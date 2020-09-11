Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины

Новостные издания быстро разыскали медика. Ей оказалась Ирина Ганоцкая, которая рассказала журналистам: "Скажите, как я могу надеть бахилы, когда в одной руке ящик весом в семь килограммов, в другой - папка, а я одета в зимний медицинский костюм? И все это стоя, даже не присев. Я в школу акробатики не ходила! Мне никто не предложил помощи, стул тоже, а начали сразу орать на меня и требовать, чтобы я надела бахилы. Тем более, что по закону я этого делать не должна, а по технике безопасности вообще запрещено".



Фельдшер рассказала, что очень переживала из-за этого происшествия и видеозаписи, которая гуляла по интернету, ведь она отдала работе на скорой помощи 16 лет своей жизни. Её очень поддерживали коллеги и незнакомые люди, которые писали женщине в соцсети. После этого Ирина решила подать в суд о защите чести и достоинства.



На заседания автор видео сама не приходила, а присылала адвоката. В итоге суд постановил взыскать с кричащей женщины 30 000 рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.