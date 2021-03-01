Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога

"Я стала более уверенной в себе, потому что больше не боюсь выделяться и считаю, что в целом могу выбирать менее традиционные пути в жизни, - говорит Эльдина. - Это помогло мне стать более творческой и смелой. Я считаю, делать надо то, что хочешь делать. Разумеется, в некоторых офисах и других местах ты должен соответствовать правилам, поэтому компромисс неизбежен. Это всегда вопрос баланса, личного выбора: стоит ли натуральный внешний вид сопутствующих трудностей? Не придется ли вам тратить еще больше сил на переживания о том, смотрят ли на вас, и если да, то что при этом думают? В этом случае не стоит торопиться, лучше потратить больше времени на то, чтобы разобраться, подходит ли это вам. Но если вы готовы - попробйуте, и, может быть, окажется, что вам вполне комфортно. Я хочу сказать лишь об одном: все мы разные и это нормально. Нет ничего изначально плохого, и каждый человек, вне зависимости от пола, должен иметь право сам решать, что делать со своей внешностью. Делайте, как хотите, и настоящие друзья останутся рядом. Я не претендую на то,чтобы самой решить, что правильно - бриться или нет, я за то, чтобы каждый решал это для себя".