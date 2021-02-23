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"Маппет-шоу" обвинили в неполиткорректности

"Маппет-шоу" обвинили в неполиткорректности (4 фото)

Автор:
23 февраля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Disney+   ynews   вредоносный контент   забота о меньшинствах   маппет-шоу   новости   ну вы даете   политкорректность   
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Стриминговый сервис Disney+ признал вредоносным контентом кукольный детский сериал "Маппет-шоу". Теперь некоторые серии приключений мисс Пигги, лягушонка Кермита и их друзей можно будет посмотреть только из-под взрослого аккаунта и получив предварительное предупреждение о том, что это "было дурно раньше, дурно и теперь".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney+   ynews   вредоносный контент   забота о меньшинствах   маппет-шоу   новости   ну вы даете   политкорректность   
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6  комментариев
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111
Георгий Давыдов 51 минуту назад
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2k
Frank Borman Час назад
Вот же сволочи, покусились на святое. Руки прочь от Кермита! Шок-контент - наше все! Засуньте свою толерантнось себе в асс!
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25k
Ashabad Час назад
Одобряю. Главное, чтобы у нас такого не было.
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3k
Макс Час назад
Толерантным пендосам предлагаю всё вернуть на свои исторические места: негров в Африку, мексиканцев на юг, а самим обратным пилигриммским транзитом затонуть в Атлантике, оставив индейцев на их территории.
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21k
Мойша 3 часа назад
Всем нравится только Франклин на зеленой бумажке.
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1k
friday2009 Мойша 2 часа назад
Так даже бумажки эти уже не зелёные, а разноцветные. Скоро станут радужными
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