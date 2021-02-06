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Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию

Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию (17 фото)

Автор:
06 февраля 2021 07:40
Метки: деревня   детство   к бабушке в деревню   ностальгия   русская деревня   фото деревни   
918
17
Отправлялись на каникулы к бабушке с дедом? Ели печеную картошечку с салом? А молоко из-под коровы? Эти эмоции и вкусовые воспоминания невозможно забыть. Они остаются с нами навсегда! Давайте окунемся на пару минут в деревенскую атмосферу.
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Метки: деревня   детство   к бабушке в деревню   ностальгия   русская деревня   фото деревни   
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3  комментария
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3k
[email protected]@bux 45 минут назад
Про сено.
В хозяйстве дедушки с бабушкой была корова, теленок и четыре козы. Конечно на эту травоядную братью нужно было запасать сено. Возле дома был огромный сеновал, которого хватало на все эти жующие рты. Но дед сказал, что на всякий случай надо еще поставить за огородом копёшку. Сказано сделано -поставили копёшку.
На следующий год дед вынес вердикт, что негоже копёшке мокнуть под дождём и нужно сделать навес. Решение принято, сделан навес, естественно в три раза больше первоначальной копёшки, но столько пустующего объема это неправильно, навес надо набить сеном под завязку.
Этот алгоритм дед повторял ещё два раза. К тому моменту когда старики решили убрать скотину у нас был пятилетний запас сена, а у отца и у меня начинался нервный тик когда мы на него смотрели.
Сейчас в нашем старом доме живут другие люди. Но, несмотря на все перипетии с сеном, с этим домом связаны лучшие годы моей жизни. Я иногда проезжаю мимо, чтобы чуть-чуть коснуться этого прошлого, хоть оно уже и изменилось.
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−48
kazakh 11 минут назад
Вот это настоящая Россия: дрова, туалет на улице, вода в колодце, алюминиевые ложки, трухлявые дома и мебель
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6k
Андрей А 43 минуты назад
Что за натюрморт с газетой из СССР?

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