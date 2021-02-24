Что не нравилось советским школьникам в пионерских лагерях?

Ранний подъем на каникулах и физические упражнения — страшный сон любого подростка. В своих письмах домой пионеры чаще всего жаловались на пробуждение в 8 утра по сигналу горна и подготовку к утренней линейке. На всё про всё у них было только 20 минут. Девчонки тщательно умывались и одевались, поэтому нередко опаздывали. Мальчики, разумеется, проще относились к утренним сборам. Кстати, опаздывать было очень нежелательно. Всё потому, что в качестве наказания за непунктуальность использовали весьма эффективное средство — отжимания. Конечно, даже такой «кнут» шел пионерам лишь на пользу.

Да и вообще лагеря обычно располагались в прекрасных местах. Рядом с ними, как правило, был лес, море или то и другое одновременно. Поэтому дети всегда возвращались с отдыха загоревшие, подросшие и довольные. При этом, естественно, всё равно сетовали на строгий режим дня в лагере.