Переделала старое трюмо в кухню для внуков

Героиня этого шедевра поделилась технологией.



«Удалила пластиковые уголки, ламинированную ДСПшку на дверце, пластик на ящичках (всё на гвоздях!), зашкурила (шпатлёвки очень много было).



Что касается краски, то розовая - Empire, белая - 3V3, ручки - золотой спрей. Миска и кран – настоящие. Всё остальное из того, что было под рукой: навесной шкафчик - из старой аптечки, плита - крышка от проигрывателя, оргстекло - рисунок акрилом, кнопочки - старые клипсы», - рассказала пенсионерка.