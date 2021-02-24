Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки

Тенденция освящения техники, помещений и даже оружия в России возникла не так давно, но, похоже, постепенно становится традицией. Обряд проводят даже с объектами космической отрасли. Так, в 1994 году космонавт Александр Викторенко, командир экипажа "Союза ТМ-20", направлявшегося к станции "Мир" вместе с Еленой Кондаковой и Ульфом Мербольдом, впервые сам выразил желание, чтобы чтобы перед стартом был выполнен традиционный христианский обряд. А с 1999 года разрешение на освящение ракет, отправлявшихся в космос с космодрома Байконур было официально получено от главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина.