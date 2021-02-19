В США осудили учительницу, которая спала со школьником, чтобы вернуть его в стан натуралов

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Сменил ли сексуальную ориентацию мальчик, неизвестно. Но интуиция подсказывает, что усилия дамы были напрасны.
Отношения между школьниками и их наставниками давно перестали быть из ряда вон выходящим явлением. Некоторые из педагогов так увлекаются своими учениками, что готовы сломя голову ринуться в пучину страсти. Американка, о которой пойдет речь, руководствовалась иными мотивами: по ее словам, она преследовала благородные цели, однако финал этой истории все равно оказался предсказуем.
Знакомьтесь: это Тедрия Флюэллен, помощница учителя в американской школе. В 2019 году она была арестована за совращение ученика, а недавно суд вынес ей приговор.
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И этот шаловливый огонек в глазах!
Бабушка 16-летнего подростка случайно обнаружила в телефоне своего внучка откровенную переписку с 52-летней Тедрией. В сообщениях женщина называла парня "своим тайным любовником" и просила обращаться к ней "мама".
Набожная американка
Учительница и юноша посещали одну и ту же баптистскую церковь и знали друг друга по школе. На допросе парень признался, что иногда заходил к американке домой, чтобы помочь выполнить какие-то поручения или перенести по ее просьбе вещи. Именно там, у себя дома, Флюэллен настойчиво предложила ему заняться с ней сексом, заявив, что он "не должен быть геем".
Тетя подростка считает, что Тедрия просто воспользовалась ее племянником, тогда как тот не скрывал, что не интересуется женщинами. Юноша рассказал, что они с помощницей учительницы занимались сексом четыре раза в разных местах, включая его дом, её дом, парковку школы и склад. Однако американка дополнила слова своего любовника, заявив, что секс был только оральным.
Тетя подростка считает, что Тедрия просто воспользовалась ее племянником, тогда как тот не скрывал, что не интересуется женщинами. Юноша рассказал, что они с помощницей учительницы занимались сексом четыре раза в разных местах, включая его дом, её дом, парковку школы и склад. Однако американка дополнила слова своего любовника, заявив, что секс был только оральным.
Тедрия в суде
Так или иначе, в феврале 2021 суд приговорил любвеобильную американку к 14 годам тюрьмы.
Однако семья школьника считает, что это слишком ничтожный срок, учитывая, какую травму принесли действия дамы школьнику. Парень на момент преступления имел трудности с обучением и проходил специальную образовательную программу, и сейчас он вынужден посещать психолога, чтобы избавиться от депрессии после контакта с Тедрией.
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