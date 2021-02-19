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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
19 февраля 2021 22:48
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1337
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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8  комментариев
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818
Bearn 6 часов назад

а я и 29 пить не буду
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7
Ford Полчаса назад
Картинки смешные, ситуация страшная. Алкоголь разрушает личность.
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4k
Евгений 49 минут назад


Оставшейся рыбы, хватит, чтобы "дописать" про сауну с проститутками.
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4k
Евгений 53 минуты назад


В подписи, явно читается фамилия Корж.
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8k
Павел 5 часов назад
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818
Bearn 6 часов назад

А у нас в 21.00 трезвый образ жизни. Пиво до 22.00. Обидно.
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623
Audrius Lape 6 часов назад
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449k
NAZARETH 7 часов назад
Комментарий к фото
ПОЗДНО СКАЗАЛ !!! Я УЖЕ ЗАТАРИЛСЯ!!!
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