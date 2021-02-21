Подробное описание безумия, которое вытворяют рыбы, возвращаясь к нерестилищу

Юношам и девушкам предстоит тяжёлое испытание: в течение 3 лет они будут питаться рачками родных рек и озёр, каждый миг рискуя стать жертвой хищников. Отъевшись как следует, молодая нерка примыкает к стае своих сородичей и отправляется в путешествие к океану. Учёные именуют это действие катадромной миграцией. Путь в солёные воды хоть и долог, но относительно прост — нужно лишь плыть по течению и надеяться, что тебя не сожрут. Но даже так многие нерки гибнут уже на этом этапе, так и не добравшись до большой воды.

Если нерки нерестятся в озере достаточно долго (несколько тысячелетий), то там может появиться озёрная форма — кокани. Она меньше обычной нерки и никогда не покидает озеро, менее плодовита, но и живёт намного дольше.