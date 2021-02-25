Странные японские сказочные существа

В отличие от бакэ-дзори, этот дух вовсе не злой и совершенно безопасный для членов семьи дома, где он появился. Это старенький зонт, у которого есть один глаз и огромный длинный язык.



Обычно, он прыгает по дому, когда все жители расходятся по своим делам. Никакого вреда он нанести не способен. Разве только уколоть, но для этого его нужно сильно разозлить.