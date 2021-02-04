В Памплоне быки снова не выйдут на улицы

Фестиваль Сан-Фермин, увековеченный Эрнестом Хэмингуэем в повести "И восходит солнце", проходит в Наварре, северном регионе Испании, со средневековых времен. Он включает религиозные процессии, концерты, вечеринки до утра, но главное событие - гонка с быками по улицам Памплоны, в которой участвуют смельчаки со всего мира. Фестиваль привлекает сотни тысяч туристов, и его отмена проделает еще одну дыру в местном бюджете, лишив возможности встать на ноги после карантина местные магазины, сувенирные лавки, отели и рестораны. Ранее Сан-Фермин отменялся два года подряд лишь во время Гражданской войны в Испании 21936-39 г.г.

Другие развлекательные события в Испании тоже отменяются или переносятся. Так, в Севилье уже отменили традиционные пасхальные процессии, а в Валенсии традиционное шествие, которое обычно проходит в марте, во время фестиваля Лас Фаллас, отложили до второго полугодия.