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15 привлекающих внимание надписей на стенах, которые красноречиво общаются с жителями России

15 привлекающих внимание надписей на стенах, которые красноречиво общаются с жителями России (16 фото)

Автор:
26 февраля 2021 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: записи   на стене   надпись   надпись на стене   смешные записи   стены умеют говорить   
1201
16
В детстве на стенах или заборах писали "Маша+Петя" и максимум слова "Попа". Сегодня любая поверхность стала холстом для выражения собственных мыслей. Перед вами разные веселые, странные, философские надписи, пройти мимо которых довольно сложно.
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Метки: записи   на стене   надпись   надпись на стене   смешные записи   стены умеют говорить   
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1k
Виталий Касандров Час назад
Крым не мой я так понял то же с Киева фотка.
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54
mayorOFF81 Полчаса назад
На задворках Днепра
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Юлия 48 минут назад
Это акулам советы раздают?
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29k
семён Час назад
Люди, старше песен Цоя, на заборах не пишут...
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35k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
...ну и не ной)
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20k
BillyBonzz Час назад
А такая есть в коллекции?
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67
Ольга Час назад
А где фото с надписью под окном дома, что здесь должен стоять утюг?
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