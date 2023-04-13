FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 569 постов • 157 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая
Вход в московское метро. Как было и как сейчас⁠⁠

Вход в московское метро. Как было и как сейчас⁠⁠

Автор:
13 апреля 2023 13:42
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Метро   благоустройство   было и стало   г. Москва   город   до и после   
468
10

Машины, машины, везде стоят машины, даже если и не положено. Базар, ларьки, реклама, мнооооого рекламы.

Правда, пока это было, казалось чем-то самой собой разумеющимся. Но если сравнивать, стало гораздо "чище".

Чистые пруды

×
×

Баррикадная

Электрозаводская

Красные ворота

Краснопресненская

"Визуального шума" стало значительно меньше, и не только у станций метро, но и в целом по городу - убрали вырвиглазную рекламу, множество проводов убрали под землю и в целом все в единой стилистике.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: Метро   благоустройство   было и стало   г. Москва   город   до и после   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Snork Snorkoff 53 минуты назад
Давайте растянем границы Москвы до границ РФ, а. Шоб везде Москва(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Олег Белов 13 минут назад
В Казани бы так сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 13 минут назад
Красиво стало. Только вот за жевачкой или бутылкой воды в супермаркет надо идти. Парковку, даже за деньги найти очень сложно. Глаз то как бы радуется, но неудобно.
Можно было какой-то компромисс найти. Но никто не искал, торговые точки просто снесли, а на дорогах нарисовали полосу ОТ и развесили знаки остановка запрещена. Приехать в центр Москвы можно, но из машины не выйти. Потому что даже остановиться нельзя.
И задолбывают ежегодные обязательные замены бордюров, плитки и асфальта. Никогда не голосовал за Собянина и не буду.
Живу всю жизнь в Москве. Внешне всё стало привлекательнее, но о жителях мэрия не думает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin Полчаса назад
Давайте уже до СПб протяните метро. А то у нас до сих пор всё как на первых фотках. Только ларьки снесли и "восточные гости" теперь тухляком прям с ящиков торгуют у любого метро за пределами центрального района. Ну или в лучшем случае с грязных и рваных палаток , типа "Ярмарка Белорусских товаров" ( давно в РБ хурма с виноградом стала расти и алиэкспрешные наушники и пауэрбанки?). Вон, один павильон пытались увезти, так очередной /национальность не указываем/ ножом махал - а сотрудники правоохранительных органов отечески наблюдали, как он свалил в туман.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичанин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7804



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей
Житель Петербурга отсудил за неисправный УАЗ больше девяти миллионов рублей
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Интересные факты и кадры со съемок фильма "Назад в будущее 2", которые многие не видели
Набирающие популярность в сообществах
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P&nbsp;— до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт DDR5 и шесть дисплеев. Нехилый такой «скворечник»
Представлен 25-килограммовый ноутбук a-X2P — до 192 ядер AMD Zen 4, до 3 Тбайт...
Полосатая гиена: Непривычный нам вид гиен, заселивший Азию. Они совсем непохожи на пятнистого собрата и даже научились дружить с волками
Полосатая гиена: Непривычный нам вид гиен, заселивший Азию. Они совсем непохожи на...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#животные#машина#аварии#позитив#Мемы#интересные факты#Прошлое
#в мире#интересно#подборка#факты#забавно#дтп#соцсети#улыбнуло#наука#Фотографии
#история#Прикол#автомобили#автомир#люди#авто аварии#шоу бизнес#Разное#Приколы#удивительно
6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли 6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли 35 примеров похудения, способных замотивировать даже самого отъявленного лентяя 35 примеров похудения, способных замотивировать даже самого отъявленного лентяя 30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому 30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему Бразильский стоматолог меняет жизнь бедняков к лучшему

На что жалуетесь?

Вернуться