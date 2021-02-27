25 счастливчиков, выигравших в конкурсе на самую глупую татуировку

История такова: девушка в течение двух лет лелеяла мысль набить себе надпись со словами "смело и радикально отказаться носить маску". Речь шла о том, чтобы быть честной по отношению к себе. И вот, наконец, 4 марта 2020 года Лия осуществила задуманное. Два дня спустя в Кентукки объявили о первом случае коронавируса... остальное и так понятно.



Ну а остальные примеры - прямо то, что доктор прописал. Тупые и еще тупее!