25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли

Большинство людей, особенно жителей цивилизованных стран, привыкли к тому, что имеют, и перестали осознавать, что у них есть множество преимуществ. Недавно на онлайн-площадке Reddit развернулась большая дискуссия по этому поводу - и вот какой список "невидимых" привилегий составили пользователи.

1. Чувствовать себя в безопасности в собственном доме. Не беспокоясь о крысах, мышах, тараканах, постельных клопах, бросании кирпичей в окна, насилии на улице, взломах с проникновением 0 Источник:

2. Не сталкиваться в своей жизни с войной 0 Источник:

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3. Жить, не испытывая постоянной физической боли 0 Источник:

4. Доступное здравоохранение 0 Источник:

5. Возможность держать партнера за руку на публике без оскорблений или страха, что с вами случится что-то плохое 0 Источник:

6. Спать в собственной отдельной постели 0 Источник:

7. Иметь возможность гулять в одиночестве, даже ночью, совершенно не беспокоясь 0 Источник:

8. Просыпаться и просто видеть. На что это похоже? Ни очков, ни контактных линз. Круто же! 0 Источник:

9. Спать всю ночь, не мучаясь бессонницей 0 Источник:

10. Наличие эмоционально зрелого родителя 0 Источник:

11. Находиться в странах, где вы можете оскорблять, открыто критиковать или подвергать сомнению действия властей - и вас не посадят в тюрьму 0 Источник:

12. Принимать горячий душ каждый день 0 Источник:

13. Чистая питьевая вода из-под крана 0 Источник:

14. Иметь дружную и любящую семью 0 Источник:

15. Быть здоровым, а не инвалидом и хроническим больным 0 Источник:

16. Иметь возможность завести домашних животных 0 Источник:

17. Родиться с привлекательной внешностью 0 Источник:

18. Быть человеком среднего роста 0 Источник:

19. Иметь друзей 0 Источник:

20. Иметь возможность читать 0 Источник:

21. Иметь крышу над головой 0 Источник:

22. Иметь возможность работать из дома 0 Источник:

23. Пользоваться водопроводом в доме/квартире 0 Источник:

24. Отсутствие социальной тревожности 0 Источник: