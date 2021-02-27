25 счастливчиков, выигравших в конкурсе на самую глупую татуировку

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В соцсети TikTok новое поветрие - люди делятся откровенно дурацкими татуировками, которые они сделали непонятно зачем и теперь могут над этим только смеяться. Началось все с рассказа юзера @hannanicbic, который стал вирусным. А затем пошло-поехало! Представляем "победителей" в этом непростом состязании.
Первое место было единогласно присуждено 25-летней Лие Холланд из Джорджтауна, Кентукки, несмотря на то, что ее татуировку нельзя назвать "тупой", скорее - она была сделана в очень неподходящее время.
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История такова: девушка в течение двух лет лелеяла мысль набить себе надпись со словами "смело и радикально отказаться носить маску". Речь шла о том, чтобы быть честной по отношению к себе. И вот, наконец, 4 марта 2020 года Лия осуществила задуманное. Два дня спустя в Кентукки объявили о первом случае коронавируса... остальное и так понятно.
Ну а остальные примеры - прямо то, что доктор прописал. Тупые и еще тупее!
Ну а остальные примеры - прямо то, что доктор прописал. Тупые и еще тупее!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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