25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли

Большинство людей, особенно жителей цивилизованных стран, привыкли к тому, что имеют, и перестали осознавать, что у них есть множество преимуществ. Недавно на онлайн-площадке Reddit развернулась большая дискуссия по этому поводу - и вот какой список "невидимых" привилегий составили пользователи.
1. Чувствовать себя в безопасности в собственном доме. Не беспокоясь о крысах, мышах, тараканах, постельных клопах, бросании кирпичей в окна, насилии на улице, взломах с проникновением
×
5. Возможность держать партнера за руку на публике без оскорблений или страха, что с вами случится что-то плохое
8. Просыпаться и просто видеть. На что это похоже? Ни очков, ни контактных линз. Круто же!
11. Находиться в странах, где вы можете оскорблять, открыто критиковать или подвергать сомнению действия властей - и вас не посадят в тюрьму
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России
- Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?
- Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома
- Семейный бункер во дворе дома: как британцы прятались от авианалетов фашистов
- Как отшельники не сходили с ума от одиночества?
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
Особенно вот это понравилось "11. Находиться в странах, где вы можете оскорблять, открыто критиковать или подвергать сомнению действия властей - и вас не посадят в тюрьму" на данный момент это не применимо ни для РФ ни для США, значит про Нарнию
Да и ночью
Что там дальше ещё?
27. Возможность выбирать еду.