Самый старый из индейцев: Вождь Белый Волк

Его называли не только Белым Волком, были и другие прозвища - часто связанные с тем, какой морщинистой выглядела его кожа, или с тем, что он был очень старым. Джона Смита называли Гаа-бинагвиияас (переводится как "отслаивающийся от плоти"), Кахбе нагви венс, Га-Бе-На-Гевн-Вонсе (что означает "морщинистое мясо"), Дедушка Джон и Древний Индеец.



Все эти прозвища Джон Смит получил, потому что был довольно известен не только в Миннесоте, но и по всей стране. Его часто использовали как лицо жителей Чиппева в этом районе, его фотографировали для открыток и т. п. Да он и сам постоянно таскал с собой эти карточки, чтобы продавать их своим "фанатам".



А еще в 1920 году Вождь Белый Волк снялся в фильме с участием других старых индейцев под названием "Воспоминания о Га-бе-на-гевн-вонсе". Он совершил поездку по стране, то сделало его известным во всех Соединенных Штатах.