FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 462 поста • 203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли

25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли (25 фото)

Автор:
17 февраля 2021 12:02
Сообщество : Жизнь
Метки: жизнь   люди   наша жизнь   плюсы   позитив   преимущества   привилегии   хорошо жить   
1286
25
Большинство людей, особенно жителей цивилизованных стран, привыкли к тому, что имеют, и перестали осознавать, что у них есть множество преимуществ. Недавно на онлайн-площадке Reddit развернулась большая дискуссия по этому поводу - и вот какой список "невидимых" привилегий составили пользователи.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: жизнь   люди   наша жизнь   плюсы   позитив   преимущества   привилегии   хорошо жить   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
господи это про Нарнию что ли? или про Средиземье?
Особенно вот это понравилось "11. Находиться в странах, где вы можете оскорблять, открыто критиковать или подвергать сомнению действия властей - и вас не посадят в тюрьму" на данный момент это не применимо ни для РФ ни для США, значит про Нарнию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
905
Andrey Kondor 9 минут назад
Кроме пары пунктов всё это было у меня в детстве. Правда в Москве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Хреноффф 15 минут назад
Пацаны из заводка приглашают на район для беззаботных ночных прогулок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Григорий 22 минуты назад
Бирмингем, чудесное место. Этот парень на 21-м году жизни увидел унитаз, до того знал туалет по типу очко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim 37 минут назад
Охеренная мысль. "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Korolev 39 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rhodium 49 минут назад
Пройдись в Бутово парень с парнем за руку

Да и ночью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мэйсон Второй Rhodium Полчаса назад
Сразу начнутся физические ломки, лишишься крыши над головой, получишь инвалидность, развяжется война...
Что там дальше ещё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. 2 часа назад
Про бесплатную медицину было красиво. Постоянно вижу как народ собирает деньги на лечение детей за границей..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
speaktr-st Смешная собачка. Час назад
За границей тоже постоянно собирают деньги на лечение своих детей, только делают это не в Одноклассниках, а в Фейсбуке. Так же там есть доступные кредиты на лечение, которые можно оформить прямо в клинике. Странно, что у нас еще не переняли эту полезную тему. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS 2 часа назад
26. Возможность есть хотя бы один раз в день.
27. Возможность выбирать еду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax 3 часа назад
ТушОнка как обычно... Почти все - брехня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Unics 3 часа назад
Вопрос к автору- ПОЧЕМУ ПРИВИЛЕГИЙ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Unics 3 часа назад
Это из книжек для дебилов, которые "мотивируют", что счастье в мелочах. Сейчас модно их называть "коучами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
speaktr-st Unics Час назад
Потому.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
98
ЯуЦуЧу 3 часа назад
Очень интересно, но почти все не про Путинскую Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гуляка ЯуЦуЧу Час назад
Да, ты право. Привилегия среднего роста - это не привилегия. Мне мой, выше среднего, больше нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
хз 3 часа назад
Это не про нас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
7k
Прохожий3 Злодей 2 часа назад
Россия - страна большая. Спокойно гулять по ночам и пить воду из-под крана не везде безопасно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus Eltiftel 2 часа назад
Вы, милейший, талмудец бы пропатчили. Заходы про "шторы" на ура продавались лет десять назад. Сейчас эта тема протухла и ее уже не впарить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
583
Злодей Eltiftel Час назад
У меня мелкие в садике, старшая в школе. Все поборы запрещены. В садике сама заведущая говорила,что запрещает любые сборы, дабы не провоцировать службы на проведение проверок. Род. коммитет собирает по 1000 в год, но эти деньги идут чисто на подарки на праздники, притом все деньги не идут дальше самих родителей и собирающего. Даже сами подарки раздаёт детям одна из род.комитета, или как он там,я хз, жена в чате с ними.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гуляка хз Час назад
Да, у вас там всё плохо. Переезжайте к нам, в Россию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гуляка Eltiftel Час назад
А чеки "за шторы" показывают? Или просто побираются? Так на это прокуратура есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Вы меня не знаете»: «дочь Путина» внезапно ответила автору расследования (10 фото) «Вы меня не знаете»: «дочь Путина» внезапно ответила автору расследования (10 фото) Семейный бункер во дворе дома: как британцы прятались от авианалетов фашистов Семейный бункер во дворе дома: как британцы прятались от авианалетов фашистов Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет? Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет? Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

487910



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
3
194
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
4
39
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
1
6
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
Персонажей мультфильма «Ну, погоди!» представили в образе героев игры Cyberpunk 2077
0
3
Персонажей мультфильма «Ну, погоди!» представили в образе героев игры Cyberpunk 2077
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#интересное#Россия#еда#картинки#сша#деньги#девушки
#фото#животные#природа#люди#автомобили#знаменитости#позитив#прикольные#кот#дети
#интересно#прикол#история#кино#автомир#истории#приколы#фотографии#аварии#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться