FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6629 постов • 1167 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Памплоне быки снова не выйдут на улицы

В Памплоне быки снова не выйдут на улицы (5 фото)

Автор:
04 февраля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   гонки с быками   коронавирус   новости   отмена   памплона   пандемия   сан-фермин   
146
5
Знаменитый фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, кульминацией которого становятся гонки с быками по улицам города, из-за коронавирусных ограничений отменяют второй год подряд. Что делать поклонникам смертельно опасной забавы?
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   гонки с быками   коронавирус   новости   отмена   памплона   пандемия   сан-фермин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
453k
АРОН 58 минут назад
Есть надежда, что в 2022 устроят забег с утроенным поголовьем быков. Хотелось бы посмотреть видео отчёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−23
Михаил Полчаса назад
В России "быки на улице" звучит немного по-другому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию В госпиталях Новой Зеландии не осталось больных коронавирусом В госпиталях Новой Зеландии не осталось больных коронавирусом 113-летняя испанка стала старейшим человеком, победившим коронавирус 113-летняя испанка стала старейшим человеком, победившим коронавирус Россия, Украина и Беларусь отметили 75-летие победы над нацизмом в условиях изоляции Россия, Украина и Беларусь отметили 75-летие победы над нацизмом в условиях изоляции Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом Врачи выяснили, кто первым принес коронавирус в Европу Врачи выяснили, кто первым принес коронавирус в Европу
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262419



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 знаковых и редких исторических снимков
1
73
50 знаковых и редких исторических снимков
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
2
71
Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Редкий кабриолет Bristol 405 Drophead 1955 года выпуска с левым рулем
0
1
Редкий кабриолет Bristol 405 Drophead 1955 года выпуска с левым рулем
15 мест в США, которые считаются проклятыми
0
1
15 мест в США, которые считаются проклятыми
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#навальный#аварии#авто аварии#девушки#познавательно#картинки#природа
#фото#история#прикол#люди#новости#кино#позитив#Разное#война#коты
#интересно#интересное#дтп#Россия#СССР#суд#автомир#авария дня#подборка#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться