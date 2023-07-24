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Концептуальный вандализм: уличные послания, заставляющие задуматься

Концептуальный вандализм: уличные послания, заставляющие задуматься

Автор:
24 июля 2023 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Улица   Юмор   вандализм   смех   филосия   
1218
18

Перед вами наглядные примеры концептуально-философского вандализма, отношение к которому у прохожих очень неоднозначное. Некоторые надписи просто рука не поднимается закрасить.

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Метки: Прикол   Улица   Юмор   вандализм   смех   филосия   
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2  комментария
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16k
Patmaz 43 минуты назад
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46k
Aleksandr 9 минут назад
Комментарий к фото
Насчет 3го пункта я бы поспорил
Воздух испортить все-таки можно и во сне...
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