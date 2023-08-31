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Однажды в России: неожиданные ситуации с наших улиц

Однажды в России: неожиданные ситуации с наших улиц

Автор:
31 августа 2023 20:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Улица   Юмор   необычно   неожиданно   смех   
1982
18

Да, много всего необычного происходит ежедневно перед нашим носом. Здесь собран своеобразный ТОП неожиданностей с улиц России.

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Метки: Прикол   Улица   Юмор   необычно   неожиданно   смех   
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