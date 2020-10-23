Хозяйка сняла на скрытую камеру то, как по ней скучает её пёс

Если котов в большинстве случаев мало волнует, что их хозяева куда-то исчезли из квартиры (главное, чтобы корма было достаточно), то собаки обычно куда больше переживают о пропаже своих любимых людей.
Некоторые псы настолько скучают, что даже превращаются в настоящих Хатико. Китаянка по имени Чжан записала на домашнюю камеру наблюдения, как её отсутствие сказывается на её бордер-колли, и от этого видео хочется прижать к себе своих питомцев и никуда не отпускать.
Китаянка по имени Чжан ушла на работу, перед этим включив камеру наблюдения, которая стоит у неё в квартире. Когда девушка вернулась домой 10 часов спустя, то обнаружила, что всё это время её бордер-колли по кличке Пи Дан не уходил от окна, и всё время ждал девушку.
Китаянка по имени Чжан ушла на работу, перед этим включив камеру наблюдения, которая стоит у неё в квартире. Когда девушка вернулась домой 10 часов спустя, то обнаружила, что всё это время её бордер-колли по кличке Пи Дан не уходил от окна, и всё время ждал девушку.
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Весь день пса и его радостную встречу с хозяйкой можно увидеть тут
По словам девушки, её сердце было разбито, когда она увидел, как по неё скучал её пёс. Но у Чжан нет другого выхода.
Я стараюсь повсюду брать его с собой на выходные и праздники. Я также хотела завести ещё одну собаку, но побоялась, что они оба будут так меня ждать. Тогда мне было бы ещё грустнее.
Надеемся, что Чжан и Пи Дан найдут способ чаще видеться, чтобы пёс поменьше грустил в её отсутствие!
Я стараюсь повсюду брать его с собой на выходные и праздники. Я также хотела завести ещё одну собаку, но побоялась, что они оба будут так меня ждать. Тогда мне было бы ещё грустнее.
Надеемся, что Чжан и Пи Дан найдут способ чаще видеться, чтобы пёс поменьше грустил в её отсутствие!
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