FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели Работа автомеханика полна неожиданностей Работа автомеханика полна неожиданностей 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе Веселые картинки Веселые картинки "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" 17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке 17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке Быт на войне, вторая чеченская кампания Быт на войне, вторая чеченская кампания Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг... Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Гифки Гифки Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Пророчества ближнего прицела Пророчества ближнего прицела Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Исторический винегрет прошлого Исторический винегрет прошлого Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского... Счастливая советская жизнь Счастливая советская жизнь Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Якутия глазами местного фотографа Якутия глазами местного фотографа
Топ «самых горячих женщин музыкальной сцены 80-х»!

Топ «самых горячих женщин музыкальной сцены 80-х»! (15 фото + 12 видео)

Автор:
23 февраля 2021 14:07
Метки: 80-е   интересно   музыка   
1565
15
12

Самые горячие женщины-музыканты 80-х — наверное, о них будет просто невозможно забыть даже спустя много-много десятилетий! Дикие причёски, яркий — даже можно сказать боевой макияж, откровенные наряды... Такие красотки, как правило, главенствовали на сцене «мейнстримная поп-культура», которая, за множеством исключений, — была музыкальной пустошью и просто модной катастрофой!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 80-е   интересно   музыка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39
Sergey Mikula 3 часа назад
Такое разве забудешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Полчаса назад
У одних был голос, у других сиськи. Полный комплект встречался редко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 38 минут назад
Эх, школота...
Как же можно было пройти мимо данной фемины?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 42 минуты назад
За эти сессии ей неслабо досталось от духовенства

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Валерий Час назад
А эта? В 80-е она еще блистала..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ПаганецЪ Валерий Полчаса назад
Малявка с рикенбакером. Её сейчас далеко не все узнают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Похабыч Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
626
jug 2 часа назад
Без Сандры и СС список неполный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Пумба 2 часа назад
А как же!..
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 2 часа назад
Ровно половина- полный шлак и кто они, знает только автор и...Америка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
InfoVoin 3 часа назад
Саманту просто обожал, и не только
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 3 часа назад
Сандра где?!! Я тебя спрашиваю, где Сандра??!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex König 3 часа назад
90 процентов "певицы одной песни".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez Yasen_Perec 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине "Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона "Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн танцует с аборигенами и признается в любви на русском В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн танцует с аборигенами и признается в любви на русском Миллионер ищет человека, который готов тусоваться с ним за деньги на музыкальных фестивалях Миллионер ищет человека, который готов тусоваться с ним за деньги на музыкальных фестивалях 10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе 10 интересных фактов о великом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе В Великобритании женщина сыграла на скрипке во время удаления опухоли мозга В Великобритании женщина сыграла на скрипке во время удаления опухоли мозга
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3542830



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале «Чип и Дейл»
4
47
Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале...
20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому
3
32
20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому
﻿
Набирающие популярность
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
1
31
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3.2 1932. Демократия vs «Бонусной Армии»
0
2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3.2 1932. Демократия vs «Бонусной Армии»
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#картинки#кино#Украина#ретро#прикол#дети#путешествия
#Юмор#факты#Россия#СССР#приколы#настроение#смешно#подборка#комментарии#сатира
#интересно#история#природа#армия#прикольные#новости#ситуации#в мире#позитив#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться