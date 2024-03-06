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Забавные ситуации, когда перепутали имя и фамилию

Забавные ситуации, когда перепутали имя и фамилию

Автор:
06 марта 2024 06:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   имя   перепутали имя   перепутали фамилию   фамилия   
2608
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Порой правильно записать фамилию и имя при получении документов невозможно. Герои нашей подборки поделились казусами, которые случились с ними.

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А ваши имя и фамилию когда-нибудь путали?

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Метки: Прикол   забавно   имя   перепутали имя   перепутали фамилию   фамилия   
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15  комментариев
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1k
Igors 54 минуты назад
Я, со своей фамилией, - единственный в Латвии. (Дочка - понятно, сын - в европах)
И-и-и!... Вопрос!..
Отец, с моей фамилией, из АГЛОСА
...
Любопытно, есть здесь кто-то из Аглоса?..
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5k
Elen Elen 3 минуты назад
У меня обычная русская фамилия, оканчивающаяся на -ева. В нет нет ни одной буквы, которую не знали бы греки. И тем не менее, переписывая со свидетельства о рождении, моему отцу записали фамилию на -евас. Добавили по привычке окончание мужского рода.

А подругу на каком-то семинаре записали как Vasil Eva Olga. А вызвали сначала по имени (как они думали) - Ева-Ольга Васил. Она долго не могла найтись.
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5k
Хачик 5 минут назад
Вспомнился прикол...

Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву Ю
подальше от буквы Б, а букву 3 подальше от Х!
Заранее спасибо.
Подпись: Юля Зуева.

Ответ компании Джениус:
Уважаемая Юля Зуева!
Настоятельно рекомендуем Вам выйти замуж и сменить фамилию (или взять
обратно девичью, если вы замужем). Что же до имени, то имя Джулия Вам
очень прекрасно бы подошло.

Ответ Юли Зуевой:
Уважаемая компания Джениус!
Моя девичья фамилия – Судакова, а буквы С и М на ваших гребаных
клавиатурах тоже стоят рядом. И никакая я вам не Джулия!

Ответ компании Джениус:
Уважаемая Б.л.я Х.у.е.в.а! Не пойти ли Вам на зуй! Нам каждый день приходит
туева хуча писем, ото всяких судаков вроде Вас со всего света, юукв на
всех не напасешься!
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11k
Олегbl4 Час назад
Раньше родители даже собирали всякие квитанции, извещения, где неправильно писали нашу фамилию. Когда рассказывал это своей будущей жене, она не верила, а вот после 18 лет, как она фамилию сменила, уже привыкла, даже не поправляет, когда произносят неправильно.
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