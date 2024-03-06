Забавные ситуации, когда перепутали имя и фамилию

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Порой правильно записать фамилию и имя при получении документов невозможно. Герои нашей подборки поделились казусами, которые случились с ними.
1. Мужчина по фамилии Суббота заказал в зарубежном интернет-магазине товары, там его фамилию перевели, а на Почте России не стали менять обратно
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12. "В больнице охранник очень долго переписывала имя. Оказывается, написала вместо имени город, где получал визу"
А ваши имя и фамилию когда-нибудь путали?
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И-и-и!... Вопрос!..
Отец, с моей фамилией, из АГЛОСА
...
Любопытно, есть здесь кто-то из Аглоса?..
А подругу на каком-то семинаре записали как Vasil Eva Olga. А вызвали сначала по имени (как они думали) - Ева-Ольга Васил. Она долго не могла найтись.
Уважаемая компания Джениус! Переместите на ваших клавиатурах букву Ю
подальше от буквы Б, а букву 3 подальше от Х!
Заранее спасибо.
Подпись: Юля Зуева.
Ответ компании Джениус:
Уважаемая Юля Зуева!
Настоятельно рекомендуем Вам выйти замуж и сменить фамилию (или взять
обратно девичью, если вы замужем). Что же до имени, то имя Джулия Вам
очень прекрасно бы подошло.
Ответ Юли Зуевой:
Уважаемая компания Джениус!
Моя девичья фамилия – Судакова, а буквы С и М на ваших гребаных
клавиатурах тоже стоят рядом. И никакая я вам не Джулия!
Ответ компании Джениус:
Уважаемая Б.л.я Х.у.е.в.а! Не пойти ли Вам на зуй! Нам каждый день приходит
туева хуча писем, ото всяких судаков вроде Вас со всего света, юукв на
всех не напасешься!