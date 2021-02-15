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Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова

Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова (8 фото)

Автор:
15 февраля 2021 14:02
Сообщество : Спорт
Метки: Арнольд Шварценеггер   легенда   смерть   соболезнования   тяжелая атлетика   юрий власов   
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8

Железный Арни назвал легендарного атлета единственным в своем роде и что благодаря таким людям он отказывается говорить, что всего добился сам.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   легенда   смерть   соболезнования   тяжелая атлетика   юрий власов   
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9  комментариев
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971
patrik1313 2 часа назад
Молодец Арнольд! Спасибо. Не зря мы мальчишками тебя обожали!
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7k
Клёст 10 минут назад
Молодец Шварц.
Я когда узнал о смерти Власова, думал, переживал - отзовётся он на уход кумира, или нет.
Рад что не обманулся в ожиданиях)
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2k
Том Джоуд 10 минут назад
Уходят лучшие. Надеюсь, он воспитал себе достойную смену. Мир праху.
Железный Арни, в который раз меня удивляет. Частичка Власова в нём есть.
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10k
Антон Семёныч 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
uutb 40 минут назад
Арни- красавчик! На фоне, всех политических событий и санкций, не прогибается под систему и не отказался от своего русского кумира
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23k
Павел Плеханов Час назад
О том, что его кумиром был Юрий Власов, Арноглд уже давно говорил.
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4k
ваня панкин Час назад
вечная память ему... арни молодец, не забыл...
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9k
Алексей 2 часа назад
Очень крутой был ! Земля пухом,вечная память
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4k
onebibis 2 часа назад
Легендарная личность. Вечная память.
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