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Отправленная в морг пенсионерка оказалась живой

Отправленная в морг пенсионерка оказалась живой (5 фото)

Автор:
20 августа 2020 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Курская область   больница   врачебная ошибка   живой труп   морг   новости   ну вы даете   
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81-летнюю пенсионерку из Курской области врачи районной больницы признали умершей и отправили ее тело в морг. Однако на следующее утро она вернулась к жизни, шокировав медиков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Курская область   больница   врачебная ошибка   живой труп   морг   новости   ну вы даете   
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9  комментариев
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Хорошо еще до вскрытия паталогоанатомом бабка подорвалась, дальше бы еще веселее было ))) Пля представляю что пережила сотрудница морга)))
Хорошо еще до вскрытия паталогоанатомом бабка подорвалась, дальше бы еще веселее было ))) Пля представляю что пережила сотрудница морга)))Посмотреть
Хорошо еще до вскрытия паталогоанатомом бабка подорвалась, дальше бы еще веселее было ))) Пля представляю что пережила сотрудница морга)))
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16k
RDen Полчаса назад
-доктор, куда вы меня везёте?

-в морг

-но я же ещё не умерла!

-а мы ещё и приехали...
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1k
Владимир Полчаса назад
не понял...ее,что-распотрошили и она ожила после этого?
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2k
KL11 2 часа назад
наибольшее изумление вызвал источник на который сослалась Болонка Королевы.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Таки померла она уже совсем.
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16k
BillyBonzz Борис Карабанов 2 часа назад
но отожгла напоследок красиво!
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2k
Борис Карабанов BillyBonzz Час назад
Да, племяннице подарок перед смертью сделала не хилый. Ток-шоу, интервью. А книга уже сама просится: "Что рассказала тётя, вернувшись оттуда".
Ладно. Грех стебаться. Царствие Небесное.
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BillyBonzz Борис Карабанов Час назад
да че, пожила бабка, каждому бы так, до 81 года
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2k
Борис Карабанов BillyBonzz 58 минут назад
Это в 45 так кажется...
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