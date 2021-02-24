"Мне его не скинуть!": ревнивый муж забрался на капот машины бывшей жены и отказался слезать

Мужчина забрался на капот авто своей бывшей жены и отказался с него слезть. Он ломал дворники, оторвал зеркало, пытался разбить лобовое стекло и, несмотря на просьбы супруги, не собирался на этом останавливаться. Прохожие вызвали сотрудников ГИБДД - только им удалось урезонить отчаявшегося мужчину.

Видео этой истории появилось в соцсетях.