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Сообщество Жизнь в США 606 постов • 206 подписчиков подписаться
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В США осудили учительницу, которая спала со школьником, чтобы вернуть его в стан натуралов

В США осудили учительницу, которая спала со школьником, чтобы вернуть его в стан натуралов (7 фото)

Автор:
19 февраля 2021 12:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Научила   сексуальная ориентация   совращение несовершеннолетних   суд   сша   учительница   
4226
7
Сменил ли сексуальную ориентацию мальчик, неизвестно. Но интуиция подсказывает, что усилия дамы были напрасны.
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Метки: Научила   сексуальная ориентация   совращение несовершеннолетних   суд   сша   учительница   
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31  комментарий
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Да после этого точно женщинами интересоваться не будет!
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1k
Дмитрий 7 минут назад
Не! Столько не выпьешь! Психолога, просто интересно, можно фотку посмотреть? А то тоже поди.....
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381
Лимонадный Джо 13 минут назад
Неужели на "это" у кого-то могло подняться???
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1k
Павел Коваленко 17 минут назад
я бы тоже после такой "телочки" ушел в геи))))
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3k
NONAME 48 минут назад
зато ему смело можно теперь хвастать тем, что он трахал бегемота
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168
Константин 53 минуты назад
Ипать мешек с углем
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5k
Pravednik84 57 минут назад
После прочтения и я стал геем)))) Милые мальчики, давайте знакомиться))))
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581
Ivan Час назад
Автор поста очень нечестно поступает тем что прикрепил на обложку совсем другую фотографию
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3k
Shtoppi Час назад
Да эта нигра не спала, а просто трахала несчастного ЛГБТшника, потому что никто в своем уме на такое на позарится даже по пьяни.
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6k
Matthew Hopkins Час назад
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3k
x3matic Час назад
Это писец.А у них вообще есть нормальные бабы?Ну кроме Саши Грей.
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84
Юрий Час назад
Думаю, что у парня не так все безнадежно в плане отношений с женщинами. Это совсем на женщину не похоже. Так что, у подростка скорее выработается отторжение сексуальный извращений и негатив к извращенцам.
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10k
Artem Час назад
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3
Князь Курбский Час назад
Я столько не выпью
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4k
Афанасий Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
33k
3k
Петрович Час назад
Удивляет только одно - КАК школьник смог столько выпить?
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
После контакта с Тедрией путь один - вешаться ((
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932
Андрей Манахов 2 часа назад
ну на хер)) изыди))
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202
*опа 2 часа назад
C такой переспишь - точно натуралом не останешься....
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527
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Парню быть геем было бы безопаснее.
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