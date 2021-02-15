Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова

Железный Арни назвал легендарного атлета единственным в своем роде и что благодаря таким людям он отказывается говорить, что всего добился сам.
Арнольд Шварценеггер почтил память своего кумира детства, легендарного советского тяжелоатлета Юрия Власова, о смерти которого стало известно в субботу, 13 февраля. В своем Twitter-аккаунте американский спортсмен, политик и актер написал, что Власов был уникальным человеком и, когда они встретились, то он больше всего был поражен его "профессорским" умом, а не силой.
«Юрий Власов учил всех нас, что “невозможно” - это всего лишь слово. Он был первым человеком, поднявшим 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам», - написал Арнольд.
When I was lucky enough to really get to know him later, I was blown away. This man wasn’t just a great lifter - he was a great thinker. He talked about poetry and politics like a professor, and carried around more books than weights. 2/— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021
«Когда мне посчастливилось по-настоящему с ним познакомиться, - вспоминает Шварценеггер, - я был потрясен. Он был не просто великим атлетом, но и великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем гирь».
Шварценеггер вспоминает, что Власов говорил ему, что сила тела - ничто по сравнению с силой ума. И будучи одним из самых сильных людей на планете, он верил, что настоящая сила исходит из слов.
«Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло с ним познакомиться, и я буду очень скучать по нему. Мои мысли с его семьей», - выразил соболезнования Шварценеггер.
He was truly one of a kind and I hope each and every one of us can find inspiration in his story. I was lucky to know him and I will miss him dearly. My thoughts are with his family. 4/4— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021
Юрий Петрович Власов покинул мир на 86-ом году жизни. На здоровье он не жаловался и ничем не болел. По словам его дочери Ирины, утром в субботу он был бодр и чувствовал себя замечательно, но к вечеру случилась трагедия. По предварительной версии медиков, причиной смерти великого атлета стал оторвавшийся тромб.
Юрий Власов является золотым медалистом Олимпийских игр 1960 года и серебряным - 1964 года. На его счету четыре золотых медали чемпионатов мира и 6 побед в чемпионатах Европы. За свою карьеру великий штангист установил более 30 мировых рекордов.
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Я когда узнал о смерти Власова, думал, переживал - отзовётся он на уход кумира, или нет.
Рад что не обманулся в ожиданиях)
Железный Арни, в который раз меня удивляет. Частичка Власова в нём есть.