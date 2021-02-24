Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у «Родины-матери» на Мамаевом кургане

Полуголый 20-летний работник банка, блогер и экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов станцевал у подножия статуи «Родины-матери», на братской могиле Мамаева кургана. Выходка молодого человека оказалась на видео, выложенном в сеть TikTok.
Сам молодой человек утверждает, что на ролике действительно снят он, но на братской могиле не танцевал.
На оказавшемся в распоряжении редакции скандальном ролике, судя по логотипу, выложенному на аккаунт Кирилла Ежова, молодой человек по какой-то причине раздет по пояс. В одних джинсах, кроссовках и с крестом на груди парень под наложенную музыку зачем-то начинает снимать обувь и носки, а потом начинает размахивать руками, вихляться и крутить нижней частью тела на склоне у подножия «Родины-матери».
Судя по видео, съемка осуществляется на склоне у подножия «Родины-матери» напротив храма Всех святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников Сталинграда. Но и склон, на котором кривляется блогер, является большой братской могилой на Мамаевом кургане. Там даже установлены поясняющие таблички: «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек».
Предположительно, видео было снято и выложено в TikTok 14 января 2021 года. Логотипы соцсети показывают, что оно было выложено именно на его странице, а не на какой-то другой. Но сейчас на странице Кирилла Ежова среди множества юмористических и прочих роликов этого видео уже нет. Сам Кирилл признал корреспонденту V1.RU, что на ролике снят именно он, но настаивает что «задний фон» — не его и на Мамаевом кургане ничего якобы не снимал.
— На ролике я — но задний фон вообще не мой, я там не снимал ничего. В моем TikTok этого видео нет, — заявил Кирилл Ежов корреспонденту. — Я подозреваю, кто мог скинуть его в вашу редакцию. У меня есть один подписчик, он психически невменяем. Я на неделе напишу на него заявление, потому что он пять месяцев за мной следит и не дает мне покоя.
Тем не менее следов монтажа на ролике незаметно. При движении камеры также смещается и ракурс на «Родину-мать», а на снегу блогер оставляет заметные следы босыми ногами. V1.RU отправил запрос в музей-заповедник «Сталинградская битва» с просьбой уточнить, попала ли выходка молодого человека на камеры видеонаблюдения 14 января или в другие дни.
з открытых источников известно, что блогер Кирилл Ежов из Городищенского района. Будучи учащимся 11 класса Новожизненской средней школы, стал героем новостного сюжета телеканала «Волгоград-24». Видимо, камера полюбилась молодому человеку, и он решил ступить на самостоятельный творческий путь. 2019 году он даже баллотировался в депутаты Новожизненского сельского поселения как самовыдвиженец, но выборы проиграл. К 20 годам стал сотрудником банка, записал песню и клип, ведет страницу с видео в TikTok. На сайте отзывов благодарные посетители отделения банка благодарят Кирилла за работу.
В банк, где работает блогер, направлен официальный запрос для оценки подобной выходки.
В отношении танцевавшего на Мамаевом кургане тиктокера возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Волгограда Кирилла Ежова, который выложил в TikTok видеоролик, на котором он, раздетый по пояс, танцует на Мамаевом кургане. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) возбуждено отделом дознания отдела полиции №4 в Центральном районе управления МВД России по Волгограду.
Согласно ст. 244 УК РФ, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением... наказываются штрафом в размере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
«Студент Волгоградского института управления сознался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего»,— сообщили в региональном управлении МВД.
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Зачем эти полумеры?
Просто и ясно. Педераст.
Это для него самое страшное.
Вы все такие белые и пушистые: ну чЁ такого, ну на могилке станцевал... Ну Ветерану, пиджак помял... А чЁ такого? Не убил чай никого....
А то, что Историю говняет это существо. НИЧЕГО? А то что он, гавно по жизни, больше чем свой телефон в руки не брал, это норма? Вы будете их ПРИЗЫВАТЬ НА ЗАЩИТУ?.....
Чем больше идиотов будут это распространять на разных сайтах, тем больше выхлопа будет за его танец.
Поругают, забудут, я просмотры останутся.
Удачи. И чтоб такие вот полупокерыблогеры танцевали на могилках вам любимых людей.
ДИБИЛЫ......
Его прадед за него кровь вполне вероятно именно в этих местах проливал, а это говно тиктоки снимает.
Животное.
Наличие тиктока = полное отсутствие мозгов.