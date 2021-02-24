Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото

6628
18
Герои этой подборки на все 100% уверены в своей неотразимости и брутальности. Они ведут себя максимально уверено и раскрепощенно, но никто не воспринимает их всерьез. Почему так? Ваши версии?
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Перекупы: люди, утратившие всё человеческое
- Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками
- Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
- Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях
- "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми
49
Понравилось49
Новости партнёров
Загрузка...
Как это развидеть?