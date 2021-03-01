Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога

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31-летняя Эльдина Яганьяк живет в Копенгагене. Природа одарила ее густой растительностью на лице, но она упорно отказывается выщипывать усики и прореживать брови, сросшиеся в монобровь. По ее мнению, с природной внешностью ее жизнь стала гораздо гармоничнее.
31-летняя педагогЭльдина Яганьяк из Копенгагена отказалась выщипывать усы и брови: по ее мнению, излишняя растительность помогает ей заранее отсеивать неподходящих партнеров. Правда, из-за своей внешности девушка часто подвергается нападкам. По словам Эльдины, мужчины - особенно подростки - часто глазеют на ее монобровь, "словно это третья голова", но при этом она получает больше позитивных знаков внимания, чем тогда, когда она еще удаляла излишки волос на лице. Она утверждает, что теперь чувствует себя не менее женственной, а готовность выделиться из толпы помогла ей обрести уверенность в себе.
По словам Эльдины, она выросла в маленьком города, где не принято было выделяться. Но когда она подросла, ее стало раздражать то, что женщины должны тратить больше времени и денег на свою внешность, чем мужчины, включая и удаление волос.
По словам Эльдины, она выросла в маленьком города, где не принято было выделяться. Но когда она подросла, ее стало раздражать то, что женщины должны тратить больше времени и денег на свою внешность, чем мужчины, включая и удаление волос.
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"До того, как я решилась оставить в покое свою монобровь и усы, я ощущала, что у женщины нет свободы в том, как она выглядит, - говорит Эльдина. - По сравнению с мужчинами, мы тратим больше времени и денег на внешность, чтобы наш вид позволил нам быть принятыми в обществе, в том числе, в публичном пространстве. Если мужчина не бреется и не выщипывает брови, на него никто не пялится и не отпускает комментариев. Это считается нормальным. Как и многие женщины, я научилась строго следить за собой. Мне было неловко выйти на люди, не приведя брови в порядок, и не отправлялась в спортзал, не побрив ноги".
В марте 2020 года Эльдина решила перестать выщипывать брови и усики,осознав, что с ними она чувствует себя менее женственной исключительно из-за социальных ожиданий. По ее словам, теперь ее не волнует, как она выглядит в глазах других, и что они думают о ней, хотя при этом, признается она, ей нередко приходится слышать на улице оскорбительные комментарии от мужчин. "Теперь я стараюсь сосредоточиться на том, что мне нужно сделать, а не на том, как я выгляжу в процессе. Мне все равно, нравлюсь ли я людям вокруг, - ведь с большинством из них я больше никогда не увижусь. А даже если увижусь - мне все равно, - говорит она. - Я не хочу этим выделяться, просто считаю, что внешность - это личный выбор. Мне бы хотелось, чтобы люди не обращали внимание на то, как выглядит женщина".
"Я раньше чувствовала себя менее женственной из-за широких бровей, - признается она. - Когда я подросла и мое тело начало развиваться, я считала свою внешность брутальной. Я обратила внимание, что все девочки вокруг в 13-14 лет стали переживать из-залюбого волоска и выдергивать все, что возможно, потому что хотели, чтобы их воспринимали ак молодых женщин, и стремились вписаться в эту новую роль. Я тоже не сразу отказалась от этого. Некоторые мои друзья считают, что теперь я выгляжу круто, другие вообще не заметили изменений, а третьим все равно. На улице некоторые тоже говорили, что это круто, а другие начинали обхываться. Поначалу мне был онекомфортно, но если люди позволяют себе обзывать незнакомцев, то ничего не поделаешь. Не хочу тратить силы на тех, кому просто делать нечего". По мнению Эльдины, грубые замечания в ее адрес - признак неуверенности: "Я редко слышу их от взрослых мужчин, - говорит она. - В основном, от подростков в соцсетях".
"Да, иногда подростки обзывают меня на улицах, но это мелочи. Думаю, в подростковом возрасте трудно разобраться в гендерных ролях, и подростков просто смущает, когда женщина делает что-то, по их мнению, неженственное. Так что они грубят мне, потому что их собственный нормы и понимание того, что значит быть мужчиной, оказываются под сомнением.
Что касается личной жизни, Эльдина считает, что ее монобровь и усики идут ей на пользу, поскольку отпугивают "слишком консервативных" потенциальных ухажеров, так что остаются лишь те, кто готов уделить ей позитивное внимание. "Я уверена, обо мне шепчутся за моей спиной, - ну и пусть! - говорит Эльдина. - В целом, я сейчас получаю больше приятного внимания, отсеивая традиционалистов".
Эльдина утверждает, что чувствует себя комфортно, но при том советует женщинам делать выбор в пользу натурального вида лишь в том случае, если это им комфортно.
Что касается личной жизни, Эльдина считает, что ее монобровь и усики идут ей на пользу, поскольку отпугивают "слишком консервативных" потенциальных ухажеров, так что остаются лишь те, кто готов уделить ей позитивное внимание. "Я уверена, обо мне шепчутся за моей спиной, - ну и пусть! - говорит Эльдина. - В целом, я сейчас получаю больше приятного внимания, отсеивая традиционалистов".
Эльдина утверждает, что чувствует себя комфортно, но при том советует женщинам делать выбор в пользу натурального вида лишь в том случае, если это им комфортно.
"Я стала более уверенной в себе, потому что больше не боюсь выделяться и считаю, что в целом могу выбирать менее традиционные пути в жизни, - говорит Эльдина. - Это помогло мне стать более творческой и смелой. Я считаю, делать надо то, что хочешь делать. Разумеется, в некоторых офисах и других местах ты должен соответствовать правилам, поэтому компромисс неизбежен. Это всегда вопрос баланса, личного выбора: стоит ли натуральный внешний вид сопутствующих трудностей? Не придется ли вам тратить еще больше сил на переживания о том, смотрят ли на вас, и если да, то что при этом думают? В этом случае не стоит торопиться, лучше потратить больше времени на то, чтобы разобраться, подходит ли это вам. Но если вы готовы - попробйуте, и, может быть, окажется, что вам вполне комфортно. Я хочу сказать лишь об одном: все мы разные и это нормально. Нет ничего изначально плохого, и каждый человек, вне зависимости от пола, должен иметь право сам решать, что делать со своей внешностью. Делайте, как хотите, и настоящие друзья останутся рядом. Я не претендую на то,чтобы самой решить, что правильно - бриться или нет, я за то, чтобы каждый решал это для себя".
"Считая, что волосы на теле делают женщину менее женственной, общество тем самым исключает из мира женственности несколько географических зон, -утверждает Эльдина. - Во многих странах у женщин не только на лице растут темные волосы, и их всю жизнь заставляют исправлять внешность - гораздо чаще, чем женщин, к примеру, в Скандинавии, где волосы у женщин белые и тонкие. Женщин, к примеру, из южной Европы или с Ближнего Востока считают менее женственными, и им приходится все время бороться за то, чтобы вписаться в существующую модель женственности. Думаю, давно пора задаться вопросом: почему общество требует с женщин удалять волосы с тела? Ведь на свете есть много гораздо более важных вещей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Умница!)
Теперь мужик сразу будет видеть какие дочки, возможно, у него будут красавицы - никаких отложенных сюрпризов))