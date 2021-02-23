Счастливая советская жизнь

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Колекция эмоциональных снимков из прошлого нашей страны. Смотрим!
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ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян, 1975 год, г. Москва.
Лучшая доярка 1-й фермы колхоза «Кавказ» Капитолина Васильевна Алексеева, 1957 год, Краснодарский край, Курганинский р-н, Колхоз «Кавказ».
Взаимное кормление — таков кашмирский обычай высшего гостеприимства, 10 декабря 1955 года, Индия, г. Сринагар.
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Метки: СССР люди фотография эпоха
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