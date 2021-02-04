В Памплоне быки снова не выйдут на улицы

Знаменитый фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, кульминацией которого становятся гонки с быками по улицам города, из-за коронавирусных ограничений отменяют второй год подряд. Что делать поклонникам смертельно опасной забавы?
Фестиваль в Памплоне, знаменитый гонкой с быками по улицам города, не состоится второй год подряд. Проводить его "будет невозможно", заявила глава региона Наварра Мария Чивите. "Безответственно подпитывать надежды, которые невозможно осуществить", - сказала чиновница. Правда, как рассказали в Памплоне, хотя руководство Наварры действительно вправе отменить фестиваль, проходящий с 6 по 14 июля, пока официального решения на этот счет городские власти не получили.
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В настоящее время в Испании действует жесткий карантин по коронавирусу, который планируется снять лишь в мае. Жители страны имеют право выходить на улицу, только направляясь на работу или учебу, за продуктами или лекарствами, либо для помощи старикам и детям, живущим отдельно от родных. С учетом того, что в 2019 году на фестиваль Сан-Фермин в Памплоне приехало более миллиона человек, во время празднований невозможно будет обеспечить соблюдение социальной дистанции, утверждают власти Памплоны.
Фестиваль Сан-Фермин, увековеченный Эрнестом Хэмингуэем в повести "И восходит солнце", проходит в Наварре, северном регионе Испании, со средневековых времен. Он включает религиозные процессии, концерты, вечеринки до утра, но главное событие - гонка с быками по улицам Памплоны, в которой участвуют смельчаки со всего мира. Фестиваль привлекает сотни тысяч туристов, и его отмена проделает еще одну дыру в местном бюджете, лишив возможности встать на ноги после карантина местные магазины, сувенирные лавки, отели и рестораны. Ранее Сан-Фермин отменялся два года подряд лишь во время Гражданской войны в Испании 21936-39 г.г.
Другие развлекательные события в Испании тоже отменяются или переносятся. Так, в Севилье уже отменили традиционные пасхальные процессии, а в Валенсии традиционное шествие, которое обычно проходит в марте, во время фестиваля Лас Фаллас, отложили до второго полугодия.
Другие развлекательные события в Испании тоже отменяются или переносятся. Так, в Севилье уже отменили традиционные пасхальные процессии, а в Валенсии традиционное шествие, которое обычно проходит в марте, во время фестиваля Лас Фаллас, отложили до второго полугодия.
На днях в Испании объявили о дальнейшем ужесточении мер против коронавируса. В частности, страна перестала принимать рейсы из Бразилии и ЮАР, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса. О запрете воздушных и морских рейсов из Великобритании Испания объявила еще в декабре.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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