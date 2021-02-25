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Любимый мячик примерз к луже

Любимый мячик примерз к луже (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   мяч   прикол   собака   собаки   
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Собаки решили поиграть с теннисным мячом, но столкнулись с неожиданной проблемой. Любимая игрушка примерзла к луже.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   мяч   прикол   собака   собаки   
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