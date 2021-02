Топ «самых горячих женщин музыкальной сцены 80-х»!

Эта американская певица широко известна по таким хитам, как «Hit me with your best shot», «We belong» и «Heartbreaker». У Пэт всегда был какой-то грубый вид, который идеально сочетался с её вокалом... Одним из самых жарких клипов Бенатар стал клип на песню «Love is a battlefield» 1983 года: по сюжету, Пэт играет беглянку, которая становится «ночной бабочкой». В результате её героиня возглавляет восстание таких же как она сама против их босса...