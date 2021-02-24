Полуголый "полупокер" станцевал на братской могиле у «Родины-матери» на Мамаевом кургане

Предположительно, видео было снято и выложено в TikTok 14 января 2021 года. Логотипы соцсети показывают, что оно было выложено именно на его странице, а не на какой-то другой. Но сейчас на странице Кирилла Ежова среди множества юмористических и прочих роликов этого видео уже нет. Сам Кирилл признал корреспонденту V1.RU, что на ролике снят именно он, но настаивает что «задний фон» — не его и на Мамаевом кургане ничего якобы не снимал.



— На ролике я — но задний фон вообще не мой, я там не снимал ничего. В моем TikTok этого видео нет, — заявил Кирилл Ежов корреспонденту. — Я подозреваю, кто мог скинуть его в вашу редакцию. У меня есть один подписчик, он психически невменяем. Я на неделе напишу на него заявление, потому что он пять месяцев за мной следит и не дает мне покоя.



Тем не менее следов монтажа на ролике незаметно. При движении камеры также смещается и ракурс на «Родину-мать», а на снегу блогер оставляет заметные следы босыми ногами. V1.RU отправил запрос в музей-заповедник «Сталинградская битва» с просьбой уточнить, попала ли выходка молодого человека на камеры видеонаблюдения 14 января или в другие дни.