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Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога

Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога (8 фото)

Автор:
01 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   в тренде   дания   естественность   история   монобровь   уверенность в себе   усы   
694
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31-летняя Эльдина Яганьяк живет в Копенгагене. Природа одарила ее густой растительностью на лице, но она упорно отказывается выщипывать усики и прореживать брови, сросшиеся в монобровь. По ее мнению, с природной внешностью ее жизнь стала гораздо гармоничнее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   в тренде   дания   естественность   история   монобровь   уверенность в себе   усы   
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57k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
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Snork Snorkoff 15 секунд назад
Ну хочется ей так, пусть так ходит, какая фиг разница?
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21k
Батончик с маком 6 минут назад
на пиз.де поди вообще джунгли в которых водятся стаи диких обезьян
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65
Ник Лу 12 минут назад
Ну в принципе то какая разница какие усы у кого то там... Но мне было бы трудно общаться с ней, смотря на неё. И, если ей приходиться работать с людьми, то надеюсь она сама к ним достаточно снисходительна, чтобы не переспрашивать "ты пялишься на мои усы?".
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2k
Frank Borman 12 минут назад
Вах! Какой нежный персик! Богиня! Приезжай на Кавказ, будешь очень популярный девочка!
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8k
Клёст 15 минут назад
Слава Богу.
Умница!)
Теперь мужик сразу будет видеть какие дочки, возможно, у него будут красавицы - никаких отложенных сюрпризов))
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2k
KL11 21 минуту назад
можно попробовать еще и ногти не стричь.
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6k
Михаил Филиппов Полчаса назад
да да все верно. Правильно делает. чтобы [мат]..ть было видно сразу. А то время на такую потратишь и деньги а итог будет нечно.
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4k
Konstantinopol Полчаса назад
Встречался я с одной девчонкой симпатичной , но единственный минус был в том что у неё на груди такие заросли были хоть косы заплетай, первый раз я был в шоке , но потом она хоть побрила свои заросли.
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29k
Головасыр коричнештанник 38 минут назад
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12k
Алан 40 минут назад
Учитывая ситуацию с мигрантами, в Дании наверное так проще выжить
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170
робт 42 минуты назад
жила бы в России - 100% стояла бы на каждом митинге с плакатами
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930
Max робт 2 минуты назад
Отстаете от жищни ..новый тренд - туалетные ёршики....
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25k
blus 44 минуты назад
Ну да... Можно еще не мыться...
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930
Max blus Минуту назад
Такие тоже есть....гейропейские ценности...кули...
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