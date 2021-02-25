Любимый мячик примерз к луже

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Собаки решили поиграть с теннисным мячом, но столкнулись с неожиданной проблемой. Любимая игрушка примерзла к луже.
Видит око, да зуб неймет
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