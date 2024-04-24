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ФСИН продемонстрировала новую спецодежду для заключённых

ФСИН продемонстрировала новую спецодежду для заключённых

Автор:
24 апреля 2024 20:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минюст   ФСИН   заключённые   колония   спецодеждa   фото   
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В ведомстве отметили, что одежда для отбывающих наказание должна быть стильной, модной и молодёжной, чтобы в какой-то мере помочь им встать на путь исправления.

В среду, 24 апреля в министерстве юстиции прошла рабочее совещание с участием правозащитников, на котором представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) продемонстрировали новые комплекты специальной одежды для заключённых.


Как рассказали представители ФСИН, одежда для отбывающих наказание в местах не столь отдалённых станет более яркой и современной. Дизайнеры, если их можно так назвать, изменили существующие цвета и фасоны уже имеющейся спецодежды, а также добавили новые предметы "гардероба", включая обувь.

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Участники совещания осмотрели представленные модели спецовок и отметили, что одежда играет важную роль для исправления осуждённых — она не только должна быть комфортной, но и современной.

"Министр юстиции [Константин Чуйченко] поблагодарил коллег из ФСИН России за проделанную работу, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но также будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания", — говорится на сайте Минюста.

Когда заключённые начнут шить себе одежду по новым лекалам, не сообщается. Также не определена примерная дата внедрения новой спецодежды.



"Процесс не быстрый, но дело пошло! Слава богу! Форма не должна унижать человеческое достоинство, портить здоровье и быть неудобной", — завила член СПЧ и член рабочей группы Минюста по разработке новой спецодежды Ева Меркачева.

Источник:

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Метки: Минюст   ФСИН   заключённые   колония   спецодеждa   фото   
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17  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
В жопу их расцелуйте! Жулик должен вспоминать отсидку с ужасом, при слове тюрьма у него должен непроизвольно начинаться понос, а вы устраиваете для них санаторий с "молодёжной" одежной. Роба, ватник и кирзачи - вот их форма.
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6k
HUBLOT 37 минут назад
Выдать всем деревянные бушлаты.
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55
Бывалый Трус 48 минут назад
После случая с Тимуром Ивановым, они кажется что-то почуствовали и решили подстелить себе немножко соломки.
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61k
Мойша Час назад
Роба зека должна быть полосатой и яркой. Для удобства прицеливания.
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3k
Semёn Час назад
Хочу услышать мнение блиновской
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15k
Владимир Час назад
Какой то [мат] минусует. Возможно это дизайнер.
ну или [мат] в виде человека(хохол).
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5k
Василий Афиногенов Час назад
красного цвета???дык,это же западло
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15k
Владимир 2 часа назад
На море еще всякую шваль отвезите, и представьте пляжную одежду ФСИН. Совсем [мат]. Мы как бы думаем о возвращении смертной, дабы не кормить всяких уродов. Они им одежду обновляют.
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42
pilot52 Владимир Час назад
Вы предлагаете всех сразу приговаривать к смертной казни, в том числе и за воровство курицы или за пьяную драку?
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7k
Трям 2 часа назад
Вот такую одежду им надо! Чтоб помнили!!!

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Burzum
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