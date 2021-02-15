Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова

Арнольд Шварценеггер почтил память своего кумира детства, легендарного советского тяжелоатлета Юрия Власова, о смерти которого стало известно в субботу, 13 февраля. В своем Twitter-аккаунте американский спортсмен, политик и актер написал, что Власов был уникальным человеком и, когда они встретились, то он больше всего был поражен его "профессорским" умом, а не силой.

«Юрий Власов учил всех нас, что “невозможно” - это всего лишь слово. Он был первым человеком, поднявшим 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам», - написал Арнольд.