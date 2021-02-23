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Странная и короткая история двухфюзеляжной "Мрии"

Странная и короткая история двухфюзеляжной "Мрии" (4 фото)

Автор:
23 февраля 2021 00:12
Метки: авиация   интересно   самолеты   
681
4

Когда самолет-носитель Stratolaunch компании Scaled Composites поднялся в небо, некоторые энтузиасты авиации во всем мире подумали: «эй, я видел это раньше...».

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Метки: авиация   интересно   самолеты   
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8  комментариев
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19k
Очевидное-Невероятное 5 часов назад
Двух-фюзеляжная модель - это была тупиковая ветвь. А вот проект АН-325 вполне рабочий. По сути это Мрия (АН-225) но более мощная, с двумя дополнительными двигателями и увеличенным топливным баком. Но из-за развала СССР его не успели воплотить в жизнь.
Поэтому китайцы и пытались влезть в Мотор-Сич и Антонов, чтобы добраться до этих чертежей.

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3k
Горожанин 4 часа назад
Пустословная нудность с первых строк.
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Свирепый Бамбр 4 часа назад
Туполёт какой-то! Кто вообще пропустил этот проект?
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491
Безумный Макс 5 часов назад
Его составное крыло могло выдерживать 220 тонн полезной нагрузки, в отличие от 700 тонн АКС.
© Fishki.net
220 против 700...
Окуенный прогресс.
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