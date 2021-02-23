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Счастливая советская жизнь

Счастливая советская жизнь (19 фото)

Автор:
23 февраля 2021 10:28
Метки: СССР   люди   фотография   эпоха   
881
19
Колекция эмоциональных снимков из прошлого нашей страны. Смотрим!
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Метки: СССР   люди   фотография   эпоха   
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Никита 2 часа назад
Я счастлив,что родился и жил в великой,замечательной стране Союзе Советских Социалистических республик в 1967 году,в стране где были нормальные человеческие отношения между людьми,в стране где человека не оценивали по размеру его кошелька.Сегодня праздник 23 февраля, лично для меня и моих друзей он навсегда останется Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. Срочная служба ДМБ 85-87г. Пули-Хумри одни из самых лучших лет моей жизни.
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