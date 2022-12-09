Почему среди жителей Балкан стали популярными татуировки на руках

От древних фракийцев до наших дней: традиция балканской татуировки.
В последние годы жители Балканского полуострова, в особенности из Боснии и Герцеговины, стали украшать свои руки татуировками. Причудливые узоры, рисунки в виде браслетов и символы — все это изображено на запястьях балканцев. Однако это не просто мода или способ украсить свое тело. Такие рисунки имеют глубоко символичны, это дань традициям, которым не одно тысячелетие.
У многих народов рисунок на коже имел практически сакральное значение и был нормой.
Своя традиция была и у жителей Балкан, она очень древняя. Еще древнегреческие историки упоминали о том, что у фракийцев, которые жили на территории Балкан, были рисунки на руках, теле, лице.
Эти татуировки были не просто украшательством, они служили оберегом. Местные жители называют их сиканье, буквально слово sicanje переводится как «колоть». Изначально эти рисунки наносили матери своим дочерям, для создания тату они использовали смесь сажи, слюны, грудного молока. Рисунок наносился не только на запястья, иногда им украшали грудь и даже лоб — места, которые были видны людям. Матери старательно вырисовывали узоры, вкладывая в них глубокий смысл: защита, благословение, красота. Этой традиции примерно четыре тысячелетия, а может, еще больше: историки находили в древних могилах иглы для создания тату.
Удивительно, но с приходом христианства такие рисунки-обереги никуда не исчезли, они получили новое прочтение. К примеру, в дохристианской традиции одним из самых популярных рисунков был знак, напоминающий крест, и он символизировал 4 стороны света. С приходом католицизма этот рисунок превратился в крыж — самый настоящий крест. Наносили рисунки балканцы обычно в дни весеннего солнцестояния, в христианский период обряду подобрали соответствующий этому времени года церковный праздник — День Святого Иосифа, который отмечается 19 марта.
Немного изменилась традиция в XV веке, но она тоже имела глубокий смысл: матери стали делать татуировки не только дочкам, но и сыновьям. На то была причина, весьма трагическая для местных семей: в эпоху Османской империи мальчиков забирали и увозили в Стамбул, чтобы они прислуживали правителю и его приближенным. Мальчики могли никогда не вернуться домой, но все же в материнских сердцах жила надежда, что татуировка будет их оберегать. Если все же сын когда-нибудь вернется на свою малую родину, то он всегда будет узнан по рисункам на запястьях.
Сиканье было популярно вплоть до середины прошлого века, но после Второй мировой войны и образования Югославии оно быстро исчезло. Мир стал другим, модернизация, урбанизация и другие явления способствовали отказу даже от самых древних традиций. Во второй половине века женщины прятали свои татуировки, а юные девушки отказывались их набивать. Долгое время рисунки можно было встретить лишь на руках старых бабушек, которых благословили рисунком матери в первой половине ХХ столетия.
Но время не стоит на месте, балканская молодежь относится к этой традиции иначе. Был период, когда никто даже не подозревал о существовании сиканья, но в последние годы отношение к этой традиции изменилось. Теперь многие люди (в основном из Боснии и Герцеговины) украшают свои руки татуировками, ведь для них это способ прославить самобытность своего народа, свое наследие.
Вы знаете, что у Николая II тоже были татуировки?
Источник:
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