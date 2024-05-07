Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе

"Вы упомянули, что надели платье на ужин, но оно все равно выглядит странно. Оно слишком "пляжное", и нижнее бельё просто кричит: "Посмотри на меня!", а при определенном освещении оно выглядит почти белым," - написали комментаторы.

"Решили перещеголять невесту? Выглядит так, будто это вы собираетесь замуж, а не ваша подруга," - написал другой пользователь сети.

"Платье с вырезом на животе на свадьбу? ИМХО, это не к месту," - прокомментировал другой пользователь.