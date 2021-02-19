Природа величайшая художница: 25 нереальных аэрофотоснимков

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Вот вроде бы живешь, кажется что все вокруг такое серое, грустное. Но стоит чуть-чуть подняться выше земли и перед глазами предстаёт уже совсем другая картина - вероятно фантастическая, настолько что захватывает дух
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Авторский пост
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