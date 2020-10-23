Хозяйка сняла на скрытую камеру то, как по ней скучает её пёс

Некоторые псы настолько скучают, что даже превращаются в настоящих Хатико. Китаянка по имени Чжан записала на домашнюю камеру наблюдения, как её отсутствие сказывается на её бордер-колли, и от этого видео хочется прижать к себе своих питомцев и никуда не отпускать.



Китаянка по имени Чжан ушла на работу, перед этим включив камеру наблюдения, которая стоит у неё в квартире. Когда девушка вернулась домой 10 часов спустя, то обнаружила, что всё это время её бордер-колли по кличке Пи Дан не уходил от окна, и всё время ждал девушку.