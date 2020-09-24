Граффити-художник создает потрясающие объемные рисунки

Португальский художник Серхио Одейт - самоучка, но это не мешает ему творить в полную силу, создавая невероятные 3D-росписи на стенах. У 44-летнего художника более 774 тысяч подписчиков в Instagram и почти 330 тысяч поклонников в Facebook. По-настоящему зрелищный стрит-арт!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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