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Самый старый из индейцев: Вождь Белый Волк

Самый старый из индейцев: Вождь Белый Волк (6 фото)

Автор:
08 февраля 2021 15:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: вождь индейцев   индейцы   коренное население Америки.   коренные американцы   коренные народы   старые фотографии   факты   
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Вождь Белый Волк, он же Джон Смит, был коренным американцем из племени оджибве (также известного как оджибва, чиппева или солте), который жил в районе озера Касс, штат Миннесота, США в 1800-х и начале 1900-х годов. Говорят, он был самым старым из когда-либо живших индейцев и умер в 138 лет. Сохранились его фотографии!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вождь индейцев   индейцы   коренное население Америки.   коренные американцы   коренные народы   старые фотографии   факты   
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2  комментария
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195
dimly Час назад
Наверно так и возник образ героя "Великолепной четверки".
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робт 8 минут назад
короче эта х*ерня на морде дает +50лет к байкам о возрасте
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