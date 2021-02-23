5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе

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Все фразы из этого поста мы знаем и часто употребляем в повседневной жизни. Однако у всех есть продолжение или вообще иной смысл. Вот 5 примеров того, как сильно искажается значение, если вовремя не обратиться к первоисточнику.
1. Истина в вине
Любители красного, розового или белого часто используют фразу "Истина в вине". Означает она, что без бутылки не разобраться в различных вопросах. Оказывается, у знаменитого высказывания есть продолжение. В оригинале выражение звучит "In vino veritas, in aqua sanitas", перевод - "Истина в вине, а здоровье в воде", сказал его Плиний Старший.
2. О мертвых либо хорошо, либо ничего
"О мертвых (а еще часто используют "о бывших") либо хорошо, либо ничего" - эту фразу говорил почти каждый. На самом же деле у высказывания есть продолжение. Полная версия: "О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Принадлежит она древнегреческому политику и поэту Хилону из Спарты (VI в. до н. э.).
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3. Век живи - век учись
Сколько же раз за жизнь произносили и слышали мы выражение "Век живи - век учись" - не сосчитать! Каждый учитель приводит эту фразу в качестве аргумента во время изучения или объяснения предмета, доказывая его важность. Часто фразу приписывают Ленину, однако автором является Луций Анней Сенека, и звучит она на самом деле так: "Век живи - век учись тому, как следует жить".
4. Благими намерениями вымощена дорога в ад
Многие думают, что смысл фразы "Благими намерениями вымощена дорога в ад" в том, что не надо делать добра, чтобы не получить зла. Другой вариант: хотели как лучше, а получилось, как всегда. В оригинале же фраза звучит примерно так: "Благими намерениями вымощена дорога в ад, благими делами дорога в рай". Смысл сразу меняется.
5. В СССР секса нет
"В СССР секса нет/не было!" - говорили эту фразу не только в Советском Союзе, она продолжает жить и сегодня. Откуда же она вообще взялась? Источником послужила фраза Людмилы Ивановой - советской участницы телемоста Ленинград — Бостон (программа "Женщины говорят с женщинами"), вышедшего в эфир 17 июля 1986 года. Она отвечала на вопрос американской жительницы, которая спросила: "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?". На что Людмила ответила: "Ну, секса у нас нет, и мы категорически против этого!", рассмешив слушателей. Другая советская участница эфира уточнила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!". Однако в обиход вошла искаженная и вырванная из контекста часть фразы.
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По одному этому примеру понятно, что сочиниитель данных опусов - это необразованный тупой школьник. Нарушено все, что можно - и форма, и содержание. Правда - это всегда и хорошее, и плохое, или одно, или другое. Другого не дано.