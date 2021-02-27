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Забавные и яркие заголовки из СМИ

Забавные и яркие заголовки из СМИ (50 фото)

Автор:
27 февраля 2021 19:06
Метки: Юмор   пресса   прикол   
960
50
Читать СМИ - не только важно, но и полезно. Есть множество интересных и прикольных статей, которые потом пригодятся в жизни. Но основную массу составляют все же новости - и им нужны яркие и кликабельные заголовки, за которыми гонятся журналисты.
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Метки: Юмор   пресса   прикол   
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19k
ПаганецЪ 3 часа назад
По результатам проверки рюмочная была признана годной.
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4k
Tatyana 2 часа назад
Не смогла осилить и треть этой жути. А если прочесть всё, койка на Канатчиковой даче обеспечена. Кто же это придумывает?
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85k
стас 3 часа назад
Коля волнуется раз!
Саша волнуется два!
Петя волнуется три!
Маша пошла на УЗИ!
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2k
Velho Safado стас Час назад
Или в КВД.
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19k
ПаганецЪ 3 часа назад
Только пюрешка и только с пылу, с жару.

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253k
Booharik ПаганецЪ Час назад
"Пюрешка ... с пылу, с жару" в анус не войдёт, но идея прикольная.
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