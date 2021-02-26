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Переделала старое трюмо в кухню для внуков

Переделала старое трюмо в кухню для внуков (11 фото)

Автор:
26 февраля 2021 10:10
Метки: бабушка   внуки   дети   красота   переделка   реставрация   трюмо   
1002
11
В этом посте пойдет речь о бабушке, которая для своих внуков совершила настоящий подвиг. Все началось с того, что она купила подержанное трюмо – совершенно «убитое», которое уже кто-то пытался ремонтировать. Но она знала, что делала, ведь результат ее переделки заставил кричать внуков от восторга!




P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: бабушка   внуки   дети   красота   переделка   реставрация   трюмо   
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8  комментариев
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23k
Е-Лена 51 минуту назад
Интересно, как пенсионерка, например, вырезала отверстие под "раковину". Тут не сказано.
Жаль, что она видео процесса изготовления шедевра не представила...
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783
Александр Туманов Колька Валеркин сын 41 минуту назад
Процесс понятен, хотелось бы увидеть воочию как это делает пенсионерка.
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611
Serg Dex Полчаса назад
Представляю эту бабушку с лобзиком и шуруповертом, не рисуется образ. Кто-то другой старался.
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−101
Николай Красножопов Полчаса назад
И какой смысл в этой игрушке? Может все-таки, дедушка сделал для внучек? Внукам это зачем, не понимаю.
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12k
Колька Валеркин сын 46 минут назад
Прикольно, но я бы стекло на пластик заменил.
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63
Ольга 55 минут назад
Так-то как бы очень здорово, но такая игрушка, как правило, требует наличия кукол и хотя бы одной подружки, чтобы играть в дочки-матери интереснее. У меня внучка только несколько раз играла со мной на даче, да и то - быстро надоело, хотя есть и кукольные сервизики для чая, кукольная посудка. А если это в квартире, то оно как бы не очень нужно такое, если только потом как тумбочку и использовать.
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