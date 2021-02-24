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Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото

Они считают себя невероятно крутыми, но все окружающие умирают со смеху от их фото (18 фото)

Автор:
24 февраля 2021 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   быдло   гопота   дерзкие   ирония   опасные   прикол   
6628
18
Герои этой подборки на все 100% уверены в своей неотразимости и брутальности. Они ведут себя максимально уверено и раскрепощенно, но никто не воспринимает их всерьез. Почему так? Ваши версии?
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Метки: Юмор   быдло   гопота   дерзкие   ирония   опасные   прикол   
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17  комментариев
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7k
Караганда 59 минут назад
да уж-идиотов с каждым годом всё больше-печальная статистика.
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4k
hairov 3 минуты назад
Про некоторых напомнило -
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27
Youtube's Best Channel 6 минут назад
Кунсткамера какая-то.
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7k
kaboza Youtube's Best Channel 13 секунд назад
даже туда не достойны)
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−2
阿鋒 15 минут назад
Подобные «экземпляры» есть везде! В том числе и в Канаде... ;)
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11k
alexis 15 минут назад
17. Смена подоспела.
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57k
Опиум для народа 38 минут назад
Расписных сразу надо расстреливать.
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19k
BillyBonzz 40 минут назад
Дикие,дерзкие, как пуля резкие!
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3k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
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916
Oldman 48 минут назад
Я в детстве, не понимал, зачем нам показывают старые картины, и заставляют читать книги вековой давности...
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40k
Raush 49 минут назад
Долго же он ждал, пока ему пиво приготовят...
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890
Андрон Raush Полчаса назад
На пивзаводе играл ....
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42k
zloykoyot 53 минуты назад
Стране нужны герои, а 3,14зда рожает идиотов.
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44k
VikCom 54 минуты назад
Мои глаза....
Как это развидеть?
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12k
sssss3 56 минут назад
и чо?
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Преподобный Стасян

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