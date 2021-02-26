15 привлекающих внимание надписей на стенах, которые красноречиво общаются с жителями России

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В детстве на стенах или заборах писали "Маша+Петя" и максимум слова "Попа". Сегодня любая поверхность стала холстом для выражения собственных мыслей. Перед вами разные веселые, странные, философские надписи, пройти мимо которых довольно сложно.
1. В инстаграме есть профиль "Виртуальный музей стен", в котором появляются интересные надписи
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