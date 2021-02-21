FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5541 пост • 668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Как выглядят подводные пещеры, которые образовались миллионы лет назад

Как выглядят подводные пещеры, которые образовались миллионы лет назад (17 фото)

Автор:
21 февраля 2021 14:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: ПОДВОДНЫЕ ПЕЩЕРЫ   дайвинг   красота природы   пещеры   под водой   подводные красоты   сеноты   
568
17
Американец Мартин Броен покорил глубины подводных пещер и сенотов, расположенных на побережье Карибского моря в туристической зоне Ривьера-Майя. Это самая протяженная сеть подводных пещер в мире - их более шестидесяти. Огромные зияющие пропасти, скопления сталактитов и сталагмитов, "священные колодцы майя" - сеноты, через которые можно попасть в пещеры, - все это можно увидеть на фотографиях Мартина. Красота просто невероятная!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: ПОДВОДНЫЕ ПЕЩЕРЫ   дайвинг   красота природы   пещеры   под водой   подводные красоты   сеноты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
740
Ловите наркомана! 2 часа назад
Очень красиво, но что-то я очкую...
Сам бы не полез
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
vvv 2 часа назад
Ночной кошмар клаустрофоба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Отважный дайвер сфотографировал лабиринты подводных пещер на побережье Карибского моря Отважный дайвер сфотографировал лабиринты подводных пещер на побережье Карибского моря Победители конкурса "Подводный фотограф" - 2021 Победители конкурса "Подводный фотограф" - 2021 Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки Свисающе-растущая красота: сталагмиты и сталактиты как из сказки Редкие фото акул в момент страсти Редкие фото акул в момент страсти Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов Дайвер стал свидетелем подводного шоу, в котором приняли участие 200 акул-молотов
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

490248



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
201
Гражданская позиция в стишках-пирожках
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
6
532
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
0
25
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
0
45
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#люди#картинки#приколы#праздник#прикольные#аварии#космос
#фото#животные#интересно#позитив#Россия#сша#подарок#подборка#девушки#настроение
#факты#прикол#кино#23 февраля#наука#шоу бизнес#дикая природа#собака#дтп#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться