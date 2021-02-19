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Природа величайшая художница: 25 нереальных аэрофотоснимков

Природа величайшая художница: 25 нереальных аэрофотоснимков (26 фото)

Автор:
19 февраля 2021 14:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   аэрофотосъемка   красота   порирода   удивительное   фотомир   
678
26

Вот вроде бы живешь, кажется что все вокруг такое серое, грустное. Но стоит чуть-чуть подняться выше земли и перед глазами предстаёт уже совсем другая картина - вероятно фантастическая, настолько что захватывает дух

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Метки: Земля   аэрофотосъемка   красота   порирода   удивительное   фотомир   
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Едондер пуп 16 минут назад
А это - палитра для росписи Земли (спутник Юпитера Ио))
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