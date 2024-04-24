ФСИН продемонстрировала новую спецодежду для заключённых

В среду, 24 апреля в министерстве юстиции прошла рабочее совещание с участием правозащитников, на котором представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) продемонстрировали новые комплекты специальной одежды для заключённых.



Как рассказали представители ФСИН, одежда для отбывающих наказание в местах не столь отдалённых станет более яркой и современной. Дизайнеры, если их можно так назвать, изменили существующие цвета и фасоны уже имеющейся спецодежды, а также добавили новые предметы "гардероба", включая обувь.