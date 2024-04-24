ФСИН продемонстрировала новую спецодежду для заключённых

В ведомстве отметили, что одежда для отбывающих наказание должна быть стильной, модной и молодёжной, чтобы в какой-то мере помочь им встать на путь исправления.
В среду, 24 апреля в министерстве юстиции прошла рабочее совещание с участием правозащитников, на котором представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) продемонстрировали новые комплекты специальной одежды для заключённых.
Как рассказали представители ФСИН, одежда для отбывающих наказание в местах не столь отдалённых станет более яркой и современной. Дизайнеры, если их можно так назвать, изменили существующие цвета и фасоны уже имеющейся спецодежды, а также добавили новые предметы "гардероба", включая обувь.
Участники совещания осмотрели представленные модели спецовок и отметили, что одежда играет важную роль для исправления осуждённых — она не только должна быть комфортной, но и современной.
"Министр юстиции [Константин Чуйченко] поблагодарил коллег из ФСИН России за проделанную работу, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но также будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания", — говорится на сайте Минюста.
Когда заключённые начнут шить себе одежду по новым лекалам, не сообщается. Также не определена примерная дата внедрения новой спецодежды.
"Процесс не быстрый, но дело пошло! Слава богу! Форма не должна унижать человеческое достоинство, портить здоровье и быть неудобной", — завила член СПЧ и член рабочей группы Минюста по разработке новой спецодежды Ева Меркачева.
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