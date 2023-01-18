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Прекрасный «Синий Демон», лишивший жизни собственного создателя

Прекрасный «Синий Демон», лишивший жизни собственного создателя

Автор:
18 января 2023 12:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Блюцифер   Луис Джименес   Синий мустанг   идея   интересно   концепция   несчастный случай   провидение   скульптура   фото   
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Этого красавца люди окрестили Блюцифером. Но это не настоящее название статуи, неформальное. Имеются и другие, под стать ему: «Конь Сатаны», «Синий Дьявол» и прочие. За что же это динамичное творение получило такие зловещие прозвища?

Официальное название скульптуры, расположенной неподалёку от аэропорта Денвера – «Синий мустанг». Оно вполне правильное и логичное, ведь в этой взвившейся на дыбы лошади действительно ощущается невероятная живая сила и мощь.

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Но за что же скульптура получила такие злые и уничижительные прозвища? Дело в том, что она имеет непосредственное отношение к гибели создателя – знаменитого скульптора Луиса Джименеса, который заслуженно считается первооткрывателем в сфере применения стекловолокна для создания скульптур.

Когда тот работал, от мустанга отвалился фрагмент и упал на мужчину. Скульптор скончался на месте в собственной студии.

Несчастный случай произошёл, когда Луис с двумя помощниками занимался транспортировкой скульптуры. Крепления подъёмника оборвались, и часть упала прямо на 65-летнего скульптора.

Заказ на этот проект поступил от властей Денвера, поскольку Луис славился своим смелым и талантливым воплощением темы Дикого Запада в современном прочтении. Творение должно было стать символом города как западных ворот государства.

Первоначальным замыслом было изобразить стадо бизонов, но потом остановились на лошади – животном, способном легко преодолевать большие расстояния. С проектом изначально было не всё гладко: Джименес несколько раз продлевал сроки и даже подумывал отказаться от проекта.

После трагического случая отложили и установку. В итоге работу завершил сын скульптора. И эта грациозная, но жутковатая скульптура весом более 4 тонн и высотой порядка 10 метров продолжает стоять на своём месте, пугая впечатлительных граждан и даже порождая многочисленные байки в стиле любителей теории заговора.

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Метки: Блюцифер   Луис Джименес   Синий мустанг   идея   интересно   концепция   несчастный случай   провидение   скульптура   фото   
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1  комментарий
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Stas Полминуты назад
Возможно, он смел и талантлив, но вот такой жуткий жеребец (причем видно, что это КОНЯРА), стоящий около аэропорта, и это первое, что видит человек, прилетая в страну, - ну такое себе решение. Лучше бы стадо буйволов, а не эта дьявольщина...
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