Что не нравилось советским школьникам в пионерских лагерях?

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Ранний подъем, обязательная зарядка и бесчисленное множество кружков… Нравилось ли пионерам отправляться в детский летний лагерь? Давайте вместе разберёмся в том, что же хорошего было в подобных заведениях, а что вызывало у детей лишь негодование.
ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ.
Несмотря на интенсивную учебу в школе, летом советским детям также не особо удавалось отдохнуть и полениться. Тем не менее большинство детей того времени радовалось возможности провести какое-то время в лагере. Каждый заезд оборачивался огромным багажом впечатлений и событий. Итак, давайте вспомним, какие же были плюсы и минусы времяпрепровождения в пионерском лагере.
Жалобы в письмах.
Ранний подъем на каникулах и физические упражнения — страшный сон любого подростка. В своих письмах домой пионеры чаще всего жаловались на пробуждение в 8 утра по сигналу горна и подготовку к утренней линейке. На всё про всё у них было только 20 минут. Девчонки тщательно умывались и одевались, поэтому нередко опаздывали. Мальчики, разумеется, проще относились к утренним сборам. Кстати, опаздывать было очень нежелательно. Всё потому, что в качестве наказания за непунктуальность использовали весьма эффективное средство — отжимания. Конечно, даже такой «кнут» шел пионерам лишь на пользу.
Да и вообще лагеря обычно располагались в прекрасных местах. Рядом с ними, как правило, был лес, море или то и другое одновременно. Поэтому дети всегда возвращались с отдыха загоревшие, подросшие и довольные. При этом, естественно, всё равно сетовали на строгий режим дня в лагере.
Да и вообще лагеря обычно располагались в прекрасных местах. Рядом с ними, как правило, был лес, море или то и другое одновременно. Поэтому дети всегда возвращались с отдыха загоревшие, подросшие и довольные. При этом, естественно, всё равно сетовали на строгий режим дня в лагере.
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Нетихий тихий час.
Тихим этот час только назывался. В это время, свободное от каких-либо мероприятий, подростки вовсю занимались своими делами. В течение целых двух часов девочки обсуждали мальчиков, а последние буквально стояли на головах, ведь энергии у них через край. Отношение к такому «беспределу» зависело непосредственно от вожатых. Многие из них, помня себя в возрасте подопечных, закрывали на все глаза. Другие же, более принципиальные, настойчиво призывали к дисциплине. Хотя бы на 10 минут, пока дети слушали их строгие внушения.
Ни минуты покоя, но хочется вернуться.
Ничегонеделание не поощрялось, потому каждый пионер без исключения был обязан посещать минимум несколько кружков. Досуг детей в лагере был действительно крайне насыщенный. Что любопытно, в конце 80-х годов, помимо традиционных шахматных кружков, рисования и многих других, появились кружки рок-музыки. Сказать, что дети были счастливы от таких развлечений — ничего не сказать.
Также довольно часто в лагерях организовывались танцевальные вечера, но это только с середины 70-х годов. Именно на таких танцплощадках школьники частенько встречали свою первую любовь. Столь трепетные отношения обычно запоминались на всю жизнь.
Поэтому, пожалуй, самое главное недовольство ребят заключалось в том, что их заезд слишком быстро закончился. Там они встретили столько новых друзей, прошли множество приключений, познали первую влюбленность. Естественно, покидая стены лагеря, им всегда хотелось побыстрее вернуться туда снова.
Поэтому, пожалуй, самое главное недовольство ребят заключалось в том, что их заезд слишком быстро закончился. Там они встретили столько новых друзей, прошли множество приключений, познали первую влюбленность. Естественно, покидая стены лагеря, им всегда хотелось побыстрее вернуться туда снова.
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Не нравились пионерам обязательные "партийные" мероприятия. Смотри фильм "Добро пожаловать". При хорошей организации отдых в пионерлагерях был замечательный.
1. Кружки были по желанию и их было много. Никто туда не загонял, наоборот, на "пионерские" мероприятия воспитатели из кружков участников вытаскивали. В тех лагерях, где я был, были кружки\секции:
- Футбол
- Баскетбол
- Волейбол
- Моделирование (кордовое, стендовое, воздушные шары и т.д.)
- Юннатский
- Фотодело
- Мягкая игрушка
- Макрамэ
- Бисер и изготовление цветов из тканей
- Лепка
- Музыкально-танцевальный (знаю как правильно назвать, в каждый сезон в лагерь брали "специальный" отряд от музыкальной школы или танцев и на их основе для желающих создавались кружки )
- Во многих лагерях были всякие "водные" секции, но у нас лагерь и к берегу не близко был и вода холодная постоянно (Вуокса)
2. Постоянно устраивались общелагерные - Зарница, день Нептуна, походы, концерты самодеятельности (реально интересные, а не как в фильме), прогулки на теплоходе, спортивные состязания с соседними лагерями и т.д. и т.п.
3. Ну и пионерская повинность тоже. Линейки, дежурства, физкультура, торжественные даты и даже прополка полей (1 день в месяц, если что) и т.д.
В принципе скучать было некогда, заняться было чем. Может и были отстойные пионерлагеря, но в принципе это было сложновато - по детям в СССР отслеживалось строго
Тихий час, конечно, воспринимался плохо, но иногда и "упал-отрубился" или можно было к девчонкам слазить, зубной пастой измазать или ещё куда податься
А что нравилось - куча кружков по интересам, где можно было чему-нибудь научиться (рисование, бисероплетение и т.д.), поездки на сбор абрикосов и черешни (типа для нужд лагеря, но понятно что животы мы себе тоже успевали набить), кормили хорошо и вкусно, прогулки ну и просто что весь день проводишь на природе, а ещё у нас животные были на территории - кошки, собаки, всех можно было приласкать, и даже лошадь была в хозблоке - для неё всегда припасала хлеб или яблоко.