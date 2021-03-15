Свитч, о котором слагали легенды

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Во время съемки монтажно-трудовые будней мужчина продемонстрировал свитч времён мезозоя. Не удивлюсь, если этот динозавр еще и работал бесперебойно.
Если он еще и работает, то это лучшая реклама.
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