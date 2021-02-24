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Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки

Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки (8 фото)

Автор:
24 февраля 2021 19:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Улан-Удэ   автозак   благословение   обряд   освящение   рпц   традиция   
1345
8
Тенденция освящать технику в России уже, похоже, стала традицией. Обряд проводят перед запуском ракет в космос, после покупки новых комбайнов и тракторов, а теперь и перед работой стражей порядка на новых автозаках.
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Метки: Улан-Удэ   автозак   благословение   обряд   освящение   рпц   традиция   
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38  комментариев
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29k
Михаил 11 часов назад
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Михаил 21 минуту назад
Интересно, что там Гагарин с того света про это всё думает...
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0
CQeTVm 40 минут назад
ФУ БЛЯ. ПУТЛЕРСТАН ...
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1k
Acid Snake 54 минуты назад
Бесов изгнали, теперь в автозаках можно возить только светлоликих
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1k
Эдуардо Час назад
Ээээй, муфтиев, равинов и шаманов забыли пригласить! У нас же многонациональная страна!
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3k
Andy 3 часа назад
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13k
Ser 4 часа назад
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24k
MatveiVainrub 6 часов назад
Ну сколько можно уже ААА ???!!! Мля как они запарили эти служители культа - воры , тунеядцы , лжецы . Эти падонки рассказывают людям о незбыточных мечтах о рае . А я вам так скажу -" Небыло бы этих уродов рай был бы здесь и сейчас " .
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2k
Слава Кокаинум 6 часов назад
Надеюсь, что тот паровоз, на котором Леха за Урал поедет не только канонично освящен, но и находится на хорошем техобслуживании. Уповайте на Бога, но порох держите сухим.
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6k
amrita 7 часов назад
раньше этого делать было категорически нельзя... а теперь заставляют!
Помнится.. у нас мальчик учился его в пионеры не приняли, потому что он крестик носил на груди.
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1k
Александр 7 часов назад
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозакиПосмотреть
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
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3k
mobi dic 7 часов назад
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54k
Алекс Юстасов 9 часов назад
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5k
Дельфин Красивый 9 часов назад
днищще! человека разрешившего это действо уволить как слабоумного. деньги уплаченные попам высчитать с него по суду, как ворованные у государства
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1k
Иван Алексеев 10 часов назад
"Кстати, ранее освящение автозаков проводилось и в Москве. Наверное, задержанных на несаннкционированных митингах перевозили на таких "колесницах"?" А те, кого не успели увезти на "колесницах, пытались скрыться на территории храма.
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661k
Result Автор поста Иван Алексеев 9 часов назад
Но их не пустили.
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5k
Андрей Крылов 10 часов назад
И что? Те автозаки слали от того хуже? Или как?
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954
Лучший Друг Андрей Крылов 10 часов назад
Наоборот!


+10 к автозакости
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255
Алексей Попов 10 часов назад
Маразм крепчает...
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2k
Frank Borman 10 часов назад
Большевики/коммунисты 70 лет тащили Россию вперед, к прогрессу. Ан нет - не принимает россияненская душа прогресса, ей надо поповщину и Средневековье. Наверху должен быть мудрый и сильный царь-батюшка, а рядом должен быть крестопузый шаман-батюшка. А иначе россияненц чахнет и загибается.
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АБЕЗЬЯН Frank Borman Час назад
Да тащили, то Сталин в 1941 году приказал с иконой на самолете облететь Москву.
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