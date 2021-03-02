Суть большинства курсов личностного роста

588
1
1
В интернете сейчас можно найти большое количество тренеров, которые готовы за скромное по их меркам вознаграждение усовершенствовать личностные качества любого человека и научить его зарабатывать деньги. Однако чаще всего их так называемые курсы выглядят так.
Курс «Успешный успех». Забавная пародия на многочисленные тренинги и курсы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зима, давай, до свидания!
- То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии
- Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы
- "Не ходил в туалет 20 дней", или как с успехом склеить девушку на сайте знакомств
- Пятёрочка выручает: порция забавных шутеек о магазине
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...