Фотоографии, которые доказывают, что ребёнку просто необходима собака

Малыши просто обожают собак, и это абсолютно взаимно. Наверное, одно из самых милых зрелищ в мире — это дети и животные. Они идеально понимают друг друга, вместе им никогда не бывает скучно, они всегда готовы прийти друг другу на помощь…

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0 Научно доказано, что домашние питомцы прекрасно снимают стресс. Совместные ежедневные прогулки отлично расслабляют и невероятно улучшают психологическое самочувствие. Кроме того, наличие пусть и небольшого, но защитника, даёт склонным к тревожности детям уверенность в их собственных силах.