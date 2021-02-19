В США осудили учительницу, которая спала со школьником, чтобы вернуть его в стан натуралов

Учительница и юноша посещали одну и ту же баптистскую церковь и знали друг друга по школе. На допросе парень признался, что иногда заходил к американке домой, чтобы помочь выполнить какие-то поручения или перенести по ее просьбе вещи. Именно там, у себя дома, Флюэллен настойчиво предложила ему заняться с ней сексом, заявив, что он "не должен быть геем".



Тетя подростка считает, что Тедрия просто воспользовалась ее племянником, тогда как тот не скрывал, что не интересуется женщинами. Юноша рассказал, что они с помощницей учительницы занимались сексом четыре раза в разных местах, включая его дом, её дом, парковку школы и склад. Однако американка дополнила слова своего любовника, заявив, что секс был только оральным.