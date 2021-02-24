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"Мне его не скинуть!": ревнивый муж забрался на капот машины бывшей жены и отказался слезать

"Мне его не скинуть!": ревнивый муж забрался на капот машины бывшей жены и отказался слезать (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: бывший   видео   драма   капот   ярославль   
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Настоящая драма разыгралась 22 февраля в Ярославле. Накануне мужского праздника бывший супруг местной жительницы, отчаявшись вернуть свою жену, решил пойти на крайние меры.

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Метки: бывший   видео   драма   капот   ярославль   
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Andrey Полчаса назад
Так может он просто хотел свою машину вернуть!
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yura stenokardin Полчаса назад
Вместо того чтобы вызвать полицию, она на телефон снимает видео, жалуется и кричит, взывая о помощи прохожих... Хм... прям все очень логично...
Было бы очень интересно посмотреть ее видео Джейсона Вурхиза или Кожаного лица ;)
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