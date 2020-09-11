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Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины

Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 17:54
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бахилы   наглость   ростов-на-дону   скорая помощь   суд   фельдшер   
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История эта началась в декабре 2019 года. Тогда медику со скорой помощи не дали исполнить свою работу из-за отказа надеть бахилы.

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Метки: бахилы   наглость   ростов-на-дону   скорая помощь   суд   фельдшер   
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10  комментариев
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183k
Северное сияние 45 минут назад
Поделом, с.у.к.е орущей! Прецедент создан.
Скорякам честь и хвала за их нелёгкий труд!
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21
Irishhh Минуту назад
Могла бы больше отсудить, конечно. Но и народ у нас. Никакого уважения к людям, которые БУКВАЛЬНО им жизни спасают -_-
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4k
Leo Sun 5 минут назад
Надо было больше с неё взять, с дуры этой неадекватной. Чтоб другим неповадно было.
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3k
dikijnub 18 минут назад
У меня сестра около 10 лет отработала в скорой. Куча вызовов от алкашни, у которой белочка, и бабушек, которым не с кем поговорить.
На видео она в квартиру одна входит, а там может быть кто угодно: нарик, алкаш или просто ( как в данном случае) неадекват.
У нас в городе медик вечером в проблемные квартиры заходил только вместе с ментом. А то были случаи.
Работа адовая, з.п. - копеешная.
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8k
gnyS i 23 минуты назад
Побольше бы таких приятных новостей.
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43k
noName 24 минуты назад
Когда приезжала скорая к моим родственникам,чистота обуви медработников меня почему то не волнавала вообще
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18k
pssst Полчаса назад
Лол. Судебные издержки пусть еще сверху повесит.
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191
Nane First NameLast Полчаса назад
Да уж... Этой сучке драной не нужна была скорая. Ей нужны [мат] БАХИЛЫ И [мат]!
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1k
Черешенка 54 минуты назад
что важнее здоровье человека или помытый пол? Если пол значит скорая приехала по ложному вызову и здоровью пациента ничего не угрожает
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348
im240 56 минут назад
30 мало. надо было это животное разгрузить на три миллиона.
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