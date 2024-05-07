Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе

Модель бурно раскритиковали за платье, которое она выбрала для свадьбы своей подруги в Италии. Многие сочли откровенный наряд неподходящим для этого случая.
Модель Изабель Мазерс опубликовала в своих соцсетях фото со свадьбы лучшей подруги, которая прошла в Италии — и девушку бурно раскритиковали за выбранное платье. Несмотря на то, что модель уточнила, что надела наряд только для приветственного ужина на свадьбе, на неё всё равно обрушился шквал негативных комментариев. Многие посчитали, что платье очень уж откровенно для свадьбы, а другие добавили, что оно при определённом освещении выглядит белым, что якобы недопустимо для гостей.
"Вы упомянули, что надели платье на ужин, но оно все равно выглядит странно. Оно слишком "пляжное", и нижнее бельё просто кричит: "Посмотри на меня!", а при определенном освещении оно выглядит почти белым," - написали комментаторы.
"Решили перещеголять невесту? Выглядит так, будто это вы собираетесь замуж, а не ваша подруга," - написал другой пользователь сети.
"Платье с вырезом на животе на свадьбу? ИМХО, это не к месту," - прокомментировал другой пользователь.
Другие, напротив, защищали модель: делали комплименты платью и утверждали, что такой дресс-код одобрила невеста. Тем временем, не обращая внимания на критику, Изабель продолжила постить фото со свадьбы и поездки в Италию.
"Искренне не понимаю, откуда столько критики. Все абсолютно свободны одеваться в то, что хотят. Они с невестой подруги, и я уверена, что подруга была только рада видеть её в таком красивом платье.." - написали другие комментаторы.
"Люди, вы что? Неужели это всё действительно важно? Она уже побывала на свадьбе, и написала, что сама невеста помогала ей выбирать это платье, что вам ещё надо?" - пишет другой пользователь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В данном случае подчёркнуто скромное финансовое состояние невесты.
Денег хватило только на часть тюлевой занавески, на трусы-лифчики и прочую мелочь денег не осталось