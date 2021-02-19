1337
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Обувные хитрости, которые улучшили бы жизнь каждого
- Щедрость зашкаливает: всё о халяве
- 2000 рублей за доступ в соцсеть, или Реакция на хайп вокруг Clubhouse
- "Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах
- Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
а я и 29 пить не буду
Оставшейся рыбы, хватит, чтобы "дописать" про сауну с проститутками.
В подписи, явно читается фамилия Корж.
А у нас в 21.00 трезвый образ жизни. Пиво до 22.00. Обидно.