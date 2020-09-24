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Граффити-художник создает потрясающие объемные рисунки

Граффити-художник создает потрясающие объемные рисунки (31 фото)

Автор:
24 сентября 2020 10:18
Сообщество : Искусство
Метки: 3d картинки   Серхио Одейт   граффити   объемные рисунки   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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Португальский художник Серхио Одейт - самоучка, но это не мешает ему творить в полную силу, создавая невероятные 3D-росписи на стенах. У 44-летнего художника более 774 тысяч подписчиков в Instagram и почти 330 тысяч поклонников в Facebook. По-настоящему зрелищный стрит-арт!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3d картинки   Серхио Одейт   граффити   объемные рисунки   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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1  комментарий
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dima423 55 минут назад
нечего даже сказать...оч круто))
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Ева Тушенкина
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