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25 счастливчиков, выигравших в конкурсе на самую глупую татуировку

25 счастливчиков, выигравших в конкурсе на самую глупую татуировку (26 фото)

Автор:
27 февраля 2021 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Дурацкие   Идиотские   глупые   тату   татуировки   татуировки на теле   татушки   тупые   
1731
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В соцсети TikTok новое поветрие - люди делятся откровенно дурацкими татуировками, которые они сделали непонятно зачем и теперь могут над этим только смеяться. Началось все с рассказа юзера @hannanicbic, который стал вирусным. А затем пошло-поехало! Представляем "победителей" в этом непростом состязании.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дурацкие   Идиотские   глупые   тату   татуировки   татуировки на теле   татушки   тупые   
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Любая тату выглядит глупо.
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24k
Мрачный мачо 6 минут назад
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Юлия 2 часа назад
Мне кажется, если так хочется записать "умную" мысль, повесь меловую доску на холодильник, зачем собственную шкуру для этого использовать? Но мне понравилась история про маску, это прям ей шутка прилетела от вселенной.
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