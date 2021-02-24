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Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у «Родины-матери» на Мамаевом кургане

Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у «Родины-матери» на Мамаевом кургане (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 17:09
Метки: волгоград   идиоты   происшествие   
338
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Полуголый 20-летний работник банка, блогер и экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов станцевал у подножия статуи «Родины-матери», на братской могиле Мамаева кургана. Выходка молодого человека оказалась на видео, выложенном в сеть TikTok.
Сам молодой человек утверждает, что на ролике действительно снят он, но на братской могиле не танцевал.

Источник:

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Метки: волгоград   идиоты   происшествие   
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10k
ЕвгенийДончак 59 минут назад
Лишнее подтверждение того, что аналогия "видеоблогер=паскуда", увы, верна...
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9k
Vanysha 5 минут назад
Как же хочется повторить слова Лаврова.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 минут назад
Полупокер ....
Зачем эти полумеры?
Просто и ясно. Педераст.
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274
Сергей 20 минут назад
Надо принудительно удалить его аккаунт.
Это для него самое страшное.
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5k
Pashuta Полчаса назад
Гражданин! Всегда помни правило - увидел тик-токера, дай ему волшебный пендель!
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12k
gavrosh 41 минуту назад
Эти дебилы не смотрят в своём же тук-туке, чем это оборачивается им же?
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1k
Никита 44 минуты назад
Тварь подрощенная просто пи.здить его и родителей,что воспитали гадёныша.Я понимаю,что времена меняются, но всегда надо стараться оставаться человеком,я в свои 20 лет вернулся из армии ДМБ 85-87г. Пули -Хумри. Если бы я когда то не дай Бог позволил бы себе нечто подобное то был бы наказан своими же друзьями и близкими. А здесь блохер хренов, ничего святого,нельзя глумится над памятью павших за Родину.
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10k
Андрей Ватрушкин 44 минуты назад
Пора научить его Родину любить.
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9k
Сережа 44 минуты назад
Правильнее пишите заголовки, не полупокер, а полупидор.
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20k
hebpat Сережа Полчаса назад
почему полу? по моему полный пидр
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322
Monher Сережа Полчаса назад
Это равнозначно
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6k
Дмитрий Данилов 45 минут назад
Один идиот танцует, другой идиот это распространяет. Нафиг вы эту грязь тащите?
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44k
VikCom Дмитрий Данилов Полчаса назад
А чтоб неповадно было.
Вы все такие белые и пушистые: ну чЁ такого, ну на могилке станцевал... Ну Ветерану, пиджак помял... А чЁ такого? Не убил чай никого....
А то, что Историю говняет это существо. НИЧЕГО? А то что он, гавно по жизни, больше чем свой телефон в руки не брал, это норма? Вы будете их ПРИЗЫВАТЬ НА ЗАЩИТУ?.....
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6k
Дмитрий Данилов VikCom Полчаса назад
Лучший пиар, чёрный пиар.
Чем больше идиотов будут это распространять на разных сайтах, тем больше выхлопа будет за его танец.
Поругают, забудут, я просмотры останутся.
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44k
VikCom Дмитрий Данилов 22 минуты назад
Ну что сказать: тут ругаться запретили... Но вы поняли, кто вы с таким подходом к этой проблеме.
Удачи. И чтоб такие вот полупокерыблогеры танцевали на могилках вам любимых людей.
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44k
VikCom 48 минут назад
Второй "Коля с Уренгоя"?
ДИБИЛЫ......
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165
Палыч 51 минуту назад
Биомусор.
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57
Максим 52 минуты назад
Типичный даун-навальненок : накосячил, а как за жопу взяли сразу ей же начал вертеть.
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45k
noName 54 минуты назад
Страшно становится от того что чаще и чаще такие новости появляются....
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5k
Majul 55 минут назад
Идиот, ну ничего, на нарах научится память предков чтить.
Его прадед за него кровь вполне вероятно именно в этих местах проливал, а это говно тиктоки снимает.
Животное.
Наличие тиктока = полное отсутствие мозгов.
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1k
Макс Юпитер 56 минут назад

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