Почему среди жителей Балкан стали популярными татуировки на руках

В последние годы жители Балканского полуострова, в особенности из Боснии и Герцеговины, стали украшать свои руки татуировками. Причудливые узоры, рисунки в виде браслетов и символы — все это изображено на запястьях балканцев. Однако это не просто мода или способ украсить свое тело. Такие рисунки имеют глубоко символичны, это дань традициям, которым не одно тысячелетие.

У многих народов рисунок на коже имел практически сакральное значение и был нормой.

Своя традиция была и у жителей Балкан, она очень древняя. Еще древнегреческие историки упоминали о том, что у фракийцев, которые жили на территории Балкан, были рисунки на руках, теле, лице.