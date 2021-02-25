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Странные японские сказочные существа

Странные японские сказочные существа (5 фото)

Автор:
25 февраля 2021 09:41
Сообщество : Факты
Метки: интересно   сказка   существа   факты   фото   японские сказочные существа   
182
5
Не только в русском фольклоре есть странные и немного пугающие персонажи.
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Метки: интересно   сказка   существа   факты   фото   японские сказочные существа   
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Core Час назад
а у Камэоса есть коллеги в нашей культуре? или это скатерть-самобранка?)
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24k
Павел 8 минут назад
Из вступительной речи преподавателя по минно-взрывному делу военного училища
«В японском фольклоре есть весьма интересные и самобытные монстры. Например Сагари лошадиная голова свисающая с ветки дерева в лесу.
Или Сиримэ призрак с глазом в жопе.
Хитоцумэ-кодзо выглядит как лысый и одноглазый мальчик, а Хоонадэ призрачные руки летающие отдельно от хозяина.
Точно утверждать не буду, но есть подозрение, что причиной появления столь странных существ стало то, что японцы достаточно рано переняли у китайцев порох.
Итак, тема нашего первого занятия: «Техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.»

автор неизвестен
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