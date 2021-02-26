Переделала старое трюмо в кухню для внуков

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В этом посте пойдет речь о бабушке, которая для своих внуков совершила настоящий подвиг. Все началось с того, что она купила подержанное трюмо – совершенно «убитое», которое уже кто-то пытался ремонтировать. Но она знала, что делала, ведь результат ее переделки заставил кричать внуков от восторга!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Героиня этого шедевра поделилась технологией.
«Удалила пластиковые уголки, ламинированную ДСПшку на дверце, пластик на ящичках (всё на гвоздях!), зашкурила (шпатлёвки очень много было).
Что касается краски, то розовая - Empire, белая - 3V3, ручки - золотой спрей. Миска и кран – настоящие. Всё остальное из того, что было под рукой: навесной шкафчик - из старой аптечки, плита - крышка от проигрывателя, оргстекло - рисунок акрилом, кнопочки - старые клипсы», - рассказала пенсионерка.
«Удалила пластиковые уголки, ламинированную ДСПшку на дверце, пластик на ящичках (всё на гвоздях!), зашкурила (шпатлёвки очень много было).
Что касается краски, то розовая - Empire, белая - 3V3, ручки - золотой спрей. Миска и кран – настоящие. Всё остальное из того, что было под рукой: навесной шкафчик - из старой аптечки, плита - крышка от проигрывателя, оргстекло - рисунок акрилом, кнопочки - старые клипсы», - рассказала пенсионерка.
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