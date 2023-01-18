Прекрасный «Синий Демон», лишивший жизни собственного создателя

Когда тот работал, от мустанга отвалился фрагмент и упал на мужчину. Скульптор скончался на месте в собственной студии.

Несчастный случай произошёл, когда Луис с двумя помощниками занимался транспортировкой скульптуры. Крепления подъёмника оборвались, и часть упала прямо на 65-летнего скульптора.