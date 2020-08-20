Отправленная в морг пенсионерка оказалась живой

81-летнюю пенсионерку из Курской области врачи районной больницы признали умершей и отправили ее тело в морг. Однако на следующее утро она вернулась к жизни, шокировав медиков.
81-летняя пенсионерка из Курской области до смерти напугала врачей, вернувшись к жизни после ночи в морге. Врачи констатировали ее смерть после неудачной операции на кишечнике в Горшеченской районной больнице Курской области. В час ночи ее отвезли в морг, однако в 8 утра сотрудника морга испытала страшный шок, увидевстарушку на полу: Кононова упала с тележки, пытаясь слезть вниз и попросить о помощи.
Водитель "скорой", оказавшейся в тот момент рядом с моргом, услышал шум и вошел в помещение. По его рассказам, он увидел, как сотрудница морга сидит над "покойницей" и уговаривает ее "лежать тихо". Поначалу он решил, что сотрудница сошла с ума, однако потом заметил, как старушка цепляется за руку женщины и просит о помощи, и поспешил за подмогой. Кононову завернули в одеяла и срочно отвезли в реанимацию. Главный врач больницы позвонил племяннице Кононовой, уверенной, что ее тетя умерла, и сообщили, что она жива. Та поспешила в госпиталь, куда уже была вызвана на помощь бригада врачей из Курска.
На расспросы Татьяны Куликовой, племянницы Кононовой, о том, как такое могло случиться, врачи рассказали, что та была признана умершей через 15 минут после остановки сердца, и что этот поразительный случай действительно можно назвать воскрешением из мертвых. Однако позже медики признались, что тело пенсионерки отправили в морг чере 1 час 20 минут после смерти, а не через 2 часа, как диктуют правила.
"Сначала она меня не узнавала и не помнила, что ей делали операцию, - рассказывает Куликова. - Но потом она заговорила о своей старой проблеме с коленом".
"Воскресшую из мертвых"пенсионерку отправили в Курск для дальнейшего лечения.
"Сначала она меня не узнавала и не помнила, что ей делали операцию, - рассказывает Куликова. - Но потом она заговорила о своей старой проблеме с коленом".
"Воскресшую из мертвых"пенсионерку отправили в Курск для дальнейшего лечения.
Родственники пенсионерки собираются подать в суд на врачей Горшеченской больницы. В настоящее время главный врач Роман Кондратенко отстранен от работы на время расследования.
"Врачи проводили реанимационные мероприятия 30 минут, - говорит Александр Власов, исполняющий обязанности главного врача. - Пациентка не реагировала, поэтому поводившие реанимацию медики констатировали смерть в установленном порядке. Анестезист, участвовавшая в операции, очень переживает, она плохо себя чувствует, и мы боимся за нее". По словам исполняющего обязанности главного врача, "каждый человек совершает ошибки. Что будет дальше, в том числе с карьерой анестезиста, - пока вопрос".
"Врачи проводили реанимационные мероприятия 30 минут, - говорит Александр Власов, исполняющий обязанности главного врача. - Пациентка не реагировала, поэтому поводившие реанимацию медики констатировали смерть в установленном порядке. Анестезист, участвовавшая в операции, очень переживает, она плохо себя чувствует, и мы боимся за нее". По словам исполняющего обязанности главного врача, "каждый человек совершает ошибки. Что будет дальше, в том числе с карьерой анестезиста, - пока вопрос".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-в морг
-но я же ещё не умерла!
-а мы ещё и приехали...
Ладно. Грех стебаться. Царствие Небесное.