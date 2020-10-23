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Хозяйка сняла на скрытую камеру то, как по ней скучает её пёс

Хозяйка сняла на скрытую камеру то, как по ней скучает её пёс (6 фото + 1 гиф)

Автор:
23 октября 2020 09:06
Сообщество : Животные
Метки: дом   животные   милота   работа   собака   фото   хаски   
332
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Если котов в большинстве случаев мало волнует, что их хозяева куда-то исчезли из квартиры (главное, чтобы корма было достаточно), то собаки обычно куда больше переживают о пропаже своих любимых людей.
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Метки: дом   животные   милота   работа   собака   фото   хаски   
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