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Что не нравилось советским школьникам в пионерских лагерях?

Что не нравилось советским школьникам в пионерских лагерях? (6 фото)

Автор:
24 февраля 2021 14:24
Метки: детство   дружба   пионеры   
586
6
Ранний подъем, обязательная зарядка и бесчисленное множество кружков… Нравилось ли пионерам отправляться в детский летний лагерь? Давайте вместе разберёмся в том, что же хорошего было в подобных заведениях, а что вызывало у детей лишь негодование.
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Метки: детство   дружба   пионеры   
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну и не так
Не нравились пионерам обязательные "партийные" мероприятия. Смотри фильм "Добро пожаловать". При хорошей организации отдых в пионерлагерях был замечательный.
1. Кружки были по желанию и их было много. Никто туда не загонял, наоборот, на "пионерские" мероприятия воспитатели из кружков участников вытаскивали. В тех лагерях, где я был, были кружки\секции:
- Футбол
- Баскетбол
- Волейбол
- Моделирование (кордовое, стендовое, воздушные шары и т.д.)
- Юннатский
- Фотодело
- Мягкая игрушка
- Макрамэ
- Бисер и изготовление цветов из тканей
- Лепка
- Музыкально-танцевальный (знаю как правильно назвать, в каждый сезон в лагерь брали "специальный" отряд от музыкальной школы или танцев и на их основе для желающих создавались кружки )
- Во многих лагерях были всякие "водные" секции, но у нас лагерь и к берегу не близко был и вода холодная постоянно (Вуокса)

2. Постоянно устраивались общелагерные - Зарница, день Нептуна, походы, концерты самодеятельности (реально интересные, а не как в фильме), прогулки на теплоходе, спортивные состязания с соседними лагерями и т.д. и т.п.

3. Ну и пионерская повинность тоже. Линейки, дежурства, физкультура, торжественные даты и даже прополка полей (1 день в месяц, если что) и т.д.

В принципе скучать было некогда, заняться было чем. Может и были отстойные пионерлагеря, но в принципе это было сложновато - по детям в СССР отслеживалось строго

Тихий час, конечно, воспринимался плохо, но иногда и "упал-отрубился" или можно было к девчонкам слазить, зубной пастой измазать или ещё куда податься
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48
Дядя Витя 11 минут назад
Я ни разу не был, т.к. из сельской местности. Летом у нас дел было невпроворот. Так завидовал бездельникам! Валяться в постели аж до 7 утра!
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50k
Похабыч 19 минут назад
Не нравилось разучивать дуратские песни, остальное всё было супер!
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1k
xannar 41 минуту назад
Мне не нравилась уборка территории или дежурства по столовой, (потому что лично я не мусорила, а убирать приходилось за всякими свиньями) и эти бесконечные торжественные концерты и конкурсы самодеятельности (ладно бы на них только смотреть, но ведь иногда заставляли лезть на сцену и участвовать).
А что нравилось - куча кружков по интересам, где можно было чему-нибудь научиться (рисование, бисероплетение и т.д.), поездки на сбор абрикосов и черешни (типа для нужд лагеря, но понятно что животы мы себе тоже успевали набить), кормили хорошо и вкусно, прогулки ну и просто что весь день проводишь на природе, а ещё у нас животные были на территории - кошки, собаки, всех можно было приласкать, и даже лошадь была в хозблоке - для неё всегда припасала хлеб или яблоко.
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26k
Slonyash 44 минуты назад
Единственное, что напрягало - это "трудовой десант", то есть уборка территории после завтрака.
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54k
Racer777 Час назад
А мне нравилось в лагере. Единственное, что бесило - погода. В Подмосковье попал однажды в июле на сплошные дожди и собачий холод - реально было не до смеха. А на море - когда штормило и падала температура воды. Приходилось загорать. Ну и согласен тут с комментарием, по поводу смотра песни и строя. Эта фигня бесила всех.
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2k
Агасфер Racer777 Час назад
Ты в Артеке не был. Вот где международный публичный дом под лозунгом Все Люди Равны ;-)
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54k
Racer777 Агасфер Час назад
Не. В Артеке не был. Туда надо было заслужить путевку. И из друзей - знакомых там тоже никто не был. Так что, мнения нет. Вот "Орленок" для старших, вот это легенда. Моему однокласснику за 50, а они так и продолжают встречаться...
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2k
Агасфер Racer777 Час назад
Провел там один сезон - отбот пионервожатых для зарубежных гостей аки на Мисс Вселенная ;-). Комунистический бордель одним словом
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10k
кира Час назад
Пожалуй, самое ненавистное мероприятие в пионерском лагере был смотр песни и строя. Неделю, а то и больше, перед смотром заставляли маршировать, говорить речевку и петь какую-нибудь песню типа марша.
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24k
InfoVoin Автор поста 2 часа назад
Гы, опять Агрофен с криворожим минусуют, ещё и лайкодрочер с фоткой Мюнхаузена, который уже сам налайкодрочил больше 130000 лайков
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2k
Агасфер InfoVoin Час назад
Хлебало-Ибало прикрой уже, идиот. Еще минуту свого времени тратить на то чтобы дрочуна заминусить
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