"Мне его не скинуть!": ревнивый муж забрался на капот машины бывшей жены и отказался слезать

412
2
1
Настоящая драма разыгралась 22 февраля в Ярославле. Накануне мужского праздника бывший супруг местной жительницы, отчаявшись вернуть свою жену, решил пойти на крайние меры.
На что только не идут отвергнутые супруги, чтобы обратить на себя внимание! 22 февраля на площади Толбухина в Ярославле жители города стали свидетелями непростой любовной истории.
Мужчина забрался на капот авто своей бывшей жены и отказался с него слезть. Он ломал дворники, оторвал зеркало, пытался разбить лобовое стекло и, несмотря на просьбы супруги, не собирался на этом останавливаться. Прохожие вызвали сотрудников ГИБДД - только им удалось урезонить отчаявшегося мужчину.
Видео этой истории появилось в соцсетях.
Видео этой истории появилось в соцсетях.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Чем закончился семейный конфликт — неизвестно. Однако по поводу этой ситуации супруги не имеют претензий друг к другу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неплательщик алиментов не захотел отдавать машину и прокатил пристава на капоте
- Мгновенная реакция парня спасла ему жизнь
- Пенсионеры из Ярославля устроили охоту на просрочку из мусорных баков
- "Геи тоже служат в ВДВ": в Ярославле ЛГБТ-активист устроил провокацию и поплатился
- «Да я подойду!»: мэр Ярославля прославился на всю страну
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...