале войны карты СССР были точнее и детальней советских карт! В этом плане немцы очень педантичны.
Ни за что в эту сказку не поверю. Скорее всего у них был приказ согласиться.
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321
Влад 59 минут назад
Была война, СССР отошли земли и границы расширились. А потом тупо раздали земли новообразовавшимся республикам, которые положили на нас. В итоге, деды воевали и умирали на войне, а их дети просрали полстраны...
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31k
Alex 2 часа назад
Советую съездить туда. Потрясающее место.
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2k
Kungs Alex 2 часа назад
С удовольствием, только визы, коронавирус...
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8k
harlamov 2 часа назад
Гордиться нечем. Сам факт этого пакта позор и катастрофа.
Хотя факторов много повлияло на его подписание, в том числе и тупорылость поляков.
Но все таки этот пакт увеличил количество погибших на войне с нашей стороны во много раз.
Вместо того чтобы встретить Гитлера во всеоружии вместе с Англией и Францией мы получили "вероломно... без объявления войны...", катастрофу и неразбериху первых месяцев. Окружение и гибель целых армий, потерю огромных территорий и гибель миллионов.
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8k
harlamov Alexandr Barhudarov 39 минут назад
А коммунисты и фашисты это нормально?
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8k
harlamov Максим 36 минут назад
Дальше заучивания общеизвестных фактов из школьной программы твой мозг не в состоянии функционировать.
Ну озвучил ты несколько тезисов из учебника и что?
На конкретные вопросы ответить не можешь, так как знаний не хватает.
В итоге оскорбления и уход "типа с гордым видом". Не хочу больше разговаривать.
Трус и глупец.
Читай учебники пятого класса и восхищайся собственным интеллектом.
Действительно не о чем говорить.
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1k
Максим harlamov Полчаса назад
Хм, не устали ныть? Я вроде всё рассказал, пришлось напоминать Вам школьную программу.
Что Вы ещё хотите?)
Вы переходили на пункты, можете? Оспаривайте по пунктам. Пустословов не люблю, в след за Вами переходить на личности и эмоции не буду. Впрочем как и отвечать очередной истеричке)))

Только по пунктам и в пределах изначального разговора, без эмоций. А то ещё раз покажу кто идиот, ведь "история не знает сослагательного наклонения", а значит вопросы "а что если бы" удел как раз тех самых идиотов.
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1k
Максим harlamov Полчаса назад
Ох, просто ремарка.
Если мои знания и ограничиваются школьной программой, то я ими полностью оспорил все Ваши утверждения. Получается Ваши знания ещё хуже?)))
А ухожу с гордым видом, так о чём с Вами говорить? Вы ничего не знаете. Вот просто вообще ничего. Не можете оспорить мои комментарии и как нищий молит о подаянии, Вы молите о диалоге. Зачем унижаться Вам и зачем разговор с пустым человеком мне?
Вот собственно говоря и всё. Я назвал условие продолжения диалога, Вы же опять на эмоциях и соплях.
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8k
harlamov Максим 24 минуты назад
Какую-то чушь пишешь, честное слово. Как баба.
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4k
Bartello 2 часа назад
думал это тонкий армейский юмор а оказывается суровая реальность:
Ссылка youtu.be
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1k
Андрей Вырвихвист 2 часа назад
Только по итогам Второй Мировой (Великой Отечественной) ни в коем случае нельзя было отдавать ни Польше, ни Литве отобранные у Германии земли. Всё это должно было стать частью РСФСР.
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