Топ «самых горячих женщин музыкальной сцены 80-х»!

Хотя горячие женщины-музыканты порой встречались и в рок-индустрии, однако — не так часто.

Сегодня мы можем разве что посмеяться над их одеждой и прочим внешним «оперением», но нельзя отрицать, что многие из них стали иконами своего десятилетия. А с появлением MTV сексуальная девушка могла добиться успеха или даже сохранить карьеру только благодаря своей внешности! Пэт Бенатар, Саманта Фокс, Джанет Джексон — кто ещё вошёл в сегодняшний список самых сексуальных звёзд музыкальной сцены 80-х?

Пэт Бенатар