Отправленная в морг пенсионерка оказалась живой

На расспросы Татьяны Куликовой, племянницы Кононовой, о том, как такое могло случиться, врачи рассказали, что та была признана умершей через 15 минут после остановки сердца, и что этот поразительный случай действительно можно назвать воскрешением из мертвых. Однако позже медики признались, что тело пенсионерки отправили в морг чере 1 час 20 минут после смерти, а не через 2 часа, как диктуют правила.

"Сначала она меня не узнавала и не помнила, что ей делали операцию, - рассказывает Куликова. - Но потом она заговорила о своей старой проблеме с коленом".

"Воскресшую из мертвых"пенсионерку отправили в Курск для дальнейшего лечения.