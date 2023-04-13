Вход в московское метро. Как было и как сейчас⁠⁠

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Машины, машины, везде стоят машины, даже если и не положено. Базар, ларьки, реклама, мнооооого рекламы.
Правда, пока это было, казалось чем-то самой собой разумеющимся. Но если сравнивать, стало гораздо "чище".
Чистые пруды
×
×
Баррикадная
Электрозаводская
Красные ворота
Краснопресненская
"Визуального шума" стало значительно меньше, и не только у станций метро, но и в целом по городу - убрали вырвиглазную рекламу, множество проводов убрали под землю и в целом все в единой стилистике.
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Можно было какой-то компромисс найти. Но никто не искал, торговые точки просто снесли, а на дорогах нарисовали полосу ОТ и развесили знаки остановка запрещена. Приехать в центр Москвы можно, но из машины не выйти. Потому что даже остановиться нельзя.
И задолбывают ежегодные обязательные замены бордюров, плитки и асфальта. Никогда не голосовал за Собянина и не буду.
Живу всю жизнь в Москве. Внешне всё стало привлекательнее, но о жителях мэрия не думает.