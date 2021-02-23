Топ «самых горячих женщин музыкальной сцены 80-х»!

Самые горячие женщины-музыканты 80-х — наверное, о них будет просто невозможно забыть даже спустя много-много десятилетий! Дикие причёски, яркий — даже можно сказать боевой макияж, откровенные наряды... Такие красотки, как правило, главенствовали на сцене «мейнстримная поп-культура», которая, за множеством исключений, — была музыкальной пустошью и просто модной катастрофой!
Хотя горячие женщины-музыканты порой встречались и в рок-индустрии, однако — не так часто.
Сегодня мы можем разве что посмеяться над их одеждой и прочим внешним «оперением», но нельзя отрицать, что многие из них стали иконами своего десятилетия. А с появлением MTV сексуальная девушка могла добиться успеха или даже сохранить карьеру только благодаря своей внешности! Пэт Бенатар, Саманта Фокс, Джанет Джексон — кто ещё вошёл в сегодняшний список самых сексуальных звёзд музыкальной сцены 80-х?
Пэт Бенатар
Эта американская певица широко известна по таким хитам, как «Hit me with your best shot», «We belong» и «Heartbreaker». У Пэт всегда был какой-то грубый вид, который идеально сочетался с её вокалом... Одним из самых жарких клипов Бенатар стал клип на песню «Love is a battlefield» 1983 года: по сюжету, Пэт играет беглянку, которая становится «ночной бабочкой». В результате её героиня возглавляет восстание таких же как она сама против их босса...
Саманта Фокс
Легендарной певицей Саманту Фокс назвать сложно, однако то, что она была одной из самых горячих красоток 80-х — невозможно оспорить! Если бы вы жили в Великобритании, то вы могли бы видеть пикантные фото певицы в газетах каждое утро! Также, будет не лишним упомянуть про клип её первый сингл «Touch Me (I Want Your Body)», который, верьте или нет, был посвящён страсти...
Как известно, до 2015 года Саманта состояла в браке со своим менеджером, женщиной по имени Майра Страттон.
Сюзанна Хоффс
Об этой американской певице, гитаристке и актрисе помнят, вероятно, лишь самые преданные фанаты... Но наверняка многие видели клип 1986 года на песню «Walk Like a Egypt»: в нём Сюзанна поёт только один куплет, но как она при этом выглядит... Эдакая милашка с гигантской завивкой и большими бегающими глазами... Выглядит очень сексуально и интересно.
Долли Партон
В 1980-х годах запоминающуюся певицу с привлекательной фигурой начинают приглашать сниматься в кино. Её дебют состоялся в комедии «С девяти до пяти», в которой она исполнила роль беспомощной секретарши, на которую каждый день пристально смотрит и преследует босс в лице Дэбни Коулмена...
Шина Истон
Шина Истон — шотландская певица, добившаяся мировой известности в 1980-е годы! Но знали ли вы, что в 1987 году она снялась в клипе Принса на песню «U Got the Look»? Вышло довольно горячо...
Стоит подчеркнуть, что в молодости Истон не могла не обратить на себя внимание... Уж очень выразительные у неё черты лица...
Уитни Хьюстон
Хьюстон была манекенщицей в начале 80-х (и была первой чернокожей девушкой, попавшей на обложку Seventeen), и это видно в весёлом танцевальном видео на песню «How Will I Know»...
На самом деле, чудо заключалось в том, что как только вы миновали тот факт, что это была очень, очень красивая девушка, вы могли заметить, что она на самом деле чертовски талантливая певица!
Джоан Джетт
Очаровательная Джоан Джетт... Она была, есть и, по всей видимости, будет самой прекрасной иконой рока... Самый горячий момент, о котором мы решили вспомнить в сегодняшней статье, — видеоклип на «Do You Wanna Touch Me».
В ранних клипах, таких как «I Love Rock 'n Roll» и «Crimson and Clover», Джетт подчёркивала свой образ рок-девушки: возможно, привлекательной, но такой жёсткой и пугающей... И вот, в «Dou You Wanna Touch Me» она позволила себе немного больше, чем обычно. Например, мы можем видеть её в бикини...
Аннабелла Лвин
Об этой англо-бирманской певице, наверное, мало кто помнит (если помнит вовсе). А ведь она была солисткой Bow Wow Wow! И именно она восхищает взор при просмотре клипа на трек «I Want Candy»...
Это было сексуально. Но Аннабелла Лвин решила идти дальше, обнажившись на обложке альбома группы. Ей было 15 лет...
Пола Абдул
А эта американская красотка с экзотической фамилией очаровала всех зрителей своими клипами, в частности клипом на песню «Straight Up»:
Помимо этого, можно смело выделить клипы «Cold-Hearted» и «The Promise of a New Day».
Sheila E.
Самый жаркий момент, связанный с этой красавицей, произошёл в 1987 году. И было это соло на барабанах в Sign O 'The Times. И хотя соло было далеко не первоклассным, сама Шейла была на высоте... В топе из спандекса и коротких шортах, — уверены, тогда она завоевала не одно мужской сердце!
Дебби Харри
То, что Дебби Харри является одной из культовых красоток музыкальной сцены, — однозначно факт. И, наверное, самым горячим клипом с участием легендарной Блонди стал видеоклип на песню «Rapture»: безумно красивая Дебби Харри общается с типажами из центра Нью-Йорка, а затем пробует себя в рэпе.
И пусть её рэп был не очень хорошим, но... Эта белая девушка, которая была в авангарде панка и новой волны, а теперь она достаточно крута, чтобы последовать примеру Грандмастера Флэша? Разве это не горячо?
А знаете что ещё горячо? То, что она работала моделью Playboy!
Шаде Аду
Самый сексуальный и привлекательный клип с участием Шаде Аду, это, безусловно, клип на легендарный хит «Smooth Operator». Соблазнительница нигерийского происхождения, Шаде напевает хриплый вокал поверх тропического ритма и ленивого, но настойчивого саксофона... Всё просто идеально...
Мадонна
Разве могли мы упустить из виду Мадонну? Без сомнения, она была сексуальной иконой десятилетия... И её привлекательность лишь продолжала расти в последующие годы... Одним из ее первых хитов был откровенно сексуальный «Like a Virgin»:
Девочки хотели быть ею, парни просто хотели быть с ней, а другие же хотели впитать её сказочность. Что-то для каждого. Вот чем была Мадонна на самом деле...
Сабрина
То, что эта певица станет мечтой большинства её поклонников, было очевидно с самого первого дня... Потрясающая фигура, высокий рост, интересная внешность... Сабрина неоднократно участвовала в откровенных фотосессиях, но по-настоящему она заявила о себе как о горячей красотке в клипе на песню «Boys»:
Примечательно то, что долгие годы люди думали, что Сабрина любит вести себя откровенно... Но, как оказалось, подобный имидж был создан её первым менеджером.
Источник:
- "Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона
- В Великобритании женщина сыграла на скрипке во время удаления опухоли мозга
- Миллионер ищет человека, который готов тусоваться с ним за деньги на музыкальных фестивалях
- В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн танцует с аборигенами и признается в любви на русском
- 10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе
Понравилось35
Как же можно было пройти мимо данной фемины?