Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины

История эта началась в декабре 2019 года. Тогда медику со скорой помощи не дали исполнить свою работу из-за отказа надеть бахилы.
Жительница Ростова-на-Дону вызвала скорую помощь для своего мужа, у которого была высокая температура. На вызов приехала фельдшер, но, видимо, мужчине не нужна была экстренная помощь, потому что семейка не давала пройти медику в комнату, требуя в приказной форме надеть бахилы.
Фельдшер предложила мужчине пройти с ним в карету скорой помощи, но тот оказался. И после очередного крика хозяйки квартиры: "Надела бахилы и зашла, оказала помощь первую!" – медик просто покинула квартиру.
Психованная хозяйка квартиры разослала видео во все паблики города, комментируя: "Смотрите, какие наглые медики пошли". Но жители Ростова-на-Дону, посмотрев видео, встали на сторону фельдшера.
Фельдшер предложила мужчине пройти с ним в карету скорой помощи, но тот оказался. И после очередного крика хозяйки квартиры: "Надела бахилы и зашла, оказала помощь первую!" – медик просто покинула квартиру.
Психованная хозяйка квартиры разослала видео во все паблики города, комментируя: "Смотрите, какие наглые медики пошли". Но жители Ростова-на-Дону, посмотрев видео, встали на сторону фельдшера.
Новостные издания быстро разыскали медика. Ей оказалась Ирина Ганоцкая, которая рассказала журналистам: "Скажите, как я могу надеть бахилы, когда в одной руке ящик весом в семь килограммов, в другой - папка, а я одета в зимний медицинский костюм? И все это стоя, даже не присев. Я в школу акробатики не ходила! Мне никто не предложил помощи, стул тоже, а начали сразу орать на меня и требовать, чтобы я надела бахилы. Тем более, что по закону я этого делать не должна, а по технике безопасности вообще запрещено".
Фельдшер рассказала, что очень переживала из-за этого происшествия и видеозаписи, которая гуляла по интернету, ведь она отдала работе на скорой помощи 16 лет своей жизни. Её очень поддерживали коллеги и незнакомые люди, которые писали женщине в соцсети. После этого Ирина решила подать в суд о защите чести и достоинства.
На заседания автор видео сама не приходила, а присылала адвоката. В итоге суд постановил взыскать с кричащей женщины 30 000 рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.
Фельдшер рассказала, что очень переживала из-за этого происшествия и видеозаписи, которая гуляла по интернету, ведь она отдала работе на скорой помощи 16 лет своей жизни. Её очень поддерживали коллеги и незнакомые люди, которые писали женщине в соцсети. После этого Ирина решила подать в суд о защите чести и достоинства.
На заседания автор видео сама не приходила, а присылала адвоката. В итоге суд постановил взыскать с кричащей женщины 30 000 рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.
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Скорякам честь и хвала за их нелёгкий труд!
На видео она в квартиру одна входит, а там может быть кто угодно: нарик, алкаш или просто ( как в данном случае) неадекват.
У нас в городе медик вечером в проблемные квартиры заходил только вместе с ментом. А то были случаи.
Работа адовая, з.п. - копеешная.