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Подробное описание безумия, которое вытворяют рыбы, возвращаясь к нерестилищу

Подробное описание безумия, которое вытворяют рыбы, возвращаясь к нерестилищу (10 фото)

Автор:
21 февраля 2021 18:51
Метки: интересно   рыбы   факты   
824
10

Эх, сейчас бы рыбки красной, свеженькой, северной, да с хлебушком чёрным. А задумывались ли вы о том, какой была жизнь нерки из вашего бутера до того, как она попала на стол? Сегодня вы узнаете о ней в подробностях, и ваш бутер с красной рыбой никогда не станет прежним.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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1k
Олег 4 часа назад
Добавлю. Когда нерка начинает путь "домой" у неё деградирует пищеварительная система. Она больше не будет питаться никогда. Весь обратный путь преодолевается на запасах нагуляных в океане. Во время трансформации мясо нерки теряет любимый нами вкус и цвет, оно становится сероватым и невкусным. Для промысла пригодна светло-серебристая рыбка, но не красная.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Автор считает если мы не будем есть бутерброд рыбка выживет???
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну что, как насчёт бутерброда с красной рыбкой?

Да с превеликим удовольствием
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1k
DrKlizmi 2 часа назад
Всё это я знаю давным-давно,намазывай бутрик!!!
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
Привет, Дим! Помимо ошибок в русском языке, копипастя, ты не проверил инфу от слова- совсем. Нерка в 60-70 см (максимальный размер) имеет вес 9-12 кг, а не 3 кг))) 3 кг только голова весит))) Ну а что касается бутера с красной рыбкой, то форель никто не отменял- вкусняшка)))
и еще- я один тут красного кролика увидел?)))
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21k
Мойша 4 часа назад
Ловил: тройник крупный, грузило из ложки, леска в мм. Закидываешь, и тащишь. Пять минут, и у тебя и рыбки штуки три с икрой. Вот и на засол, и икорка в тарелочку.
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12k
Yasen_Perec 4 часа назад
Личинки у насекомых, а у рыб мальки. Хотя при кривом переводе у них и икра - рыбьи яйца.
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846
Лучший Друг Yasen_Perec 2 часа назад
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45k
Albert GER Yasen_Perec 2 часа назад
Именно личинки.
Это ещё не малёк, но уже не икра.
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14k
dimitr 4 часа назад
Намазывай, с удовольствием!
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21k
Ваня dimitr 3 часа назад
да, пофиг, все равно буду есть...
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