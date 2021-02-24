Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки

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Тенденция освящать технику в России уже, похоже, стала традицией. Обряд проводят перед запуском ракет в космос, после покупки новых комбайнов и тракторов, а теперь и перед работой стражей порядка на новых автозаках.
В Улан-Удэ иеромонах, духовник Улан-Удэнской и Бурятской епархии Николай Щербаков, освятил кабинеты в здании управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и служебный транспорт, в частности - автозаки.
Этот обряд проводится с чтением молитвы и окроплением помещений и техники святой водой.
После обряда священнослужитель провел беседу о "духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека", а также пожелал коллективу наркоконтроля успехов в службе, крепости духа и физического здоровья.
После обряда священнослужитель провел беседу о "духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека", а также пожелал коллективу наркоконтроля успехов в службе, крепости духа и физического здоровья.
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ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН КОБЕЛЕВ ОСВЯТИЛ АВТОПАРК УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ
Кстати, ранее освящение автозаков проводилось и в Москве. Наверное, задержанных на несаннкционированных митингах перевозили на таких "колесницах"?
Тенденция освящения техники, помещений и даже оружия в России возникла не так давно, но, похоже, постепенно становится традицией. Обряд проводят даже с объектами космической отрасли. Так, в 1994 году космонавт Александр Викторенко, командир экипажа "Союза ТМ-20", направлявшегося к станции "Мир" вместе с Еленой Кондаковой и Ульфом Мербольдом, впервые сам выразил желание, чтобы чтобы перед стартом был выполнен традиционный христианский обряд. А с 1999 года разрешение на освящение ракет, отправлявшихся в космос с космодрома Байконур было официально получено от главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина.
Освящение англо-российско-американского экипажа «Союз ТМА-19М»
С тех пор этот обряд проводится регулярно.
Освящают и оружие, и боеприпасы. Странное на первый взгляд противоречие священнослужителям таковым не кажется. "Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством", - говорится в Основах социальной концепции РПЦ, а священнослужитель Дмитрий Смирнов говорил, что он совсем не против того, что оружие поддерживается Церковью. "Существование России как государства и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у наших силовых структур. Совсем не плохо, что оно благословляется церковью. Это защита народа, наших храмов, нашей культуры. Мы видим по гибридной войне, которая против нас ведётся, совершенно оголтелую ненависть. Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащённые ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста... Это очень серьёзно. Только благодаря ракетам мы существуем, нас давно бы уничтожили".
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Помнится.. у нас мальчик учился его в пионеры не приняли, потому что он крестик носил на груди.
+10 к автозакости