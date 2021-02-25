Странные японские сказочные существа

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Не только в русском фольклоре есть странные и немного пугающие персонажи.
Когда появились цукумогами
В японской культуре существует одно общее понятие, которым именуются все сверхъестественные существа, — ёкай. Самые любопытные из них цукумогами, ожившие вещи. В Японии верят, что абсолютно любой предмет имеет душу. В переводе цукомогами означает «духи вещи».
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Все, что окружает человека, имеет и свой внутренний мир, будь то детская игрушка, ваза, ручка или же зонтик. Как же может обычный предмет стать живым? После того как вещь где-то забывается своим владельцем, она оживает и старается вернуться к хозяину. Есть и другая причина: очень-очень древние предметы становятся живыми, обретают сознание.
Цукумогами часто встречаются в фольклорных легендах и сказках примерно с X века. Мы познакомим вас с несколькими из этих существ.
Цукумогами часто встречаются в фольклорных легендах и сказках примерно с X века. Мы познакомим вас с несколькими из этих существ.
Бакэ-дзори
Это злобный дух старой столетней сандалии, которую делали из соломы, — дзори. Почему он злой? Считается, что если человек неаккуратно обращается со своей обувью, то в доме заведется обувной барабашка — бакэ-дзори.
И хотя бакэ-дзори не может навредить человеку, встречаться с ним никто не желает. В ночное время суток цукумогами может бродить по дому, распевая странные песни.
И хотя бакэ-дзори не может навредить человеку, встречаться с ним никто не желает. В ночное время суток цукумогами может бродить по дому, распевая странные песни.
Каракаса-обакэ
В отличие от бакэ-дзори, этот дух вовсе не злой и совершенно безопасный для членов семьи дома, где он появился. Это старенький зонт, у которого есть один глаз и огромный длинный язык.
Обычно, он прыгает по дому, когда все жители расходятся по своим делам. Никакого вреда он нанести не способен. Разве только уколоть, но для этого его нужно сильно разозлить.
Обычно, он прыгает по дому, когда все жители расходятся по своим делам. Никакого вреда он нанести не способен. Разве только уколоть, но для этого его нужно сильно разозлить.
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«В японском фольклоре есть весьма интересные и самобытные монстры. Например Сагари лошадиная голова свисающая с ветки дерева в лесу.
Или Сиримэ призрак с глазом в жопе.
Хитоцумэ-кодзо выглядит как лысый и одноглазый мальчик, а Хоонадэ призрачные руки летающие отдельно от хозяина.
Точно утверждать не буду, но есть подозрение, что причиной появления столь странных существ стало то, что японцы достаточно рано переняли у китайцев порох.
Итак, тема нашего первого занятия: «Техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.»
автор неизвестен