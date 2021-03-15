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Свитч, о котором слагали легенды

Свитч, о котором слагали легенды (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 08:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   монтажник   находка   неожиданно   прикол   провайдер   свитч   
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Во время съемки монтажно-трудовые будней мужчина продемонстрировал свитч времён мезозоя. Не удивлюсь, если этот динозавр еще и работал бесперебойно.

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Метки: Юмор   видео   монтажник   находка   неожиданно   прикол   провайдер   свитч   
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Alex Час назад
а что трогать, если работает?
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9k
Некто Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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