"Маппет-шоу" обвинили в неполиткорректности

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Стриминговый сервис Disney+ признал вредоносным контентом кукольный детский сериал "Маппет-шоу". Теперь некоторые серии приключений мисс Пигги, лягушонка Кермита и их друзей можно будет посмотреть только из-под взрослого аккаунта и получив предварительное предупреждение о том, что это "было дурно раньше, дурно и теперь".
Руководство стримингового сервиса Disney+ решило снабдить серии кукольного сериала "Маппет-шоу" предупреждением о том, что данный материал носит обидный и оскорбительный характер для представителей ряда меньшинств. Этот шаг стал очередной частью программы по борьбе с передачами, оскорбительными по отношению к национальным меньшинствам. Теперь при включении ряда серий "Маппет-шоу на экране будет появляться надпись: "Эта программа содержит негативные описания и/или деонстрируют негативное отношение к представителям различных культур. Это было дурно раньше, это дурно и сейчас".
Остракизму подверглись серии, демонстрирующие стереотипные фигуры индейцев, арабов и жителей Юго-Восточной Азии. Кроме того, пострадала серия 1980 года, в которой певец Джонни Кэш исполняет песню на фоне влага Конфедерации. В общей сложности, дисклеймер, который остается на экране в течение 12 секунд, будет предварять 18 эпизодов первых пяти сезонов шоу, снятых с 1976 по 1981 год.
"Мы решили не удалять данный контент, а признать его вредоносное влияниесделать выводы и стимулировать дискуссию, которая позволит нам создавать будущее для всех, - говорится в заявлении компании. - Disney стремится создавать вдохновляющие истории, темы которых отражают многообразие человечества на земном шаре".
"Мы решили не удалять данный контент, а признать его вредоносное влияниесделать выводы и стимулировать дискуссию, которая позволит нам создавать будущее для всех, - говорится в заявлении компании. - Disney стремится создавать вдохновляющие истории, темы которых отражают многообразие человечества на земном шаре".
Точно такими же предупреждениями Disney теперь сопровождает показ нескольких культовых мультфильмов, помимо прочего, не рекомендуя их просмотр детям младше 7 лет. Среди них - "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты-аристократы". Так, "Питера Пэна" не рекомендуют дошкольникам из-за того, что индейцев там называют "краснокожими", а "Котов-аристократов" - из-за персонажа по имени Шун Гон, сиамского кота с раскосыми глазами и торчащими зубами, - его сочли злой карикатурой на азиатов. Теперь эти мультфильмы будут проходить под маркировкой 7+ и сопровождаться теми же предупреждающими дисклеймерами, что и "Маппет-шоу".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Disney+ ynews вредоносный контент забота о меньшинствах маппет-шоу новости ну вы даете политкорректность
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