"Маппет-шоу" обвинили в неполиткорректности

Остракизму подверглись серии, демонстрирующие стереотипные фигуры индейцев, арабов и жителей Юго-Восточной Азии. Кроме того, пострадала серия 1980 года, в которой певец Джонни Кэш исполняет песню на фоне влага Конфедерации. В общей сложности, дисклеймер, который остается на экране в течение 12 секунд, будет предварять 18 эпизодов первых пяти сезонов шоу, снятых с 1976 по 1981 год.

"Мы решили не удалять данный контент, а признать его вредоносное влияниесделать выводы и стимулировать дискуссию, которая позволит нам создавать будущее для всех, - говорится в заявлении компании. - Disney стремится создавать вдохновляющие истории, темы которых отражают многообразие человечества на земном шаре".