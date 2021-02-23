5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе

"В СССР секса нет/не было!" - говорили эту фразу не только в Советском Союзе, она продолжает жить и сегодня. Откуда же она вообще взялась? Источником послужила фраза Людмилы Ивановой - советской участницы телемоста Ленинград — Бостон (программа "Женщины говорят с женщинами"), вышедшего в эфир 17 июля 1986 года. Она отвечала на вопрос американской жительницы, которая спросила: "У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?". На что Людмила ответила: "Ну, секса у нас нет, и мы категорически против этого!", рассмешив слушателей. Другая советская участница эфира уточнила: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы!". Однако в обиход вошла искаженная и вырванная из контекста часть фразы.