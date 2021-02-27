Забавные и яркие заголовки из СМИ

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Читать СМИ - не только важно, но и полезно. Есть множество интересных и прикольных статей, которые потом пригодятся в жизни. Но основную массу составляют все же новости - и им нужны яркие и кликабельные заголовки, за которыми гонятся журналисты.
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