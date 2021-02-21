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Фотоографии, которые доказывают, что ребёнку просто необходима собака

Фотоографии, которые доказывают, что ребёнку просто необходима собака (16 фото)

Автор:
21 февраля 2021 20:36
Метки: дети   друзья   пёсики   
376
16
Малыши просто обожают собак, и это абсолютно взаимно. Наверное, одно из самых милых зрелищ в мире — это дети и животные. Они идеально понимают друг друга, вместе им никогда не бывает скучно, они всегда готовы прийти друг другу на помощь…
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Метки: дети   друзья   пёсики   
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13k
Corvus Corax 5 часов назад
Над внучкой 2,5г угораю, с кобелем в пять раз больше нее - то бегают/играют, то поссорятся/подерутся, то через десять минут стоят обнимаются/целуются...
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Schandmaul 5 часов назад
наше исчадие ада, размером меньше кошки обожает взрослых, но с презрением относится к детям, показывает им, что в нашей стае выше детей по рангу
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0
Егор Schandmaul 3 часа назад
А чего за порода такая вредная
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9k
Schandmaul Егор 3 часа назад
смесь чихуашки и йорки, милейшее существо, но он же тоненький и дохлый как воробей, дети если с ним активно играют, думают, что это собака, СОБАААКА
, мне кажется, что это защитная реакция, он на них рычит смешно и скалится, но конечно не кусает, дети вместо того, чтоб оставить в покое играют дальше, он же не страшный нифига
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907
Тамара Коршунова Schandmaul 2 часа назад
бедный пёсик. Страшно же ему.
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