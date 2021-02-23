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5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе

5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе (5 фото)

Автор:
23 февраля 2021 07:48
Метки: известные фразы   интересно   фразы   фразы вырванные из контекста   
3632
5
Все фразы из этого поста мы знаем и часто употребляем в повседневной жизни. Однако у всех есть продолжение или вообще иной смысл. Вот 5 примеров того, как сильно искажается значение, если вовремя не обратиться к первоисточнику.
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Метки: известные фразы   интересно   фразы   фразы вырванные из контекста   
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Мойша Час назад
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3k
Горожанин Полчаса назад
"О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".

По одному этому примеру понятно, что сочиниитель данных опусов - это необразованный тупой школьник. Нарушено все, что можно - и форма, и содержание. Правда - это всегда и хорошее, и плохое, или одно, или другое. Другого не дано.
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13k
Patmaz Горожанин 3 минуты назад
Как говорится: "Он умер, и это хорошо"
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53k
Андрей Полчаса назад
Можно ещё вспомнить неправильную трактовку некоторых поговорок, например: "Работа - не волк, в лес не убежит". Все её трактуют в смысле "работа не х.й: стояла, стоит и будет стоять!", а на самом деле она говорит о том, что "работа сама себя не сделает и не исчезнет вдруг - её работать надо", эта поговорка - о необходимости труда.
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1k
Oleg Biggpike 41 минуту назад
про секс херня какая-то. ребенок писАл?
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671
Oort Oleg Biggpike 24 минуты назад
Я видел этот момент и вы можете без проблем найти в инете, я думаю.
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1k
Гапченко Денис Oleg Biggpike 18 минут назад
Ютуб вам в помощь))) Телемост между СССР и США)))
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45
Мамина_подруга 50 минут назад
Век живи - век учись, а дураком помрешь. У нас такое продолжение было известно.
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437
sedoisever 55 минут назад
Здоровье в воде. И что? Истина-то в вине. Когда мы говорим эту фразу, то подразумеваем вовсе не здоровье...
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53k
Андрей sedoisever Полчаса назад
Истина - в вине, в водке - философия, в воде - микробы...
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