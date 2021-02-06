Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию

Отправлялись на каникулы к бабушке с дедом? Ели печеную картошечку с салом? А молоко из-под коровы? Эти эмоции и вкусовые воспоминания невозможно забыть. Они остаются с нами навсегда! Давайте окунемся на пару минут в деревенскую атмосферу.

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1. Во многих русских деревнях сегодня живут люди, не все переехали в город 0 Источник:

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2. Не в самых отдаленных селах есть все прелести цивилизации, но находятся они вдали от шума и грязного воздуха 0 Источник:

3. Потекли слюнки? 0 Источник:

4. Вот бы рвануть туда хотя бы на недельку 0 Источник:

5. Быт в деревне 0 Источник:

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7. Запах травы и протяжное "мууууу" 0 Источник:

8. Почти у всех на хозяйстве заведовал наглый кот 0 Источник:

9. Фото родственников на стенах - еще один атрибут деревенской жизни 0 Источник:

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11. Было ли у вас что-то подобное из мебели или посуды? 0 Источник:

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14. Время словно остановилось 0 Источник:

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16. Подобная печка сейчас у нас на даче, дом еще дед строил 0 Источник: