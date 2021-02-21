Как выглядят подводные пещеры, которые образовались миллионы лет назад

Американец Мартин Броен покорил глубины подводных пещер и сенотов, расположенных на побережье Карибского моря в туристической зоне Ривьера-Майя. Это самая протяженная сеть подводных пещер в мире - их более шестидесяти. Огромные зияющие пропасти, скопления сталактитов и сталагмитов, "священные колодцы майя" - сеноты, через которые можно попасть в пещеры, - все это можно увидеть на фотографиях Мартина. Красота просто невероятная!

0 Источник: Индейцы майя использовали "священные колодцы" как место для жертвоприношений - на дне некоторых сенотов можно найти человеческие кости и останки животных, в том числе вымерших, таких как мамонты.

0 Источник: Мартин Броен исследовал 60 различных пещерных систем между Плайя-дель-Кармен и Тулумом.

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0 Источник: Эти пещеры образовались во время ледникового периода миллионы лет назад.

0 Источник: Это самая протяженная сеть пещер в мире.

0 Источник: "Я много лет пытался запечатлеть красоту сенотов и подводных пещер. Для дайверов это возможность получить уникальные сюрреалистические впечатления - будто ты исследуешь космос или путешествуешь во времени", - говорит Мартин.

0 Источник: Сеноты - ямы, или провалы естественного происхождения, через которые открывается доступ в пещеры. Они образовались в результате обрушения известняковой породы. Когда в такую воронку попадает луч света и освещает яму или пещеру, создается необыкновенный эффект.

0 Источник: А по мере углубления в темные воды пещер приходится использовать синий фонарь. На снимках это выглядит потрясающе.

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