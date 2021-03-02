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Суть большинства курсов личностного роста

Суть большинства курсов личностного роста (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   деньги   курсы   пародия   прикол   развод на деньги   тренер   
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В интернете сейчас можно найти большое количество тренеров, которые готовы за скромное по их меркам вознаграждение усовершенствовать личностные качества любого человека и научить его зарабатывать деньги. Однако чаще всего их так называемые курсы выглядят так.

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Метки: Юмор   видео   деньги   курсы   пародия   прикол   развод на деньги   тренер   
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Виталий Кот Час назад
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Игорь Час назад
Ответ вашим новомодным тиктокерам из старого доброго ютуба
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