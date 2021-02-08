Самый старый из индейцев: Вождь Белый Волк

Вождь Белый Волк, он же Джон Смит, был коренным американцем из племени оджибве (также известного как оджибва, чиппева или солте), который жил в районе озера Касс, штат Миннесота, США в 1800-х и начале 1900-х годов. Говорят, он был самым старым из когда-либо живших индейцев и умер в 138 лет. Сохранились его фотографии!
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1921 год, в возрасте 136 лет
Его называли не только Белым Волком, были и другие прозвища - часто связанные с тем, какой морщинистой выглядела его кожа, или с тем, что он был очень старым. Джона Смита называли Гаа-бинагвиияас (переводится как "отслаивающийся от плоти"), Кахбе нагви венс, Га-Бе-На-Гевн-Вонсе (что означает "морщинистое мясо"), Дедушка Джон и Древний Индеец.
Все эти прозвища Джон Смит получил, потому что был довольно известен не только в Миннесоте, но и по всей стране. Его часто использовали как лицо жителей Чиппева в этом районе, его фотографировали для открыток и т. п. Да он и сам постоянно таскал с собой эти карточки, чтобы продавать их своим "фанатам".
А еще в 1920 году Вождь Белый Волк снялся в фильме с участием других старых индейцев под названием "Воспоминания о Га-бе-на-гевн-вонсе". Он совершил поездку по стране, то сделало его известным во всех Соединенных Штатах.
Все эти прозвища Джон Смит получил, потому что был довольно известен не только в Миннесоте, но и по всей стране. Его часто использовали как лицо жителей Чиппева в этом районе, его фотографировали для открыток и т. п. Да он и сам постоянно таскал с собой эти карточки, чтобы продавать их своим "фанатам".
А еще в 1920 году Вождь Белый Волк снялся в фильме с участием других старых индейцев под названием "Воспоминания о Га-бе-на-гевн-вонсе". Он совершил поездку по стране, то сделало его известным во всех Соединенных Штатах.
Белый Волк курит трубку, сидя в лесу в традиционной индейской одежде, примерно 1910-е годы
Уникальная внешность Джона Смита - чрезвычайно морщинистая кожа - это не только результат воздействия времени. Его кожа так выглядела вследствие редкого заболевания, которое в то время не было диагностировано, и выглядела она так большую часть его жизни. Поэтому индейское имя Ga-be-nah-gewn-wonce и переводится как "морщинистое мясо".
Джон Смит в 1920 году
О личной жизни Джона Смита известно немного. Известно, что у него было восемь жен, но только один ребенок, которого звали Том Смит. В 1914 году Белый Волк перешел в католицизм.
1921 год, в возрасте 137 лет
Если верить заявленному возрасту 137 лет, это будет означать, что вождь Джон Смит мог родиться уже в 1784 году, сразу после окончания Войны за независимость США. Это сделало бы его не только самым старым индейцем в истории, но и самым старым человеком из когда-либо живших. Однако истинный возраст Белого Волка на момент его смерти часто оспаривается. Поскольку тогда не было документов, указывающих даты рождения коренных американцев, для определения возраста правительство использовало ключевые события.
Сам вождь Джон Смит утверждал, что ему было от 7 до 10 лет во время метеорного потока Леониды, который случился 13 ноября 1833 года. Получается, родился Джон Смит где-то в середине 1820-х годов, поэтому вполне вероятно, что на момент смерти в 1922 году ему было около 100 лет, а не 138.
Сам вождь Джон Смит утверждал, что ему было от 7 до 10 лет во время метеорного потока Леониды, который случился 13 ноября 1833 года. Получается, родился Джон Смит где-то в середине 1820-х годов, поэтому вполне вероятно, что на момент смерти в 1922 году ему было около 100 лет, а не 138.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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