Концептуальный вандализм: уличные послания, заставляющие задуматься

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Перед вами наглядные примеры концептуально-философского вандализма, отношение к которому у прохожих очень неоднозначное. Некоторые надписи просто рука не поднимается закрасить.
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12. Следующие уличные шедевры решено оставить без комментариев. Понравился пост? Собрать вторую часть?
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