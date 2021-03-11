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Почти все знают, как в сентябре 1939 года Советский Союз и Германия разделили между собой Польшу, стерев с карты это государство. Но моя статья будет не об историко-политической оценке тех событий, а о хитром трюке советских военных, с помощью которого они присоединили к СССР земли, отходившие по договору немцам.
Согласно этому пакту Молотова-Риббентропа новую госграницу в районе Бреста предполагали провести по реке Буг. Однако, ответственные за демаркацию со стороны Советов обнаружили на местности , что часть Брестской крепости невыгодно остаётся у гитлеровцев.
Буг отрезал Тереспольское островное укрепление от главной цитадели, и если бы все это досталось Германии, то потенциальный враг оказывался практически в стенах Брестской крепости.
Требовалась буферная зона, роль которой и исполнял Тереспольский остров (ныне Пограничный). Поскольку "Договор о дружбе" изменить уже было невозможно, советские военные пошли на хитрость, дабы стратегически важная территория отошла все-таки СССР.
Требовалась буферная зона, роль которой и исполнял Тереспольский остров (ныне Пограничный). Поскольку "Договор о дружбе" изменить уже было невозможно, советские военные пошли на хитрость, дабы стратегически важная территория отошла все-таки СССР.
У фортификационного острова с запада имелся обводной канал, питавшийся водой Буга. Сначала военные перегородили саму реку дамбой, а потом взорвали перемычки канала, - весь поток хлынул в него. По сути, таким маневром инженеры переместили русло Буга.
Когда же приехали немецкие представители для совместной проверки новой границы, то наши выдали им обводной канал за реку Буг. Те поверили, и Тереспольский остров перешёл к СССР. Позднее 22 июня 1941 именно красноармейцы и пограничники, находившиеся там, приняли первыми бой с нацистами, что дало драгоценное время остальному гарнизону и мирным гражданам на укрытие в стенах Брестской крепости.
Когда же приехали немецкие представители для совместной проверки новой границы, то наши выдали им обводной канал за реку Буг. Те поверили, и Тереспольский остров перешёл к СССР. Позднее 22 июня 1941 именно красноармейцы и пограничники, находившиеся там, приняли первыми бой с нацистами, что дало драгоценное время остальному гарнизону и мирным гражданам на укрытие в стенах Брестской крепости.
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Итак:
1. Польша до этого сама участвовала в захвате территорий - Чехословакия, под предводительством Германии и при участии Венгрии. А как не вспомнить Великобританию, скромно покрывавшую этот акт, считая главным врагом большевиков? В общем британцы придали всему этому беспределу законный вид.
2. Польша так же имела виды на территории Союза. О чём не таясь не раз заявляла, надеясь на помощь Гитлера.
Вот с этими правками, пост бы заиграл другими красками.
Вот только не нужно немцев такими идиотами считать. У них в начале войны карты СССР были точнее и детальней советских карт! В этом плане немцы очень педантичны.
Ни за что в эту сказку не поверю. Скорее всего у них был приказ согласиться.
Хотя факторов много повлияло на его подписание, в том числе и тупорылость поляков.
Но все таки этот пакт увеличил количество погибших на войне с нашей стороны во много раз.
Вместо того чтобы встретить Гитлера во всеоружии вместе с Англией и Францией мы получили "вероломно... без объявления войны...", катастрофу и неразбериху первых месяцев. Окружение и гибель целых армий, потерю огромных территорий и гибель миллионов.
Ну озвучил ты несколько тезисов из учебника и что?
На конкретные вопросы ответить не можешь, так как знаний не хватает.
В итоге оскорбления и уход "типа с гордым видом". Не хочу больше разговаривать.
Трус и глупец.
Читай учебники пятого класса и восхищайся собственным интеллектом.
Действительно не о чем говорить.
Что Вы ещё хотите?)
Вы переходили на пункты, можете? Оспаривайте по пунктам. Пустословов не люблю, в след за Вами переходить на личности и эмоции не буду. Впрочем как и отвечать очередной истеричке)))
Только по пунктам и в пределах изначального разговора, без эмоций. А то ещё раз покажу кто идиот, ведь "история не знает сослагательного наклонения", а значит вопросы "а что если бы" удел как раз тех самых идиотов.
Если мои знания и ограничиваются школьной программой, то я ими полностью оспорил все Ваши утверждения. Получается Ваши знания ещё хуже?)))
А ухожу с гордым видом, так о чём с Вами говорить? Вы ничего не знаете. Вот просто вообще ничего. Не можете оспорить мои комментарии и как нищий молит о подаянии, Вы молите о диалоге. Зачем унижаться Вам и зачем разговор с пустым человеком мне?
Вот собственно говоря и всё. Я назвал условие продолжения диалога, Вы же опять на эмоциях и соплях.