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Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе

Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе

Автор:
07 мая 2024 20:59
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Разное   девушки   истории   критика   люди   платье   платья   свадьба   соцсети   
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Модель бурно раскритиковали за платье, которое она выбрала для свадьбы своей подруги в Италии. Многие сочли откровенный наряд неподходящим для этого случая.

Модель Изабель Мазерс опубликовала в своих соцсетях фото со свадьбы лучшей подруги, которая прошла в Италии — и девушку бурно раскритиковали за выбранное платье. Несмотря на то, что модель уточнила, что надела наряд только для приветственного ужина на свадьбе, на неё всё равно обрушился шквал негативных комментариев. Многие посчитали, что платье очень уж откровенно для свадьбы, а другие добавили, что оно при определённом освещении выглядит белым, что якобы недопустимо для гостей.

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"Вы упомянули, что надели платье на ужин, но оно все равно выглядит странно. Оно слишком "пляжное", и нижнее бельё просто кричит: "Посмотри на меня!", а при определенном освещении оно выглядит почти белым," - написали комментаторы.


"Решили перещеголять невесту? Выглядит так, будто это вы собираетесь замуж, а не ваша подруга," - написал другой пользователь сети.


"Платье с вырезом на животе на свадьбу? ИМХО, это не к месту," - прокомментировал другой пользователь.

Другие, напротив, защищали модель: делали комплименты платью и утверждали, что такой дресс-код одобрила невеста. Тем временем, не обращая внимания на критику, Изабель продолжила постить фото со свадьбы и поездки в Италию.


"Искренне не понимаю, откуда столько критики. Все абсолютно свободны одеваться в то, что хотят. Они с невестой подруги, и я уверена, что подруга была только рада видеть её в таком красивом платье.." - написали другие комментаторы.


"Люди, вы что? Неужели это всё действительно важно? Она уже побывала на свадьбе, и написала, что сама невеста помогала ей выбирать это платье, что вам ещё надо?" - пишет другой пользователь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   Разное   девушки   истории   критика   люди   платье   платья   свадьба   соцсети   
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15  комментариев
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18k
GROMOZEKA Час назад
Зато снимать недолго
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12k
Андрей Ма-С 7 минут назад
заглянул тоже чисто покритиковать, но к сожалению платье то слабовато для критики как по мне....
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39k
Вепс 13 минут назад
Молодость, радость, красота, здоровье, не увидел ничего позорного.
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15k
Владимир 16 минут назад
Есть что показать, зависть дело такое..... Жирухам бы все обосрать но не свой образ в зеркале!
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133
Alex K 20 минут назад
как по мне все норм
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13k
U55R 24 минуты назад
Вот по фиг, какое платье на красивой девушке. Я искренне полюбовался на девушку, молоденькая, с классной фигуркой, красивая. До платья докопались одни завистники и уродцы что ли?
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2k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Модель « с» Австралии? Платье как кенгуру- попа с хвостом, сумка под пупком, мех - так себе. Всё норм.
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3k
Nyash 39 минут назад
какая то безвкусица а не платье. особенно бахрома на пузе
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6k
TirAn 41 минуту назад
В невесте всегда ценилась скромность.
В данном случае подчёркнуто скромное финансовое состояние невесты.
Денег хватило только на часть тюлевой занавески, на трусы-лифчики и прочую мелочь денег не осталось
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353
Влад TirAn 4 минуты назад
Если вы про Изабель,то она была гостьей на свадьбе.
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3k
Rom 43 минуты назад
Нормальное платье. Нехер завидовать )
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35k
Korolev 47 минут назад
Ссылка coub.com
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62k
dima423 54 минуты назад
Красивенькая)
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7k
перевозчик 56 минут назад
а видео есть? друг спрашивает...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1696 постов (1636 в горячем)

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