Странная и короткая история двухфюзеляжной "Мрии"

АКС, аббревиатура от "аэрокосмической системы", было рабочим названием для этого безумного проекта, который не дошел до стадии, на которой приобрел бы собственное имя. Это была всего лишь одна из многих предлагаемых в то время советских аэрокосмических систем, это было не более чем возможное решение проблемы вывода АКС на требуемую высоту.



Несмотря на раннюю стадию работ и большую неопределенность, мы можем и должны восхищаться смелостью инженеров. Восемнадцать ТРДД Д-18Т с комбинированной тягой 421 740 кгс пришлось бы разместить вокруг крыла самолета с возможностью использования более мощных силовых установок, если они станут доступны. Взлетный вес, указываемый в некоторых источниках, составлял 1650 тонн (3,6 миллиона фунтов), что три раза больше, чем у Scaled Composites Stratolaunch. 700 тонн из них составлял вес космоплана АКС, который находился под средней частью крыла.



Размах крыла 153 метра - вдвое больше, чем у Boeing 777X (с разложенными законцовками крыла), а колесная база в 40 метров лишь немного меньше минимальной ширины взлетно-посадочной полосы аэропортов с кодом 4 в соответствии с рекомендациями ICAO.





Суровая реальность

Эти цифры проливают свет на то, почему этот самолет так и не был построен. Предположение о том, что запуск с воздуха будет менее требовательным к наземной инфраструктуре, перестает работать, если вам нужны взлетно-посадочные полосы размером с город. Стоимость технического обслуживания такого самолета трудно себе представить, и все это предполагает, что самолет - с поистине невероятной нагрузкой на среднюю часть его крыла - действительно мог быть построен с использованием технологий 80-х годов.